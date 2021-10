Sprawdzamy wydajność Windows 11 – wyniki są niejednoznaczne [Aktualizacja 22.10.2021]

Szczegółowo przetestowaliśmy najnowszą wersję systemu operacyjnego Windows. Sprawdzamy, czy jest on szybszy od popularnej “dziesiątki” oraz weryfikujemy, czy występują problemy z jego działaniem na platformie AMD.

Spis treści

Od 5 października każdy komputer, który spełnia minimalne wymagania, może otrzymać bezpłatną aktualizację systemu operacyjnego do Windows 11. Dziś jednak nie zajmiemy się samym procesem instalacji, a sprawdzimy czy najnowsza wersja okien jest, (jak zapewniał Microsoft jeszcze przed premierą) najlepszym systemem do gier. Mimo, że od debiutu systemu minęły już dwa tygodnie, wciąż występują problemy z komputerami wyposażonymi w procesory AMD. Postanowiliśmy przyjrzeć się również temu zagadnieniu i sprawdzić na co tak naprawdę jesteśmy narażeni.

Windows 11 – platforma Intel

Nim przejdziemy to platformy AMD, wykonaliśmy szybkie testy weryfikacyjne na komputerze wyposażonym w procesor Intela. Wybór padł na Core i7-11700K - czyli na 8-rdzeniowy procesor oparty o architekturę Rocket Lake. Zdecydowaliśmy się na niego, ponieważ zapewnia on wsparcie dla PCIe 4.0. Zarówno karta graficzna RTX 3080 jak i dysk Lexar’a użyty do instalacji systemu korzystają z tej wersji interfejsu PCIe. Co prawda nie powinno mieć to wpływu na osiągnięte rezultaty w testach, ale pozwoli sprawdzić, czy nie występują problemy w komunikacji przy wyższych transferach. Z tego też względu użyliśmy pamięci Kingston Fury Renegade pracującej z zawrotną prędkością 4800 MHz.

Cała platforma testowa prezentowała się następująco:

PROCESOR: INTEL CORE i7 11700K

INTEL CORE i7 11700K PŁYTA GŁÓWNA: ASUS Z590 Maximus XIII Hero

ASUS Z590 Maximus XIII Hero RAM: Kingston FURY Renegate 4800 MHz CL19

Kingston FURY Renegate 4800 MHz CL19 DYSK: LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB,

LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB, KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Przechodząc do testów, czy zauważyliśmy jakieś problemy na platformie wyposażonej w procesor niebieskich? Nie, wszystko działa bez problemu. Nie od dziś wiadomo, że Intel bardzo blisko współpracuje z Microsoftem przy przygotowaniu nowych wersji systemu operacyjnego. Co prawda odnotowane przez nas różnice w pracy na aplikacjach nie są duże, ale oscylują w okolicach 2-3% na korzyść nowego systemu.

Przechodząc do testu w grach, da się zauważyć podobny wzrost wydajności na nowym Windowsie. Wybór padł na 3 tytuły, które stanowią duże obciążenie dla testowanego procesora. Największy, bo prawie 5% przyrost wydajności zauważyliśmy w przypadku Counter-Strike: Global Offensive.

Windows 11 – platforma AMD

Mając na uwadze zgłaszane przez użytkowników problemy z wydajnością w komputerach wyposażonych w procesory od AMD, postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się temu zjawisku. W między czasie Microsoft wydał betę wersji łatki, która miała niwelować występujące problemy – oznaczono ją symbolem KB5006746. Postanowiliśmy dać jej szansę i ja zainstalowaliśmy. Niestety nie rozwiązuje ona wszystkich problemów. Przede wszystkim testy w programie AIDA64 dokładnie pokazują jak mocno różnią się wyniki osiągane przez redakcyjny procesor Ryzen 3600X na różnych systemach, zwłaszcza jeżeli chodzi o testy pamięci Cache poziomu trzeciego (L3).

różnica w wydajności pamięci Cache L3 na Windows 11 (po lewej) a Windows 10 jest kolosalna

Same opóźnienia są trzy krotnie wyższe, a różnice transferów są prawie dziesięciokrotne niższe niż na starszym systemie. Wpłynie to negatywnie na wydajność aplikacji korzystających głównie z Cache jak i starszych gier, w których obliczenia procesora przechowywane są właśnie w jego pamięci podręcznej. Widać, że jeszcze sporo pracy przed AMD i Microsoftem, aby rozwiązać problemy, choć prawda jest taka, że one nigdy nie powinny mieć miejsca w finalnej wersji systemu.

