"Sprawdzanie kondycji komputera" trafi na wszystkie maszyny z Windows 10

Czy tego chcesz, czy nie, i tak otrzymasz to narzędzie. Skąd taka decyzja Microsoftu?

Narzędzie "Sprawdzanie kondycji komputera" - w oryginale PC Health Check - pojawiło się w ramach przygotowań do debiutu Windows 11. Umożliwia sprawdzenie, czy dana maszyna spełnia warunki pozwalające jej korzystać z Windows 11. Jak dotąd trzeba było pobrać je i zainstalować ręcznie, ale teraz Microsoft poinformował, że otrzyma je każdy. Po co? Są trzy zasadnicze powody - pierwszy to ten znany, czyli sprawdzanie możliwości przejścia na Windows 11 z Windows 10. Drugi - sprawdzanie ogólnej kondycji maszyny.

Trzeci powód to nowe możliwości. W narzędziu dodana została możliwość stworzenia się lub zalogowania się do konta Microsoft, co pozwoli na synchronizację pomiędzy urządzeniami oraz ustawienie OneDrive. Narzędzie sprawdzi dostępne aktualizacje, zajętość dysku oraz pojemność akumulatora w urządzeniu przenośnym. Ponadto pozwoli na zarządzanie programami startowymi systemu. Całość przypomina zatem połączenie w jedno niektórych opcji z Menadżera Zadań oraz Ustawień.

"Sprawdzanie kondycji komputera" wprowadzi aktualizacja KB5005463, która już pojawiła się u niektórych użytkowników, a na dniach otrzyma ją każdy. A co, jeśli jej nie chcesz? Po prostu trzeba ją wówczas odinstalować ręcznie.

Źródło: PC World