Sprawdziłam, jakie promocje przygotował Electrolux. Te urządzenia kupisz znacznie taniej podczas Black Friday!

Czeka nas naprawdę gorący okres zakupowy - okazje na zdobycie potrzebnych sprzętów pojawiają się już teraz. Sprawdziłam, co w zanadrzu ma Electrolux z okazji Black November. Czy warto skorzystać z rabatów?

Electrolux przedstawia specjalną akcję: Black November

Jeśli od dawna zastanawiasz się nad wymianą sprzętu AGD dla domu, warto podjąć decyzję podczas trwających promocji. Electrolux nie każe nam czekać aż do Black Friday - okazja do zdobycia wybranych urządzeń pojawia się już teraz. Sprawdziłam, co obejmuje najnowsza akcja Black November oraz na jak duże zniżki możemy liczyć.

Kompaktowa mikrofala do zabudowy Solo 600

Kompaktowe urządzenie do zabudowy

Piekarnik z funkcją mikrofali

Funkcje: grill, mikrofale

Elektroniczna regulacja temperatury, automatyczne propozycje temperatury

Drzwi piekarnika/temp. frontu powyżej temp. otoczenia [°C]: 3 szyby/30

Moc mikrofal: 1000 W

Wskaźnik ciepła pozostałego

Zabezpieczenie przed dziećmi: Funkcja zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.

Wentylator chłodzący: Wentylator chłodzący uruchamia się automatycznie po włączeniu urządzenia. Chłodzi komponenty elektroniczne i części zewnętrzne.

Moc grilla [W]: 1000

Moc grzałki grilla [W]: 1900

Sposób czyszczenia: emalia samoczyszcząca

Zakres temperatur: 30°C-230°C

Cena: 2699 zł - 2119 zł

Piekarnik SenseCook 700 kataliza

Piekarnik do zabudowy, wielofunkcyjny z termoobiegiem

Wyświetlacz: OMEGA

Panel: szklany panel w stalowej ramce

Funkcje: grzanie dolne, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, rozmrażanie, szybkie grillowanie, grill, utrzymywanie ciepła, nawilżanie, pizza, powolne gotowanie, termoobieg, grillowanie turbo

Automatyczne programy wagowe

Termosonda

Funkcja szybkiego nagrzewania

Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie

Funkcja automatycznego wyłączenia piekarnika

Wskaźnik ciepła pozostałego

Zabezpieczenie przed dziećmi: Funkcja zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.

Wentylator chłodzący: Wentylator chłodzący uruchamia się automatycznie po włączeniu urządzenia. Chłodzi komponenty elektroniczne i części zewnętrzne.

Moc grzałki dolnej [W]: 1000

Moc grzałki grilla [W]: 2300

Zakres temperatur: 30°C-300°C

Pojemność użytkowa [l]: 72

Powierzchnia największej płyty grzewczej - górny piekarnik [cm2] : 1424

Cena: 2349 zł - 1879 zł

Robot kuchenny Assistent

10 stopni regulacji prędkości

Wszechstronne zastosowanie: wielofunkcyjne ramię pozwala na dołączenie różnych akcesoriów: końcówki do mieszania, maszynki do mielenia mięsa lub do przygotowywania makaronu.

Łatwa obsługa dzięki podświetleniu pokrętła : Podświetlone pokrętła sprawiają, że sterowanie Assistentem jest łatwe, niezależnie od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu. Możesz skupić się na przygotowywaniu niezapomnianego posiłku dla przyjaciół i rodziny.

Gotowanie w pełnym świetle : każdy Assistent jest wyposażony w oświetlenie LED, które podświetla miskę i sprawia, że doskonale widzisz co robisz.

Ubijaczka: szybko ubijesz śmietankę lub białka na bezę.

Płaska końcówka do mieszania

Moc [W]: 1000

Cena: 1399 zł - 999 zł

Oczyszczacz powietrza Well A5 290 m3/h

Czujnik światła: reguluje ustawienia oczyszczacza powietrza zależnie od natężenia światła w pomieszczeniu, uruchamia tryb nocny.

Wydajność CADR [m3/h]: 290

Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m2]: 60

Główny filtr: E12 filtr cząsteczek drobnych + filtr węglowy

Filtr na wyposażeniu: filtr antysmogowy

Technologia: 4-stopniowa filtracja

Długość przewodu [m]: 2

Cena: 1599 zł - 1299 zł

Myjka do okien WELL S7 60 min

Wskaźnik stanu akumulatora

Akumulator litowy TurboPower™

Wskaźnik LED pokazujący stan naładowania akumulatora

Osiowy system cyklonowy: bardziej wydajny wentylator silnika i o 50% większy filtr falisty, zapewniający podwójną filtrację, zwiększają efektywność działania odkurzacza.

Czas ładowania: 2 h

Poziom hałasu [dB]: 60

Czas ładowania [h]: 2

Rodzaj baterii: Li-ion

Pojemność baterii [mAh]: 1500

Cena: 299 zł - 199 zł

Odkurzacz bezprzewodowy PURE Q9-P 53 min

Typ: PURE Q9-P

Czas pracy przy najwyższym poziomie mocy [min.]: 14

Czas pracy przy najniższym poziomie mocy, parkiet [min.]: 53

Skuteczność na podłogach twardych [%]: 99

Typ filtracji: zmywalny filtr progresywny

Napięcie [V]: 25,2

Cena: 1159 zł - 1099 zł

