Sprzedaż PC-tów o 55% w górę, Apple ma powody do zadowolenia

Chociaż z nowymi kartami graficznymi są duże problemy, to sprzedaż gotowych zestawów komputerowych i laptopów jest większa, niż w poprzednim kwartale. Kto na czele?

Od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku sprzedano na świecie niemal 84 miliony komputerów klasy PC. O ile w przypadku pojedynczych podzespołów są duże problemy z nabyciem, o tyle całe zestawy powstają bez większych problemów. To zasługa producentów, którzy zarezerwowali na potrzeby PC-tów większe ilości kart graficznych, procesorów i innych niezbędnych do składania zestawów elementów. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku, sprzedaż PC-tów podskoczyła aż o 55%, aczkolwiek jest mniejsza o 8% w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku, w którym zawsze sprzedaje się najwięcej komputerów.

Na liście liderów rynku widzimy dwie firmy - Lenovo i HP. Pierwsza sprzedała ponad 20,4 mln maszyn, druga - ponad 19,2 mln. Na czwartej pozycji widzimy Apple i co warto zauważyć - sprzedał dwa razy więcej swoich urządzeń, niż w analogicznym okresie 2020. Ale wzrost zanotowali wszyscy. To zasługa nie tylko Covida i pracy zdalnej, ale również graczy, którzy nie mogąc nabyć samej karty graficznej często decydują się na zakup zestawu ją zawierającego.

