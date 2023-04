Sprawdzam i testuję Razer Basilisk V3 PRO - myszkę dla graczy, dla której musisz rozbić swoją skarbonkę. Czy warto?

Razer Basilisk V3 PRO to jedna z najdroższych myszek dla graczy na rynku. Czy jest warta swojej ceny? Ja już wiem.

Chyba nie muszę tłumaczyć, że absolutną podstawą w arsenale każdego gracza jest dobra klawiatura i jeszcze lepsza myszka. Bez względu na to czy cenicie bardziej rozgrywkę solo, czy zmagania multiplayer posiadanie odpowiedniego sprzętu może nie tylko zwiększyć nasze szanse na sukces, ale przede wszystkim poprawić doznania płynące z rozgrywki.

W moje ręce wpadła myszka Razer Basilisk V3 PRO, czyli jedna z najnowszych propozycji kultowego już producenta. Jako, iż z produktami tej marki miałem do czynienia już wielokrotnie, to ciekaw byłem co tym razem przygotował Razer. Szczególnie że Basilisk V3 PRO jest określana przez producenta jako najbardziej zaawansowana myszka w historii firmy. Biorąc pod uwagę cenę urządzenia, niespecjalnie mnie to dziwi. Pytanie jednak brzmi, czy to, co najlepsze według Razera pokrywa się z rzeczywistością i oczekiwaniami graczy?

Razer Basilisk V3 PRO – design i pierwsze wrażenia

Zaraz po wyjęciu Razer Basilisk V3 PRO z pudełka do głowy przyszła mi jedna myśl - „ależ ona wielka”. Najnowszy „Bazyliszek” jest bowiem nie tylko solidnych rozmiarów, ale również dość ciężki (112 g). Jeśli tak jak ja jesteście przyzwyczajeni do ultra lekkich myszek, to przestawienie się na Basilisk V3 PRO może wam zająć chwilę czasu. Na szczęście konstrukcja jest niesamowicie wygodna, aż dziw bierze, że urządzenie o tak potężnej budowie może być tak wygodne. Już po chwili moja dłoń wręcz przykleiła się do myszki. Błyskawicznie znalazłem idealnie ułożenie dla palców, a to m.in. dzięki znakomicie zaprojektowanej podpórce dla kciuka, która, podobnie jak prawy bok myszki, została wykończona chropowatą teksturą.

Co istotne, bez względu na to, z jakiego chwytu korzystacie Razer Basilisk V3 PRO pozwoli wam na komfortową zabawę. Ja najczęściej wykorzystuje palm grip, ale również zabawa z claw czy fingertip grip nie sprawiła mi kłopotów. Jeśli zastanawiacie się, czy pomimo małych dłoni będziecie w stanie wygodnie korzystać z Razer Basilisk V3 PRO, to mogę śmiało rozwiać wasze wątpliwości. Miałem okazję to sprawdzić i mój pomocnik był wręcz zaskoczony wygodą, którą oferuje mu myszka.

Wygoda to jedno, ale zakochałem się również w designie urządzenia. Z jednej strony nie odstaje wizualnie od starszych braci, jednocześnie prezentuje się na biurku niczym sportowy bolid. Już pierwszy rzut oka na myszkę sprawia, że od razu wiemy, iż mamy do czynienia ze sprzętem klasy premium. Do mnie trafiła wersja w kolorze białym z czarnymi akcentami i muszę przyznać, że jestem po prostu oczarowany. Nie dość, że idealnie komponuje się to z moimi pozostałymi sprzętami (które są utrzymane w monochromatycznych barwach), to jeszcze indywidualnie prezentuje się ciekawiej niż nieco mdła wersja czarna. Oczywiście, jak przystało na sprzęt marki Razer, nie mogło zabraknąć dużego logo firmy na środku myszki i podświetlenia RGB.

Razer Basilisk V3 PRO – funkcjonalność, przyciski i główny „ficzer”

Razer Basilisk V3 PRO to bezprzewodowa mysz dostosowana do osób praworęcznych. Producent przyzwyczaił mnie już do tego, że korzysta ze swojej autorskiej technologii HyperSpeed, która w założeniu ma zapewnić bezstratną, pozbawioną zakłóceń łączność. Jak to natomiast działa w praktyce? Nie będzie to zaskoczeniem jeśli stwierdzę, że znakomicie. Do zestawu z myszką dołączony jest niewielki adapter USB, który pozwoli nam bezproblemowo i błyskawicznie połączyć się z wybranym przez nas urządzeniem. To jednak niejedyna możliwość łączności. Razer Basilisk V3 PRO podłączyć do PC możemy również za pomocą kabla (w zestawie) oraz Bluetooth 5.0. Kablem dodatkowo ładujemy urządzenie.

Będąc już przy ładowaniu, to warto wspomnieć, iż Razer zapewnia, że Basilisk V3 PRO jest w stanie wytrzymać do 90 dni ciągłej pracy (bez włączonego podświetlenia RGB). Czy jestem skłonny w to uwierzyć? Ciężko powiedzieć, w moim przypadku urządzenie wytrwało około 20 dni na jednym ładowaniu, jednak na obronę gryzonia przemawia fakt, że cały czas korzystałem z podświetlenie oraz pracowałem wyłącznie bezprzewodowo.

Razer Basilisk V3 PRO oferuje nam układ przycisków 10+1. Mamy tu dwa główne przyciski, kółko przewijania, a pod nim dwa kolejne przyciski (domyślnie odpowiadają za tryby kółka i DPI). Następnie dwa podłużne przyciski po lewej stronie obudowy oraz wielofunkcyjny przycisk spustowy, który znajduje się nieco niżej i z przodu lewego boku.

Jednym z największych „ficzerów” Razer Basilisk V3 PRO jest wyjątkowe kółko przewijania, które oferuje nam dwa tryby pracy. Pierwszy – precyzyjny z wyczuwalnym oporem podczas użytkowania. Drugi – z akceleracją przewijania, która przydaje się przy przeglądaniu długich dokumentów czy oglądaniu stron internetowych. Przyznam szczerze, że początkowo myślałem, iż jest to zbędny dodatek, ale błyskawicznie doceniłem (szczególnie w pracy) możliwości szybkiego przewijania stron czy plików tekstowych. Podczas rozgrywki znacznie częściej korzystałem natomiast z trybu precyzyjnego , szczególnie że idealnie komponuje się ono z dodatkowymi przyciskami kółka. Bowiem Razer Basilisk V3 PRO oprócz standardowego oferuje nam również przyciski z lewej i prawej strony kółka. Ku mojemu (kolejnemu) zaskoczeniu sprawuje się to znakomicie, szczególnie w grach.

Razer Basilisk V3 PRO w grach. Nowy król MMO?

Razer Basilisk V3 PRO to myszka stworzona do gier typu MMO, a jak o nich mowa to wiadomo, że ja sięgam po World of Warcraft. Mojego Rycerza Śmierci w Dragonflight pokrył ostatnio kurz, więc test myszki Razera był idealnym pretekstem, aby połączyć przyjemnie z pożytecznym. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę to łatwość, z jaką docierałem do dodatkowych klawiszy. Zarówno te pod kciukiem, jak i wielofunkcyjne kółko pozwoliło mi z łatwością korzystać z dodatkowych zdolności mojej postaci. Na start dopisałem do myszki, aż 6 skrótów do zdolności mojego bohatera (chociaż nie obyło się bez udziału oprogramowania Razer Synapse). Chwilę musiałem się do tego przyzwyczaić, ale muszę przyznać, że teraz nie wyobrażam sobie powrotu do mojego poprzedniego "gryzonia". Śmiało mogę stwierdzić, że Razer Basilisk V3 PRO znacząco zmienił sposób, w jaki gram. Ostatnio czegoś podobne doświadczyłem przy okazji premiery PS5 i kontrolera DualSense z adaptacyjnymi spustami i technologią haptyczną.

