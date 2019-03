Sprawdzamy, jakie nowości wprowadzi MIUI 11

Xiaomi nie spoczywa na laurach i pracuje już nad kolejną odsłoną swojej rozbudowanej nakładki MIUI na urządzenia z systemem operacyjnym Android.

Źródło: Mi.com

MIUI to znak rozpoznawczy każdego urządzenia z systemem operacyjnym Android od Xiaomi. Nazwa interfejsu jest skrótem od MI User Interface. Pierwsze wydanie zostało zaprezentowane w sierpniu 2010 roku. Obecnie najnowsze smartfony Xiaomi, jak np. testowany przez nas Redmi Note 7 posiadają zainstalowaną nakładkę MIUI 10, która została zaprezentowana w czerwcu 2018 roku. MIUI to jednak nie tylko fabryczne oprogramowanie telefonów Xiaomi, ale także alternatywne Custom Rom'y dla urządzeń innych producentów. Nakładka ta bardzo mocno ingeruje w wygląd i możliwości Androida, na którym jest oparta. W 2016 roku liczba aktywnych użytkowników nakładki przekroczyła 160 milionów, a MIUI dostępne była na 677 rodzajach urządzeń. Xiaomi dba o dostępność nakładki na jak największej liczbie urządzeń, a sama nakładka jest udostępniana niezależnie od systemu operacyjnego na jakim pracuje urządzenie. Oznacza to, że nie każde urządzenie posiadające taką samą wersję nakładki będzie pracowało na takiej samej wersji systemu operacyjnego Android.

MIUI 10 zostało zaprezentowane 19 czerwca 2019 roku, a Xiaomi prowadzi już prace nad kolejną edycją nakładki. Sprawdzamy, jakich nowości możemy się spodziewać w MIUI 11. Firma twierdzi, że nowa wersja nakładki ma być odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby konsumentów.

Kompatybilność

Jest jeszcze za wcześnie na oficjalne informacje na temat kompatybilności z MIUI 11, ale Chiński portal technologiczny MyDrivers wymienia następujące urządzenia:

Mi 9

Mi 8

Mi Mix 3

Mi Mix 2

Mi Mix

Mi 6X

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi 5X

Mi 5c

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi Max 2

MI Max

Mi Max 3

Mi Play

Mi 8 Lite

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi 5 Plus

Redmi 4

Redmi 4A

Redmi 4X

Redmi 3S/3X

Redmi Note 5A

Redmi Note 4/4x

Redmi Note 6

Redmi Note 5/5a

Redmi 6

Redmi 6a

Redmi 6 Pro

Redmi 5

Redmi 5a

Jak widać lista jest pokaźna i oferuje nie tylko flagowe modele, ale także starsze budżetowce jak np. Redmi 4a zaprezentowany w 2016 roku.

Ciemny motyw

Xiaomi wydaje się podobnie, jak inni producenci widzieć potencjał w ciemnym interfejsie pomimo tego, że MIUI w większości oparte jest na jasnej kolorystyce. Pierwszy raz funkcję tą widzieliśmy w becie MIUI 10 na Mi 8. W MIUI 11 Xiaomi prawdopodobnie wprowadzi wsparcie ciemnego motywy dla aplikacji firm trzecich. Ciemny motyw pojawi się wraz z Android Q, ale użytkownicy smartfonów z MIUI 11 również będą mogli z niego skorzystać nawet, jeżeli ich urządzenie będzie posiadało starszą wersję systemu operacyjnego Android.

Ulepszone funkcje edycji zrzutów ekranu

MIUI 11 może wprowadzić opcję automatycznego usuwania zrzutów ekranu po ich udostępnieniu. Pojawić mogą się także nowe rozbudowane opcje edycji zrzutów ekranu od razu po ich wykonaniu.

Zmiany w powiadomieniach

Spodziewamy się również zmian w powiadomieniach. Mówi się o możliwości grupowania powiadomień, a także możliwości czasowego wyłączenia powiadomień podobnego do tego, co znamy np. z Facebook Messenger.

Zmieniony wygląd

Nowa wersja nakładki od Xiaomi może wprowadzić nieznacznie zmodyfikowane ikony, które od wprowadzenia MIUI 6 praktycznie nie uległy zmianie. Interfejs w MIUI 11 ma być jeszcze bardziej płaski i minimalistyczny od tego z obecnej wersji MIUI. Kolejną zmianą ma być ujednolicenie animacji w obrębie całego systemu a także zmiana ich wyglądu.

Nowy tryb oszczędzania energii

Monochromatyczny tryb oszczędzania baterii znamy już z flagowych modeli Samsunga. Zastosowanie monochromatycznego interfejsu w urządzeniu z ekranem AMOLED pozwala zaoszczędzić sporo energii. Na wprowadzenie podobnego rozwiązania może zdecydować się również Xiaomi. Dodatkowo w tym trybie funkcjonalność telefonu jest ograniczana do podstawowych zadań, jak wykonywanie połączeń i obsługa wiadomości SMS.

Zmiany w pasku powiadomień

Xiaomi miało kilka problemów związanych z paskiem powiadomień. Notch zastosowany w Mi 8 był na tyle duży, że MIUI nie wyświetlało ikon powiadomień. Dopiero po pewnym czasie problem został rozwiązany wraz z aktualizacją oprogramowania. Sytuacja powtórzyła się także w przypadku nowszych modeli np. Redmi Note 7, ale została bardzo szybko naprawiona. MIUI 11 ma wprowadzić zmiany w pasku powiadomień, aby dostosować go do urządzeń z wycięciem w ekranie.

Źródło: MIUI