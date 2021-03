Sprawdzone sposoby na poprawę działania Wi-Fi od Tendy

Nie ulega wątpliwości – z każdym kolejnym rokiem ilość urządzeń sieciowych w typowym gospodarstwie domowym rośnie. Do internetu podłączone są już nie tylko komputery, telefony czy telewizory smart. Coraz częściej do tego grona dołączają inteligentne lodówki, kuchenki mikrofalowe czy nawet sterowane z telefonu kolorowe żarówki sufitowe, a ponieważ komunikacja bezprzewodowa odbywa się na zasadzie fali, zwiększenie zagęszczenia ruchu sieciowego wpływa negatywnie na jego płynność. W każdej sekundzie do naszego telefonu trafiają dziesiątki niepotrzebnych pakietów internetowych. Jeden będzie zawierał fragment serialu odtwarzanego na telewizorze, inny to kawałek strony internetowej wczytującej się właśnie na laptopie – nasz smartfon musi teraz odróżnić „spam” od informacji, które są mu potrzebne. Sytuacja pogarsza się lawinowo, gdy dodamy do tej układanki sieci Wi-Fi naszych sąsiadów. W powietrzu powstaje istny bałagan, a jego zauważalnym efektem jest fatalny spadek prędkości internetu. Zastanawiamy się wtedy, dlaczego mając łącze 100 Mb/s nie możemy płynnie odtworzyć zwykłego filmu na YouTube. Czy to kwestia zasięgu sieci, czy może zapełnienia pasma na którym odbywa się komunikacja? Co możemy zrobić, aby poprawić działanie naszej sieci? Przyglądnijmy się propozycjom firmy Tenda.

Tenda AC23 dla najbardziej wymagających

Jest to wysokowydajny router AC2100 przeznaczony dla wymagających użytkowników. Dwuzakresowy nadajnik Wi-Fi, gigabitowe porty Ethernet oraz aż siedem anten 6dBi to przepis na najwyższą wydajność niezależnie od warunków. Dwurdzeniowy procesor poradzi sobie z płynną obsługą wielu urządzeń jednocześnie, a dodatkowe technologie auto adaptacji sygnału radiowego pozwolą na osiągnięcie wysokich transferów nawet tam, gdzie inne routery zawodzą. Ogrywający najnowsze tytuły sieciowe syn, przeglądająca Instagrama córka oraz matka będąca miłośniczką Netflixa – wydajności starczy dla wszystkich. Szerszy zasięg, lepsza penetracja przeszkód takich jak ściany czy wreszcie sprytne omijanie pozostałego ruchu sieciowego to największe zalety tego urządzenia.

Tenda AC23

Tenda AC23 --> pełna recenzja.

Tenda AC10, czyli połączenie atrakcyjnej ceny i większych możliwości

Ten gigabitowy router AC1200 poszczycić się może między innymi szybszym układem odpowiadającym za obsługę ruchu sieciowego. W praktyce oznacza to, że wydajność transferu będzie mniej podatna na przeciążenia związane z podpięciem wielu urządzeń do jednej sieci Wi-Fi. A co z sytuacją, w której dzięki sieciom sąsiadów nasze nowoczesne łącze światłowodowe ma trudności z utrzymaniem płynności w wideorozmowie? Dwuzakresowy nadajnik pozwoli na przełączenie ruchu w dużo mniej oblegany kanał 5 Ghz, co pozwoli na poprawę stabilności połączenia wszędzie tam, gdzie wiele różnych sieci walczy o każdy kawałek pasma 2.4 Ghz.

Tenda AC10

A może łącze router na kartę SIM? Tenda 4G06

Choć ostatnie lata przełożyły się na znaczny wzrost dostępności kablowego bądź światłowodowego łącza szerokopasmowego, nie wszędzie jest ono obecne. Mieszkańcy miejscowości niepokrytych infrastrukturą sieciową nie muszą jednak żyć w cyfrowym wykluczeniu – rozwiązaniem jest łączność LTE. Technologia ta obecna jest w niemal każdym współczesnym telefonie, nic nie stoi jednak na przeszkodzie by przy jej użyciu dostarczać internet dla całego domu bądź mieszkania. Wystarczy zwykła karta SIM oraz router taki jak Tenda 4G06, aby szybko i łatwo zamienić sygnał 4G w Wi-Fi bądź łączność kablową.

Tenda 4G06

MW5c receptą na problemy z zasięgiem

Tenda MW5c to system Wi-Fi w technologii mesh służący poprawie pokrycia sygnałem większych powierzchni. Odpowiednio rozmieszczone nadajniki automatycznie połączą się ze sobą, aby rozgłaszać naszą sieć jednocześnie z kilku źródeł. Gdy użytkownik przemieści się poza zasięg jednego nadajnika automatycznie, zostanie przełączony na drugi. To proste w konfiguracji rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie z naszego domu czy mieszkania stref o słabym zasięgu Wi-Fi.

Tenda MW5c

Tenda U9 i A301 - jeszcze większe wsparcie dla sieci

Choć połączenie kablowe cechuje się zdecydowanie wyższą stabilnością niż łączność bezprzewodowa, to niestety często okazuje się niemożliwe - wtedy rozwiązaniem jest oczywiście Wi-Fi. Ale co z urządzeniami nieposiadającymi bezprzewodowej karty sieciowej? Odpowiedzią jest Tenda U9 – kompaktowy adapter plug and play. Wystarczy podpiąć go do komputera a ten zainstaluje się sam. Następnie wystarczy podać dane naszej sieci, aby cieszyć się bezprzewodowym dostępem do internetu. Warto również wspomnieć, że to niewielkie urządzenie bywa często o wiele silniejsze od fabrycznej karty sieciowej w laptopie. Dzięki temu możemy się cieszyć mocnym sygnałem.

Dodatkowo, jeśli zasięg w naszym domu wciąż jest niewystarczający, możemy posłużyć się wzmacniaczem WiFi Tenda A301. To niewielkie urządzenie wpinane do kontaktu pozwala w niewielkiej cenie zwiększyć obszar pokrycia sygnałem WiFi.

Co przyniesie przyszłość?

Rozwój technologiczny i coraz szersze zapotrzebowanie na niezakłócony dostęp do szybkiego Wi-Fi wymusza na producentach stałe ulepszanie swoich produktów. „Wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu” – mawiał Heraklit z Efezu, choć wątpliwe jest, aby miał na myśli standardy łączności bezprzewodowej. A jednak, tuż za rogiem czeka na nas kolejna rewolucja jaką przyniesie WiFi 6 (IEEE 802.11ax). Wprowadzenie zakresu 6 Ghz, teoretyczna przepustowość sięgająca 11 Gb/s oraz nowe metody inteligentnego zarządzania ruchem być może raz na zawsze rozwiążą problemy z natłokiem niepotrzebnych informacji paraliżującym karty sieciowe naszych telefonów i laptopów. Technologii WiFi 6 przygląda się również Tenda – chcąc dostarczyć swoim klientom najnowsze rozwiązania w atrakcyjnych cenach przygotowała router TX3 oraz kartę sieciową E30. Urządzenia te znajdą się w polskich sklepach już w kwietniu.