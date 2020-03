Sprzedaż iPhone'a w Chinach spadła o ponad 50 procent

Na chiński rynek dostarczono w lutym 2020 roku zaledwie 494 tysiące iPhone'ów.

Chiny mocno odczuwają wpływ epidemii koronawirusa na niemalże każdy aspekt życia. Najnowsze informacje z Państwa Środka donoszą, że w lutym 2020 roku Apple sprzedało mniej, niż pół miliona egzemplarzy iPhone'a w Chinach. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że liczba jest pokaźna. W końcu 500 tysięcy egzemplarzy to dużo, a na dodatek luty jest najkrótszym miesiącem w roku. Wystarczy jednak spojrzeć na wyniki sprzed 12 miesięcy, aby zobaczyć skalę zjawiska. W analogicznym okresie czasu w 2019 roku Apple sprzedało nie 494 tysięcy egzemplarzy, a ponad 1,2 miliona egzemplarzy.

Źródło: macworld.com

Dane rządowe przekazane w poniedziałek wskazują, że epidemia koronawirusa sparaliżowała popyt na najpopularniejsze smartfony na świecie.

Chińczycy mocno ograniczyli swobodę przemieszczania się, a tamtejsi mieszkańcy słuchają się władz i stosują zaostrzone środki bezpieczeństwa, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. W takim momencie mało kto myśli o wymianie smartfona na nowszy model.

Odczuwają to producenci sprzętu elektronicznego. W lutym 2020 roku na chiński rynek dostarczono łącznie 6,34 miliona egzemplarzy smartfonów, co oznacza spadek o aż 54,7 procenta w stosunku do analogicznego okresu czasu w 2019 roku, kiedy to na rynek trafiło aż 14 milionów egzemplarzy smartfonów.

Informacje te zostały przekazane przez Chińską Akademię Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Najwięcej egzemplarzy smartfonów dostarczyli Huawei, Xiaomi oraz Apple.

W przypadku ostatniego z producentów dostawy spadły z 1,27 miliona egzemplarzy w lutym 2020 roku do zaledwie 494 tysięcy egzemplarzy w lutym 2020 roku. Jeszcze w styczniu 2020 roku dostawy utrzymywały się na stabilnym poziomie około 2 milionów egzemplarzy miesięcznie.

Firmy badawcze IDC i Canalys już wcześniej przewidywały, że w związku z wybuchem epidemii koronawirusa dostawy smartfonów w Chinach spadną o 40 procent. Jak widać ich wyliczenia były bardziej optymistyczne, niż rzeczywistość.

Źródło: scmp.com