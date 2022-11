Sprzęt fotograficzny w niższych cenach na Black Friday? Te oferty warto wziąć pod uwagę

Największe święto zakupowe rozpocznie się za kilka godzin, ale już teraz możemy liczyć na atrakcyjne okazje. Tym razem sprawdzamy, jakie aparaty i akcesoria fotograficzne można kupić w niższych cenach.

Spis treści

Promocje Black Friday to dobra okazja, aby wyposażyć się w sprzęty, które już od dawna mieliśmy w planach kupić. To również dobry moment na zakup prezentów na zbliżające się Święta. Ogrom wyprzedaży i promocji czasami może być nieco przytłaczający, dlatego też wybieramy dla Was najciekawsze przecenione produkty, na które warto zwrócić uwagę. Tym razem przyglądamy się aparatom oraz sprzętom fotograficznym, które można złapać w okazyjnej cenie podczas Black Friday. Sami zobaczcie.

Źródło: AdobeStock/autor: ekkaphan

Okazje Black Friday - aparaty fotograficzne

Pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy Sony Alpha A7 II za 3599 zł - przejdź do sklepu

za - przejdź do sklepu Bezlusterkowiec Sony Alpha ZV-E10L za 3199 zł - przejdź do sklepu

za - przejdź do sklepu Bezlusterkowiec Canon EOS R za 599 zł - przejdź do sklepu

za - przejdź do sklepu Aparat natychmiastowy KODAK Smile Classic za 686 zł - przejdź do sklepu

Okazje Black Friday - obiektywy

Teleobiektyw zmiennoogniskowy Sony E 55-210 mm F4.5–6.3 za 799 zł - przejdź do sklepu

za - przejdź do sklepu Stałogniskowy obiektyw Sony E 35mm F1.8 za 1199 zł - przejdź do sklepu

za - przejdź do sklepu SMC PENTAX-da 50 mm F1.8 za 621 zł - przejdź do sklepu

za - przejdź do sklepu Sigma Obiektyw 16 Mm F1.4 za 1498 zł - przejdź do sklepu

Okazje Black Friday - statywy fotograficzne

Statyw VELBON Light Max I za 159 zł - przejdź do sklepu

za - przejdź do sklepu Statyw Vanguard Vesta 203 AGH za 249 zł - przejdź do sklepu

za - przejdź do sklepu Statyw 3 Legged Thing Bucky + głowica Airhead VU za 1 835 zł - przejdź do sklepu

za - przejdź do sklepu Statyw HAMA stołowy Multi 4 w 1 za 109,99 zł - przejdź do sklepu

