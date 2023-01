Sprawdź wydajność swojego komputera - zestawienie najlepszych benchmarków

Prime 95: maksymalne obciążenie procesora

Aby przetestować nowy lub podkręcony procesor pod kątem stabilności, należy przez pewien okres czasu używać go w 100 procentach. Darmowe narzędzie Prime 95 zajmuje się wyłącznie obliczaniem liczb pierwszych, co robi wykorzystując całą moc obliczeniową procesora. To, co na pierwszy rzut oka brzmi raczej banalnie, nie jest pozbawione problemów: nawet wysokowydajne procesory mogą tu osiągnąć swoje granice.

Nie musimy instalować tego narzędzia, aby z niego skorzystać. Wystarczy rozpakować zawartość zip’a do folderu, a następnie uruchomić program. W okienku powitalnym "Welcome to GIMPS!" trzeba określić, czy chce się dołączyć do GIMPS. Jeśli chcemy jedynie przetestować stabilność procesora, należy wybrać opcję "Just Stress Testing". Aby rozpocząć testy całego procesora, polecamy wybrać opcje "Small FFTs". Po jej wybraniu program rozpocznie wykonywanie obliczeń, które powinny trwać co najmniej 30 minut, aby upewnić się, że procesor działa stabilnie.

Podczas testu procesor może osiągać dość wysokie temperatury i w zależności od zastosowanego chłodzenia może nastąpić jego przegrzanie. Do monitorowania temperatury procesora, można wykorzystać bezpłatne narzędzie HWMonitor. Nasza rada: Przerwij test, gdy temperatura CPU osiągnie 90 stopni Celsjusza. Awaria systemu podczas testu jest oznaką przegrzania lub defektu sprzętowego.

Prime 95 jest dostępny do pobrania na tej stronie.