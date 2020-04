Sprzęt Apple w promocji - iPhone, Mac i AirPods taniej, niż zwykle?

Tak to możliwe. Niektóre produkty od Apple da się kupić taniej. Chcesz iPhone'a, Mac'a lub Airpods'y? Sprawdź, gdzie kupisz je w promocji.

Spis treści

Produkty Apple znane są z tego, że niesamowicie długo trzymają swoją cenę detaliczną. Gigant z Cupertino rygorystycznie podchodzi do wyceny swoich urządzeń i rzadko zgadza się na sprzedaż w promocyjnych cenach. Dodatkowo produkty Apple dostępne są jedynie u wybranych sprzedawców posiadających certyfikat Autoryzowanego Sprzedawcy Apple (Apple Reseller), co dodatkowo utrudnia znalezienie dobrej okazji cenowej.

Na szczęście nawet produkty od Apple czasami trafiają na promocje. Najczęściej zdarza się to podczas premiery nowych modeli lub po kilku miesiącach po niej. Na promocje sięgające nawet kilkudziesięciu procent, które dają inni producenci nie mamy co liczyć, ale jeżeli dobrze prześledzimy najpopularniejsze sklepy z certyfikatem Apple Reseller lub Apple Premium Reseller szybko okaże się, że iPhone'a, Mac'a, AirPods'y albo akcesoria kupimy nawet kilkaset złotych taniej, niż sugerowana cena detaliczna.

Przygotowaliśmy krótkie zestawienie najciekawszych aktualnie promocji na sprzęt od Apple.

1. iPhone 11 Pro Max 64 GB Nocna zieleń MWC62PM/A

Pierwszą propozycją jest najnowszy iPhone 11 Pro. Z dużą obniżką kupimy smartfona w kolorze Nocnej Zieleni w bazowej konfiguracji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. iPhone 11 Pro to w chwili obecnej topowy smartfon od Apple, który pojawił się na rynku we wrześniu zeszłego roku. Cena detaliczna wynosi aż 5199 zł. W Media Mark uda nam się kupić iPhone'a 11 Pro za 4879 zł. Oszczędność to równe 320 zł, które z pewnością wystarczą na pokrowiec i szkło na ekran.

iPhone'a 11 Pro 64 GB w obniżonej cenie znajdziesz tutaj.

2. iPhone Xr 64 GB

Kolejnym modelem iPhone'a którego obecnie kupimy w promocji jest iPhone Xr. Również w tym przypadku przeceniono bazową wersję z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Model Xr z 2018 roku dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych. Najtaniej kupimy Koralowego iPhone'a Xr na niemieckim Amazonie. Cena wynosi 599 Euro, co w przeliczeniu łączeni z różnicą w podatku VAT wynosi około 2800 zł. Cena detaliczna w Polsce wynosi 3149 zł. Alternatywnie możemy zdecydować się na czarnego iPhone'a Xr za 609 Euro. W obu przypadkach zaoszczędzimy około 300 zł.

Koralowego iPhone'a Xr 64 GB w obniżonej cenie znajdziesz tutaj.

Czarnego iPhone'a Xr 64 GB w obniżonej cenie znajdziesz tutaj.

3. iPhone 7 32 GB

iPhone 7 to najstarszy model iPhone'a, jaki znajduje się jeszcze na magazynach sklepów. Nie powinno dziwić nas, że sprzedawcy próbują pozbyć się ostatnich egzemplarzy niespełna czteroletniego smartfona. Czarnego iPhone'a 7 w bazowej wersji z 32 GB wbudowanej pamięci masowej kupimy w RTV Euro AGD za 1298 zł. To o około 200 zł mniej, niż u innych autoryzowanych sprzedawców.

Czarnego iPhone'a 7 32 GB w obniżonej cenie znajdziesz tutaj.

4. iMac 21.5 2017 MMQA2ZE

W promocji znajdziemy także bazowy model iMac'a, który wykorzystuje podzespoły z wycofanego już ze sprzedaży MacBook'a Pro 2017. W promocji możemy kupić podstawową konfigurację z dwurdzeniowym procesorem Intel Core i5 siódmej generacji, 8 GB RAM'u, 1 TB dyskiem HDD i 21,5 calowym ekranem o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Tak skonfigurowany iMac kosztuje w Media Markt 4669 zł. Sugerowana cena detaliczna na ten model wynosi 5499 zł. Kupując w Media Markt oszczędzamy zatem 830 zł.

iMac'a 21,5 2017 w obniżonej cenie znajdziesz tutaj.

5. MacBook Pro 13.3 Touch Bar 2019 MUHQ2ZE/A

W niższej, niż normalnie cenie kupimy także bazową konfigurację MacBook'a Pro 13 z 2019 roku. Model z czterordzeniowym procesorem Intel Core i5, 8 GB RAMu, 128 GB nośnikiem SSD oraz paskiem dotykowym Touch Bar w kolorze srebrnym dostępny jest w Media Markt oraz RTV Euro AGD za 5699 zł. U Apple za identyczny egzemplarz zapłacimy 6499 zł. Kupując w Media Markt lub RTV Euro AGD zaoszczędzimy 800 zł.

Srebrnego MacBook'a Pro 13,3 Touch Bar 2019 MUHQ2ZE/A w obniżonej cenie znajdziesz w Media Markt oraz RTV Euro AGD.

6. Apple AirPods 2 2019

Ostatnim produktem, który kupimy w promocji są słuchawki True Wireless Apple AirPods drugiej generacji. MediaExpert przygotował promocje na obie konfiguracje. Wersja z klasycznym etui kosztuje 609 zł. Za 749 zł kupimy droższą konfigurację z ładowaniem bezprzewodowym. U Apple słuchawki kosztują odpowiednio 799 zł i 999 zł. Oznacza to, że zaoszczędzimy 190 zł lub 250 zł.

Słuchawki Apple AirPods 2 w obniżonej cenie znajdziesz tutaj.

Słuchawki Apple AirPods 2 z bezprzewodowym ładowaniem w obniżonej cenie znajdziesz tutaj.