Sprzedaż smartfonów do góry - czy to ostatni skok przed zapaścią?

Jak donosi Strategy Analytics, pierwszy kwartał 2021 roku to wzrost sprzedaży smartfonów o 24%. Jednak wszystko wskazuje na to, że kolejne nie będą już tak udane.

Mimo różnych zawirowań, ubiegły rok nie miał negatywnego wpływu na największych producentów smartfonów, a siłą rozpędu także pierwszy okazał się udany. W pierwszym kwartale 2021 roku nabywców znalazły 340 miliony smartfonów, co oznacza nie tylko wzrost o 24% w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku, ale jeden z najwyższych od 2015 roku. Jak zauważają analitycy, dużą zasługę miało upowszechnienie się 5G, zwłaszcza Chinach. Konsumenci wymieniali starsze smartfony na nowe modele, potrafiące obsługiwać ten standard łączności. W samych Chinach sprzedano 94 mln telefonów, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z 2020 rokiem.

Globalnie najchętniej kupowano smartfony marki Samsung - 77 mln, co oznacza 23% rynku. Na drugim miejscu znalazło się Apple z wynikiem 57 milionów (17% rynku), a depcze mu po piętach Xiaomi - 49 mln (15%). OPPO i vivo radzą sobie niemal tak samo. Pierwszy producent sprzedał 38, drugi - 37 mln urządzeń (oba mają 11% rynku). Kolejne miejsca to pozostałe marki, w tym Nokia i realme. Ich łączna sprzedaż to 82 miliony. Trzeba jednak zauważyć, że dopiero w pierwszym kwartale zaczęły pojawiać się problemy z produkcją - co oznacza, że na rynek trafiło mniej smartfonów, niż zakładano. Dlatego kolejne kwartały nie będą tak dobre.

Źródło: TechSpot, Strategy Analitycs