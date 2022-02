Sprawdźcie nowości HBO GO! Wśród nich m.in. "Wszyscy święci New Jersey"!

W tym tygodniu nie należy spodziewać się wielu nowości w ofercie HBO GO. Warto jednak podkreślić premierę "Wszystkich świętych z New Jersey".

Spis treści

Kolejny tydzień w HBO GO stoi pod znakiem emisji kolejnych odcinków oryginalnych produkcji stacji. Nie zabraknie jednak takich nowości, jak drugiego sezonu "Folkloru" oraz "Malowania z Johnem".

Co czeka fanów kina? Na uwagę przede wszystkim zasługuje premiera zeszłorocznych "Wszystkich świętych z New Jersey" oraz dramatu "World Trade Center" o wydarzeniach z 11 września 2001 roku.

Zobacz również:

"Wszyscy święci New Jersey"

Młody Anthony Soprano dorasta w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii New Jersey. Staje się mężczyzną akurat wtedy, kiedy gangsterzy, rywalizujący z wszechmocną rodziną DiMeo, rzucają jej wyzwanie, pragnąc przejąć władzę nad rozdartym konfliktami rasowymi miastem. Zmieniające się czasy nie oszczędzają też ubóstwianego przez Anthony’ego wuja, Dickiego Moltisantiego, zmagającego się z kłopotami w życiu zawodowym i osobistym. To on właśnie sprawi, że podatny na wpływy nastoletni siostrzeniec stanie się potężnym szefem mafii, którego poznamy później jako Tony’ego Soprano.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Alan Taylor

: Alan Taylor Scenariusz : David Chase, Lawrence Konner

: David Chase, Lawrence Konner Gatunek : dramat, kryminał

: dramat, kryminał Obsada : Jon Bernthal, Vera Farmiga, Ray Liotta, Corey Stoll, Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Michael Gandolfini, Billy Magnussen, Michaela De Rossi

: Jon Bernthal, Vera Farmiga, Ray Liotta, Corey Stoll, Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Michael Gandolfini, Billy Magnussen, Michaela De Rossi Data premiery: 20 lutego

"World Trade Center"

Kiedy zwyczajny nowojorski dzień przeszywa cień samobójczego ptaka zwiastującego koszmarną twarz diabła, grupa policjantów-ochotników z sierżantem John'em McLoughlin'em na czele udaje się na ratunek pokrzywdzonym.

Prawdziwa historia Johna McLoughlina i Williama J. Jimeno, policjantów, którzy 11 września 2001 roku zostali uwięzieni w piekielnej pułapce grobu World Trade Center.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Oliver Stone

: Oliver Stone Scenariusz : Andrea Berloff

: Andrea Berloff Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Nicolas Cage, Michael Peña, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal, Jay Hernandez, Connor Paolo, Jon Bernthal, Wass Stevenns, Michael Shannon

: Nicolas Cage, Michael Peña, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal, Jay Hernandez, Connor Paolo, Jon Bernthal, Wass Stevenns, Michael Shannon Data premiery: 20 lutego

Wszystkie nowości tego tygodnia w HBO GO:

poniedziałek (14 lutego)

Euforia [odc. 6, sezon 2]

Prawi Gemstonowie [odc. 7, sezon 2]

Ktoś, gdzieś [odc. 5, sezon 1]

Billions [odc. 4, sezon 6]

Genialna przyjaciółka [odc. 3-4, sezon 3]

Status związku [sezon 2]

Księżniczka z ulicy

Atak na dzielnicę

wtorek (15 lutego)

Pozłacany wiek [odc. 4, sezon 1]

Folklor [sezon 2]

środa (16 lutego)

Carl Icahn: Niespokojny miliarder

czwartek (17 lutego)

Wychowane przez wilki [odc. 4, sezon 2]

Kolory miłości

piątek (18 lutego)

Na planie [odc. 7, sezon 19]

Dom na końcu ulicy

Rooman J. Israel

sobota (19 lutego)

Malowanie z Johnem [sezon 2]

Cry Macho

Strach

niedziela (20 lutego)

World Trade Center

Wszyscy święci New Jersey

Zobacz także: "Siły Kosmiczne" powracają! Sprawdźcie nowości Netflix!