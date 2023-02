Sprzęt znanej marki z dużym rabatem - takie okazje tylko na Amazon

Jeśli szukasz okazji na małe AGD, może zainteresować Cię najnowsza okazja na platformie Amazon. Znalazłam kilka ofert, którym naprawdę warto się przyjrzeć!

Amerykańskie przedsiębiorstwo na dobre ostało w Polsce, czego dowodem może być m.in. udana akcja Amazon Prime Day, ale także ogólne zainteresowanie serwisem i okazjami. Nie sposób nie wspomnieć o promocjach, które nierzadko zachęcają do zakupów online. Jedna z nich ruszyła właśnie teraz! Jeśli szukasz sprzętów AGD, a jednocześnie chcesz nieco zaoszczędzić, sprawdź co możesz kupić w nieco atrakcyjniejszej cenie. Wybraliśmy kilka pozycji, które szczególnie wzbudziły nasze zainteresowanie.

Amazon - złap okazję na sprzęt Philips

Tym razem gigant sprzedaży e-commerce oferuje promocję na sprzęt od Philips. Marki, której początek działalności sięga XIX wieku. Produkcja elektronicznych produktów ruszyła już w 1892 roku, choć przez dekady pracy i rozwoju - zmieniła się również oferta. Od żarówek do jednego z najbardziej rozwojowych przedsiębiorstw. Warto dodać, że w 2022 roku Philips zajął 59 miejsce w rankingu Best Global Brands tworzonego przez Interbrand. Przejdźmy zatem do produktów, które zasługują na szczególną uwagę...

Philips Seria 2000i Oczyszczacz i nawilżacz powietrza 2w1

Usuwaj 99,97% zarazków, pyłu i alergenów* i nawilżaj powietrze: nawilżacz i oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA może być również używany w trybie tylko oczyszczanie - do pomieszczeń do 65 m²

Unikaj mokrych plam, białych śladów i zanieczyszczeń: dzięki technologii NanoCloud po odparowaniu wody mgiełka staje się niewidoczna, a mniejsze cząsteczki mają ograniczoną zdolność przenoszenia bakterii w powietrzu

Niezwykle cichy w nocy: 3 tryby auto optymalizują pracę według potrzeb, w tym wyjątkowo czuły tryb antyalergenowy - tryb snu przyciemnia światła i zmniejsza prędkość filtracji, zapewniając komfortowy wypoczynek

Przejmij kontrolę w dowolnym miejscu i czasie: połącz się z aplikacją inteligentny dom, aby porównać jakość powietrza wewnątrz i na zewnątrz, ustawić prędkość filtracji i sprawdzić stan filtra

W zestawie: oczyszczacz i nawilżacz powietrza, filtr powietrza HEPA, filtr z węglem aktywnym

Cena: 2009 zł - 1658 zł

Philips Ekspres do kawy HD7767/00

Delektuj się pyszną kawą ze świeżo zmielonych ziaren: ekspres do kawy Philips Grind & Brew o pojemności 1,2 l, na 12 filiżanek

Świeżość ziaren na dłużej: ekspres wyposażony w pojemnik z uszczelką Aroma Seal, utrzymującą świeżość gotowych do mielenia ziaren - dysza w dzbanku miesza kawę przelewową, zapewniając aromat i smak

Świeży smak i aromat: ekspres z wbudowanym młynkiem do kawy z żarnami stożkowymi, który zapewnia optymalny stopień zmielenia ziaren i najlepszy smak

Kawa w dogodnym dla Ciebie momencie: funkcja Drip Stop umożliwia wstrzymanie zaparzania, gdy chcesz nalać sobie kawy

Trwała konstrukcja: nietłukący dzbanek termiczny jest wykonany z wytrzymałej stali szlachetnej

Cena: 869 zł - 640,99 zł

Philips Seria 2000 Nawilżacz Powietrza

Oddychaj łatwiej: naturalny proces parowania NanoCloud zapewnia czystszą mgiełkę niż nawilżacze ultradźwiękowe bez podgrzewania wody - 99% mniej zarazków niż wiodące nawilżacze ultradźwiękowe*

Przejmij kontrolę: do 26 godzin między napełnieniami w trybie automatycznym, trybie snu i trybie zegara — do 300 ml/h w pomieszczeniach o 44 m² - cichy nawilżacz do sypialni lub nawilżacz dla niemowląt

Unikaj mokrych plam, białych śladów i zanieczyszczeń: dzięki technologii NanoCloud po odparowaniu wody mgiełka staje się niewidoczna, a mniejsze cząsteczki mają ograniczoną zdolność przenoszenia bakterii w powietrzu

