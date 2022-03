"Sprzątanie na błysk z super rabatem" z Ole Ole - najciekawsze oferty [04.03.2022]

Dziś trwa wyjątkowa akcja promocyjna w sklepach sieci Ole Ole, w ramach której udostępniono kody promocyjne dające możliwość kupna AGD, odkurzaczy oraz wielu innych sprzętów. Co warto kupić?

Spis treści

Przedstawiciele sieci sklepów internetowych Ole Ole zorganizowali kampanię Sprzątanie na błysk z super rabatami. Podpowiadamy, które produkty szczególnie zwróciły naszą uwagę.

Jak skorzystać z kodu?

Dodaj do koszyka produkt objęty kodem rabatowym limitowanym. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i ciesz się tańszym zakupem!

Kod rabatowy SR020322 i SR020322L obowiązują od dnia 02.03.2022 od godz. 00:00 do 08.03.2022 do godz. 23:45 lub do wyczerpania liczby dostępnych sztuk produktów i nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

Zobacz również:

AKTUALIZACJA 04.03.2022

Odkurzacz Black&Decker BXVMS600E

Odkurzacz Black&Decker BXVMS600E/Fot. Ole Ole

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia : tak / nie

: tak / nie Waga : 2,5 kg

: 2,5 kg Długość przewodu : 6 m

: 6 m Moc wejściowa : 600 W

: 600 W Zasilanie: 230-240 V 50/60 Hz

Cena: 289 zł 266 zł

Odkurzacz Electrolux Well Q6 WQ61-44SW

Odkurzacz Electrolux Well Q6 WQ61-44SW/Fot. Ole Ole

Napięcie akumulatora : 18 V

: 18 V Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia : tak / nie

: tak / nie Poziom hałasu : 79 dB

: 79 dB Waga : 3,36 kg

: 3,36 kg Maksymalny czas pracy: 45 minut

Cena: 699 zł

Odkurzacz Bosch Athlet ProPower 36V max BBH87POW1

Odkurzacz Bosch Athlet ProPower 36V max BBH87POW1/Fot. Ole Ole

Napięcie akumulatora : 32,4 V

: 32,4 V Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia : nie / nie

: nie / nie Waga : 3,7 kg

: 3,7 kg Maksymalny czas pracy: 80 minut

Cena: 1 099 zł

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro/Fot. Ole Ole

Czas pracy/Czas ładowania: 110 min./180 min.

110 min./180 min. Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak

tak / tak Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

tak Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

tak Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, optyczny vSLAM (kamera), uskoku podłoża

antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, optyczny vSLAM (kamera), uskoku podłoża Poziom hałasu: 70 dB

Cena: 1 469 zł 1 169 zł

Ariete 4169 MULTI STEAM SYSTEM+

Ariete 4169 MULTI STEAM SYSTEM+/Fot. Ole Ole

Pojemność: 0,35 litra

0,35 litra Moc: 1500 W

1500 W Uzupełnianie wody: w trakcie pracy

w trakcie pracy Wyposażenie: 2 ściereczki z mikrofibry, końcówka do mycia podłóg, końcówka do szyb, lejek, miarka, nakładka do czyszczenia dywanów, szczotka do płytek i fug, szczotka duża, szczotka mała, szpachelka

Cena: 249 zł 229 zł

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2/Fot. Ole Ole

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak

tak / tak Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

tak Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

tak Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny vSLAM (kamera), przeszkód, uskoku podłoża

Cena: 1 299 zł 1 259 zł

Odkurzacz Beko EasyClean VRT61818VW

Odkurzacz Beko EasyClean VRT61818VW/Fot. Ole Ole

Napięcie akumulatora : 18 V

: 18 V Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia : tak / nie

: tak / nie Poziom hałasu : 80 dB

: 80 dB Waga : 2,7 kg

: 2,7 kg Maksymalny czas pracy: 60 minut

Cena: 499 zł 431 zł

Odkurzacz Bosch Athlet ProPower 36V max BBH87POW1

Odkurzacz Bosch Athlet ProPower 36V max BBH87POW1/Fot. Ole Ole

Napięcie akumulatora : 32,4 V

: 32,4 V Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia : nie / nie

: nie / nie Waga : 3,7 kg

: 3,7 kg Maksymalny czas pracy: 80 minut

Cena: 1 499 zł 1 195 zł

Odkurzacz Hoover Breeze BR71_BR10011

Odkurzacz Hoover Breeze BR71_BR10011/Fot. Ole Ole

Poziom głośności : 78 dB

: 78 dB Moc wejściowa : 700 W

: 700 W Zasięg pracy : 8 m

: 8 m Pojemność worka/pojemnika: 2 litry

Cena: 249 zł 239 zł

Odkurzacz Karcher WD 3

Odkurzacz Karcher WD 3/Fot. Ole Ole

Moc wejściowa : 1000 W

: 1000 W Zasięg pracy : 7 m

: 7 m Pojemność worka/pojemnika: 17 litrów

Cena: 299 zł 282 zł

Karcher WV 2 Premium Black Edition 1.633-426.0

Karcher WV 2 Premium Black Edition 1.633-426.0/Fot. Ole Ole

Długość pracy (min) : 35 min.

: 35 min. Długość ładowania : 3 godz.

: 3 godz. Wydajność : 105 m2

: 105 m2 Wyposażenie: koncentrat 20 ml, ładowarka, spryskiwacz z padem, ssawka duża, wymienna ssawka

Cena: 249 zł 229 zł

Odkurzacz Tefal X-Force Flex 11.60 Aqua TY9890

Odkurzacz Tefal X-Force Flex 11.60 Aqua TY9890/Fot. Ole Ole

Napięcie akumulatora : 25,2 V

: 25,2 V Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia : tak / tak

: tak / tak Poziom hałasu : 82 dB

: 82 dB Waga : 2,8 kg

: 2,8 kg Maksymalny czas pracy: 45 minut

Cena: 1 799 zł 1 699 zł

TCL Sweeva 1000

TCL Sweeva 1000 /Fot. Ole Ole

Czas pracy/Czas ładowania : 120 min.

: 120 min. Programator pracy/Wirtualna ściana : nie

: nie Automatyczny powrót do bazy i ładowanie : tak

: tak Czujniki: krawędzi, odległości, przeszkód, uskoku podłoża

Cena: 669 zł 615 zł

RAVEN EOA001 SmartCleaner

RAVEN EOA001 SmartCleaner/Fot. Ole Ole

Czas pracy/Czas ładowania : 120 min. / 300 min.

: 120 min. / 300 min. Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak

tak / tak Ładowanie i wznawianie sprzątania : nie

: nie Automatyczny powrót do bazy i ładowanie : tak

: tak Czujniki : antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca

: antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca Poziom hałasu: 60 dB

Cena: 899 zł 699 zł

Roborock S6 MaxV

Roborock S6 MaxV/Fot. Ole Ole

Czas pracy/Czas ładowania : 180 min.

: 180 min. Programator pracy/Wirtualna ściana : tak / tak, funkcja

: tak / tak, funkcja Ładowanie i wznawianie sprzątania : tak

: tak Automatyczny powrót do bazy i ładowanie : tak

: tak Czujniki : antykolizyjny, krawędzi, przeszkód, uskoku podłoża

: antykolizyjny, krawędzi, przeszkód, uskoku podłoża Poziom hałasu: 67 dB

Cena: 2 099 zł 1 999 zł

Zobacz także: Lidl: urządzenia i akcesoria kuchenne - niskie ceny