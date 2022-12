Sprzęt od Philips blisko -60% taniej! Takie okazje tylko na Amazon

Czy są z nami łowcy rabatów? Jeśli szukasz urządzeń AGD - jesteś w dobrym miejscu. Wśród świątecznych okazji na Amazon znaleźliśmy niezły sprzęt od Philips przeceniony o blisko 60%! Takiej okazji drugi raz nie będzie.

Aktualnie w serwisie Amazon trwa specjalna akcja promocyjna, a mianowicie - Świąteczne okazje. Rabatem zostało objętych wiele kategorii produktowych - w tym m.in. elektronika, AGD i nie tylko. Prześledziliśmy kilkadziesiąt ofert w poszukiwaniu najlepszych cen.

Oczyszczacz powietrza Philips Seria 2000 z -58% rabatem

Niestety powietrze w naszych domach pozostawia wiele do życzenia. Wbrew powszechnym mitom, drzwi wejściowe nie są żadną przeszkodą dla zanieczyszczeń, które przenikają niemal do każdego zakątka. Przekonać może się o tym każdy, kto cierpi na problemy układu oddechowego lub nabawił się ich m.in. z uwagi na wspomniane związki. Otaczają nas wielopoziomowe gmachy, fabryki, komunikacja - nic dziwnego, że smog jest z nami na co dzień. Rada? Oczyszczacz powietrza! Tylko teraz, możesz kupić popularny model od marki Philips w znacznie niższej cenie.

Parametry:

Oczyszczacz powietrza do 79 m², 3 ustawienia prędkości i tryb snu - 2-warstwowa filtracja usuwa zarazki, pył, alergeny oraz 99,9% zanieczyszczeń i aerozoli* do 0,003 mikrona

Inteligentne czujniki mierzą jakość powietrza: wyświetla jakość powietrza w czasie rzeczywistym - wybiera prędkość w trybie automatycznym - oczyszcza pomieszczenie 20 m² w mniej niż 9 minut**

Niezwykle cichy tryb snu: idealny oczyszczacz powietrza do sypialni, posiadający bardzo cichy tryb pracy i przyciemniony wyświetlacz w trybie snu, zapewniając czyste powietrze dla całej rodziny

Niskie zużycie energii: energooszczędna konstrukcja zapewnia, że nasz oczyszczacz powietrza HEPA do domu filtruje powietrze, zużywając tyle samo energii co zwykła żarówka

W zestawie: oczyszczacz powietrza, filtr HEPA, filtr z węglem aktywnym

Oczyszczacz powietrza jest dostępny pod tym linkiem, w cenie 1719 zł 730,24 zł.