Łatwy w użyciu: wybierz z 3 ustawień wilgotności, a nawilżacz powietrza włączy się i wyłączy automatycznie - wyłączanie po opróżnieniu - odłączany zbiornik do łatwego napełniania i czyszczenia

Co znajduje się w pudełku: nawilżacz powietrza, filtr nawilżający

Cena: 700,62 zł - 605,02 zł

Philips Parownica Ręczna z serii 3000

Łatwe usuwanie zagnieceń: automatyczna ciągła para do 24 g/min łatwo i szybko usuwa zagniecenia - Prasuj parowo w poziomie, aby łatwo wyprasować trudne miejsca, takie jak mankiety i kołnierze

Odświeża bez prania lub czyszczenia na sucho: parownica podróżna i domowa usuwa nieprzyjemny zapach i zabija 99,9%* zarazków, odświeżając ubrania pomiędzy praniami, aby pozostały świeższe i trwalsze

Bez przypalania: bezpieczna na wszystkich prasowalnych tkaninach - Płytę parownicy SmartFlow można docisnąć do dowolnej odzieży bez ryzyka przypalenia - Doskonałe rozwiązanie dla jedwabiu

Kompaktowa i składana: nasza parownica przenośna jest lekka, kompaktowa i składana, co ułatwia jej użytkowanie i przechowywanie - Idealny towarzysz szybkich i łatwych poprawek w domu lub w podróży

W zestawie: parownica ręczna, etui podróżne

Cena: 218 zł - 184,21 zł

Philips Blender kielichowy oraz blender do smoothie

Miksowanie na gładko, bez grudek: silnik o mocy 600 W, pracujący z prędkością do 20 tys. obr./min, zapewnia odpowiednie rezultaty już w 45 sekund* – jeden poziom prędkości oraz funkcja Pulse

Rozmiar dla rodziny: blender kielichowy dla całej rodziny - duży dzbanek o pojemności 2 l umożliwia przygotowanie do 6 porcji jednocześnie (porcja: szklanka 200 ml) - bidon w zestawie

Technologia: system ProBlend łączy moc silnika, kształt ostrza oraz profil wewnątrz dzbanka, zapewniając optymalny przepływ i cięcie miksowanych, twardych składników i kruszenie lodu

Personalizowane przepisy: przygotuj zdrowe, domowe smoothie, zupy i wiele innych potraw z aplikacją NutriU - zainspiruj się przepisami dopasowanymi do Twoich preferencji, opisanymi krok po kroku

W zestawie: blender, plastikowy dzbanek (do mycia w zmywarce), bidon

Cena: 259 zł - 218,86 zł

Philips Żelazko Parowe z serii 5000

Szybkie i skuteczne: 2400 W, szybko się nagrzewa, co zapewnia większą wydajność, aby szybciej wykonać prasowanie

Łatwe usuwanie zagnieceń: ciągły strumień pary do 45 g/min zapewniający skuteczne, stabilne działanie, aby szybko uporać się z zagnieceniami przy mniejszym wysiłku

Usuń uporczywe zagniecenia: silne uderzenie pary do 180 g wnika głębiej w tkaniny, aby łatwo usunąć uporczywe zagniecenia

Pionowy strumień pary do wiszących tkanin: pozwala zmniejszyć zagniecenia ubrań bezpośrednio na wieszaku i zasłonach, używając parownicy ręcznej — Deska do prasowania nie jest potrzebna

Szybkie prowadzenie żelazka: nasza stopa żelazka SteamGlide Plus gładko przesuwa się po każdym materiale - Nieprzywierające, odporne na zarysowania i łatwe do czyszczenia żelazko do ubrań

Cena: 247,17 zł - 205,57 zł

Philips Seria 5000 Odkurzacz Bezworkowy

Duża moc ssania: odkurzacz bezworkowy Philips serii 5000 posiada technologię PowerCyclone 7, która zapewnia silne ssanie przez dłuższy czas

Wyłapywanie kurzu: nasadka TriActive+ LED zapewniaja usuwanie aż 99,9% drobnego kurzu

Łatwe usuwanie kurzu: łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz umożliwia higieniczne usuwanie bez powstawania chmury pyłu

Regulacja mocy: funkcja regulacji mocy umożliwia dostosowanie siły ssania do rodzaju powierzchni - od twardych podłóg po miękkie dywany

Filtr antyalergiczny: system filtrów antyalergicznych H13 wychwytuje wszystko, od pyłków, sierści zwierząt domowych po roztocza kurzu

Cena: 1119 zł - 880,19 zł

