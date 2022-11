Sprzęt od światowej marki w Lidlu. To urządzenie może odmienić twój dom - i jest tańsze niż 300 zł!

Lidl ponownie zaskakuje i wprowadza do oferty sprzęt od przedsiębiorstwa, które zdobywa ogromną popularność w Polsce już od lat 90-tych. Urządzenie od niemieckiej marki może przydać się w każdym mieszkaniu, a jego cena nie przekracza nawet 300 złotych.

Choć Lidl nieustannie rozbudowuje bazę produktów marek własnych, kontynuuje również strategię wprowadzania do oferty sprzęty znanych marek. Dzięki temu, w asortymencie może znaleźć coś dla siebie niemal każdy - zarówno gdy mowa o wyposażeniu domu, garażu, apteczki ze sprzętami medycznymi, a nawet ogrodu. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z ofertą sklepu internetowego, zajrzyj do naszych wpisów takich jak m.in. Lidl: elektronarzędzia w niskich cenach - sprawdzamy ofertę oraz Lidl: sprzęt AGD w atrakcyjnych cenach. Tymczasem, pora przedstawić produkt od marki, która zdobywa uznanie w Polsce od 1993 roku - co więcej, umożliwia zwiedzenie upamiętniającego muzeum zlokalizowanego w Winnenden.

Kärcher Odkurzacz do pracy na mokro i sucho KWD 2, 1000 W

Popularny, podstawowy model KWD 2 V-12/4/18 umożliwia czyszczenie techniką na mokro oraz na sucho. Wydajny silnik o mocy 1000 Watt poradzi sobie zarówno z niemal niewidocznymi zanieczyszczeniami, jak i wnętrzami wymagającymi kompleksowego sprzątania. Wewnątrz odkurzacza znajduje się wytrzymały pojemnik z 12-litrowym zbiornikiem. Aby sprzątanie było wygodne, a dotarcie do zakamarków pomieszczeń nie było większym kłopotem, sprzęt Kärcher posiada 4-metrowy kabel zasilający oraz 1,8-metrowy wąż ssący.

Przejdźmy do szczegółowych parametrów:

z ssawką podłogową, filtrem piankowym i fizelinową torebką filtracyjną

z praktyczną funkcją wydmuchu

schowek znajdujący się na głowicy urządzenia umożliwia bezpieczne przechowywanie narzędzi oraz małych części (np. śrubek czy gwoździ)

rury i ssawki można szybko oraz wygodnie odłożyć na listwie odbojowej urządzenia

kompaktowe przechowywanie urządzenia i akcesoriów

z systemem zamykania „Pull & Push”

ergonomiczny uchwyt do wygodnego przenoszenia odkurzacza

wymiary: ok. 39 x 38 x 39 cm

waga: ok. 5,3 kg

Urządzenie jest dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego Lidl w cenie 299 zł - znajdziesz go pod tym linkiem.