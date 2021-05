Sprzedaż laptopów rośnie - Chromebooki i Windows przed MacBookami

W 2020 roku sprzedaż laptopów poszła góry, co było efektem pandemii. W pierwszym kwartale 2021 sytuacja się nie zmieniła, a wręcz przeciwnie - sprzedano jeszcze więcej urządzeń.

Raport Strategy Analytics pokazuje nam bezprecedensowy wzrost ilości sprzedanych Chromebooków - 12,1 mln, a łączna sprzedaż wszystkich maszyn to 68,2 mln urządzeń. I dotyczy to tylko jednego kwartału! Liderem jest Lenovo, którego laptopy znalazły ponad 16,3 mln nabywców. Producent ostrzegał pod koniec kwartału, że zapasy maszyn są bliskie wyczerpania. Za nim uplasowało się HP z wynikiem 15,3 mln. Ciekawie wypada porównanie do wyników sprzedażowych za pierwszy kwartał 2020 roku - w przypadku Lenovo wzrost wynosi 84%, zaś HP - 91%.

Na trzecim miejscu uplasował się Dell z 10 mln sprzedanych maszyn (wzrost 37%), a na kolejnym Apple. Firma z Cupertino zanotowała kolosalny wzrost sprzedaży - z 2,9 mln na 5,7 mln, czyli skok o 94% w porównaniu rocznym. Skok o 94% zanotował także Acer - z 2,5 na 4,9 mln. Ogólnie wzrost sprzedaży laptopów w porównaniu do pierwszego kwartały 2020 roku podskoczył o 81%. Eric Smith ze Strategy Analytics zauważa, że takie wyniki to m.in zasługa wzrostu popularności kryptowalut - "górnicy" nie tylko kupują karty graficzne, ale również laptopy z układami z rodziny RTX 30.

Źródło: TechSpot