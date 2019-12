Sprzedaż Mac'a Pro i Pro Display XDR ruszy w przyszłym tygodniu

Najpotężniejszy komputer od Apple pojawi się w sklepach po pięciu miesiącach od prezentacji.

Apple umie budować napięcie. Najbardziej wymagający użytkownicy sprzętu z Cupertino musieli czekać aż sześć lat na prezentacje Mac'a Pro kolejnej generacji. Urządzenie oficjalnie zadebiutowało na WWDC 2019 w czerwcu 2019 roku, kiedy to Tim Cook pokazała zupełnie nowego Mac'a Pro i dedykowany do niego wyświetlacz Pro Display XDR. Niestety od tego czasu słuch o urządzeniach zaginął. Na prezentacji dopowiedziano jedynie, że sprzedaż rozpocznie się później, w tym roku.

Źródło: apple.com

Wstępne raporty po premierze wskazywały, że urządzenie pojawi się w sprzedaży jesienią. Jak już wiemy przepowiednie te nie sprawdziły się.

Premierze Mac'a Pro towarzyszył odpowiedni rozgłos, a Apple zdecydowało się nawet na budowę specjalne fabryki w Austin w Texasie, którą odwiedził ostatnio sam Donald Trump.

Wraz z komputerem Mac Pro pokazano specjalny monitor Pro Display XDR. Posiada on 32 calowy panel Retina o rozdzielczości 6016 x 3384.

Wszystko wskazuje na to, że po prawie pół rocznym oczekiwaniu klienci zainteresowani zakupem komputera za co najmniej 5999 dolarów i monitora za 4999 dolarów będą mogli to zrobić już w przyszłym tygodniu.

Zgodnie z wiadomością e-mail wysłaną przez Apple do niektórych klientów, co zostało potwierdzone na Twitterze nowy Mac Pro wraz z Pro Display XDR oraz akcesoriami pojawi się w sprzedaży 10 grudnia.

Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że grudniowa data jest jedynie poglądowa. Tego dnia w sprzedaży pojawią się podstawowe skonfigurowane przez Apple komputery. Mac Pro jako urządzenie dedykowane dla profesjonalistów posiada ogromne możliwości rozbudowy. W związku z tym czas realizacji spersonalizowanego Mac'a Pro jest dłuższy. Dokładne daty powinniśmy poznać 10 grudnia, gdy ruszy możliwość konfiguracji i zamawiania komputera.

Przypominamy, że podstawowa konfiguracja wyceniona na 5999 dolarów (około 23000 zł netto) wyposażona została w ośmiordzeniowy procesor Intel Xeon, 32 GB pamięci operacyjnej, kartę graficzną Radeon Pro 580X oraz skromny, pojedynczy dysk SSD o pojemności 256 GB.

Monitor Pro Display XDR startuje z pułapu 4999 dolarów (około 19000 zł netto). Trzeba pamiętać, że w zestawie brakuje uchwytu. Apple sprzedaje podstawowy stojak zgodny ze standardem VESA za 199 dolarów (około 770 zł netto). Zupełnie bazowy Mac Pro z monitorem Pro Display XDR i uchwytem kosztuje 11197 dolarów (około 43000 zł netto).

Źródło: neowin.net