Myszkę z powodzeniem wykorzystacie również w FPS-ach, choć powtarzam, że waga urządzenia może być dla niektórych problematyczna. Ja w Destiny 2 radziłem sobie z powodzeniem, przydatna jest możliwość gwałtownego zmniejszenia czułości po przytrzymaniu jednego z przycisków, co może przydać się snajperom (niestety moim zdolnościom w tej kwestii chyba już nic nie pomoże).

Razer Basilisk V3 PRO – co w środku?

Za precyzję Razer Basilisk V3 PRO odpowiada sensor optyczny Razer Focus Pro który pozwala na zmianę czułości aż do oszałamiających 30000 DPI. Choć to niesamowite, że w ogóle możliwe jest osiągnięcie takich poziomów czułości, to muszę przyznać, że są to wartości, które należy traktować bardziej jako chwyt marketingowy niż rzeczywistą korzyść. Operowanie powyżej 15000 DPI było dla mnie utrapieniem i nie widzę realnego sposobu na wykorzystanie tak dużej czułości.

Na uwagę zasługuje tzw. polling rate, czyli, w dużym uproszczeniu, częstotliwość odświeżania informacji (np. dotyczących aktywacji przycisków czy pozycji), jakie wysyła myszka do komputera w ciągu jednej sekundy. W przypadku Razer Basilisk V3 PRO pooling rate może wynosić pomiędzy 125, 500 lub 1000 Hz i różnica pomiędzy tymi poziomami jest mocno wyczuwalna.

Razer Basilisk V3 Pro wyposażono w autorskie optyczne przełączniki (Razer Optical Gen-3), które charakteryzują się wyraźnym i przyjemnym dla ucha klikiem. Czas ich aktywacji to zaledwie 0,2 ms. Producent zapewnia żywotność do 90 milionów kliknięć. Tego ostatniego parametru oczywiście nie jestem w stanie zweryfikować.

Razer Synapse, czyli najlepsze oprogramowanie na rynku

Razer Synapse to oprogramowanie, które towarzyszy urządzeniom producent już od lat. Oczywiście jest ciągle ulepszane i aktualizowane, aby jak najlepiej sprostać naszym oczekiwaniom. Ogromnym atutem Synapse jest możliwość podpięcia do niego wszystkich posiadanych przez nas sprzętów marki Razer. Jest to w zasadzie hub, z którego możemy przechodzić do poszczególnych produktów.

W przypadku Razer Basilisk V3 Pro otrzymujemy do dyspozycji 5 kategorii ustawień, które pozwolą nam m.in. na:

Przypisanie do klawiszy nowych funkcji

Zapisanie własnych profili

Stworzenie i zapisanie makr

Ustawienie poziomu DPI i pooling rate

Kalibrację myszki

Ustawienie i personalizację podświetlenia RGB

Jak zatem doskonale widać Razer Synapse pozwala nam na naprawdę sporo. W zasadzie ciężko znaleźć wadę oprogramowania towarzyszącego Razer Basilisk V3 PRO.

Werdykt

Razer Basilisk V3 PRO to myszka gamingowa, która sprosta wymaganiom niemal każdego gracza. Design i znakomita konstrukcja sprawiają, że sprzęt nie tylko wygląda dobrze, ale przede wszystkim doskonale leży w dłoni (bez względu na jej rozmiar). Mnogość dodatkowych przycisków i ich perfekcyjne ułożenie sprawi, że Razer Basilisk V3 PRO idealnie odnajdzie się w grach MMO, choć i fani strzelanek będą zadowoleni. Do tego dochodzi łączność bezprzewodowa, długi czas pracy na baterii, podświetlenie RGB i znakomite oprogramowanie. Trzeba przy tym pamiętać, że Basilisk V3 PRO swoje waży i trzeba się do tego przyzwyczaić. Największą wadę z perspektywy wielu użytkowników jest jednak cena urządzenia, która wynosi obecnie około 800 złotych. W tym przypadku jednak uzasadniona.