Wszystkie testy przeprowadzaliśmy na następującej platformie:

PROCESOR: AMD RYZEN 5 3600X

AMD RYZEN 5 3600X PŁYTA GŁÓWNA: X570 I AORUS PRO WIFI

X570 I AORUS PRO WIFI RAM: Kingston FURY Renegate 4800 MHz [email protected] CL18

Kingston FURY Renegate 4800 MHz [email protected] CL18 DYSK: LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB,

LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB, KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Ustawiliśmy pamięć RAM na częstotliwość 3600 MHz, dzięki czemu pracowała ona synchronicznie z szyną Ifinity Fabric. Takie ustawienie zapewnia najwyższą wydajność na platformie AMD. Podczas testów, jedyną aplikacją notującą wręcz kolosalny, 50% spadek produktywności na Windows 11 w stosunku do poprzedniej wersji, jest Winrar. Można przypuszczać, że ten popularny algorytm kompresujący korzysta w większości z pamięci Cache podczas swojej pracy.

Pierwszym testem w grach, który przeprowadziliśmy był ten związany z rozgrywką w Counter-Strike: Global Offensive. Niestety w przeciwieństwie do rezultatów na platformie Intela, tutaj zaobserwowaliśmy prawie 8% spadek wydajności. W Wiedźminie 3 oraz Shadow of the Tomb Rider różnice są już sporo mniejsze - w granicach błędu pomiarowego. Postanowiliśmy dodać dwa kolejne tytuły, bazujące na starszych silnikach, których wydajność jest mocno zależna od procesora. Wybór padł na GTA V oraz Far Cry5. Tutaj niestety po raz kolejny zanotowaliśmy niższa wydajność na Windows 11. Tytuł Ubisoftu notuje aż 16% gorsze rezultaty.

Podsumowanie

Microsoft wraz z AMD zapowiedział wprowadzenie łatek naprawiających błędy do końca miesiąca. Jeśli takowe się pojawią - na pewno je przetestujemy. Patrząc na otrzymanie wyniki, posiadaczom procesów od “czerwonych” polecamy wstrzymanie się z aktualizacją do Windows 11. Jeżeli natomiast posiadacie w swoim komputerze procesor od Intela, nie powinniście doświadczyć żadnych różnić. Musicie sobie tylko odpowiedzieć na pytanie: skoro nie widać różnic to czy warto zmieniać działający system operacyjny?

[Aktualizacja 21.10.2021]

Wszystko wskazuje, że w najnowszej wersji systemu Windows 11, udostępnionej do testów Insider’om, Microsoft'owi oraz AMD udało się rozwiązać problemy z prędkościami odczytu pamięci Cache. Jak widać, podczas testów kompilacji systemu 22478.1012 w programie AIDA64 otrzymujemy już prawidłowe odczyty opóźnień jak i transferów. Pozostaje poczekać aż to rozwiązanie zostanie zaimplementowane do pełnej wersji systemu.

[Aktualizacja 22.10.2021

Niestety dalej występują problemy z działaniem Windowsa 11 na platformie AMD. Zarówno nowo wypuszczone sterowniki do płyt głównych (3.10.08.506) jak i udostępnione aktualizacje systemowe nie rozwiązują w pełni problemów. W programie AIDA64 dalej możemy zauważyć niższe wyniki zarówno przy odczycie jak i zapisie Cache poziomu trzeciego. Poprawie uległ za to czas opóźnień dostępu do pamięci L3. Osiągnięte wyniki są gorsze zarówno jeżeli weźmiemy pod uwagę te otrzymane pod kontrolą systemu Windows 10 jak i uzyskane przez nas na testowej kompilacji systemu Windows 11.