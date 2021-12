Sprzęt gamingowy i IT w promocji w RTV Euro AGD

Codziennie nowe limitowane okazje w niskich cenach. Na co warto zwrócić uwagę?

Spis treści

W sklepie RTV Euro AGD codziennie pojawiają się nowe limitowane okazje na sprzęt gamingowy i IT. W promocji możemy kupić laptopy, tablety, monitory, komputery, projektory, gry i dyski. Jak z tego wszystkiego wybrać produkty naprawdę warte swojej ceny? Zrobiliśmy to za was - w tym artykule!

Laptopy

Dell Inspiron 5406-2812 14''

Ekran: 14 cali, ekran dotykowy 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce MX330 + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 4 399 zł 3 799 zł - przejdź do strony.

Lenovo ThinkBook 14

Ekran: 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i3 11gen 1115G4 3,0 - 4,1 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: Windows 10 Professional

Cena: 2 579 zł 1 999 zł - przejdź do strony.

ASUS X415JA-EB591 14"

Ekran: 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i3 10gen 1005G1 1,2 - 3,4 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 2 299 zł 1 849 zł - przejdź do strony.

Tablety

Samsung Galaxy Tab S7

Ekran: 12,4 cala, TFT, 2560 x 1600 pikseli

System operacyjny: Android 10

Pamięć RAM i dysk: 6 GB RAM + dysk 128 GB

Procesor: Qualcomm Snapdragon 750G, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 10090 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, modem 5G, Wi-Fi Direct, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Cena: 3 499 zł 3 099 zł - przejdź do strony.

Huawei MatePad T10

Ekran: 9,7 cala, IPS, 1280 x 800 pikseli

System operacyjny: Android 10

Pamięć RAM i dysk: 4 GB RAM + dysk 64 GB

Procesor: HiSilicon Kirin 710A, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 5100 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac

Cena: 799 zł 699 zł - przejdź do strony.

Lenovo TAB M10

Ekran: 10,3 cala, IPS, 1920 x 1200 pikseli

System operacyjny: Android 9.0 Pie

Pamięć RAM i dysk: 4 GB RAM + dysk 128 GB

Procesor: MediaTek Helio P22T, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 5000 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Cena: 1 299 zł 949 zł - przejdź do strony.

Monitory

Monitor LED HP

Ekran: 27 cali, IPS, 2560 x 1440

Czas reakcji matrycy: 5 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 2

Funkcje: AMD FreeSync, wąska ramka

Cena: 1 299 zł 1 099 zł - przejdź do strony.

Monitor LED AOC

Ekran: 27 cali, IPS, 1920 x 1080

Czas reakcji matrycy: 5 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB 2.0 x 4, DVI x 1, wyjście liniowe audio, VGA x 1

Funkcje: pivot, głośniki, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości

Cena: 979 zł 879 zł - przejdź do strony.

Komputery

Komputer stacjonarny PC Acer

Procesor: Intel® Core i7 9gen 9700 3,0 - 4,7 GHz

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce RTX™3060 Ti

Pamięć RAM: 32 GB

Pojemność dysku: 1 TB SSD

System operacyjny: bez systemu

Cena: 7 699 zł 6 999 zł - przejdź do strony.

Gry

Far Cry 5 Xbox One / Xbox Series X

Platforma: Xbox One

Gatunek: akcja, FPS

Przedział wiekowy (PEGI): 18+

Wersja językowa: polska (napisy)

Data premiery: 27.03.2018

Cena: 109 zł 59 zł - przejdź do strony.

Doom Eternal Xbox One / Xbox Series X

Platforma: Xbox One

Gatunek: FPS, strzelanka

Przedział wiekowy (PEGI): 18+

Wersja językowa: polska (dubbing), polska (napisy), angielska

Data premiery: 20.03.2020

Cena: 89 zł 59 zł - przejdź do strony.

Projektory

Projektor multimedialny BenQ

Typ matrycy: DLP

Jasność: 3000 ANSI lumen

Kontrast: 10000 :1

Moc lampy: 240 W

Cena: 4 899 zł 3 799 zł - przejdź do strony.

Projektor multimedialny Optoma

Typ matrycy: DLP

Jasność: 3600 ANSI lumen

Rozdzielczość podstawowa: Full HD (1920 x 1080)

Kontrast: 25000 :1

Moc lampy: 295 W

Cena: 2 159 zł 1 999 zł - przejdź do strony.

Dyski

Dysk twardy WD

Pojemność: 4 TB

Typ podłączenia: USB 3.2 gen 1

Format: 2,5 cala

Cena: 519 zł 469 zł - przejdź do strony.

Dysk twardy Seagate

Pojemność: 1 TB

Typ podłączenia: USB 3.0 i USB 2.0

Format: 2,5 cala

Prędkość obrotowa: 5400 obr/min

Cena: 269 zł 239 zł - przejdź do strony.

Polecamy: Codziennie nowe promocje na ekspresy w RTV Euro AGD!

Zobacz również: