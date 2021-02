Sputnik V - potwierdzono skuteczność rosyjskiej szczepionki

Najnowsze badania udowadniają skuteczne działanie rosyjskiej szczepionki – Sputnik V, a także jej wysoki poziom ochrony przed koronawirusem.

Umówmy się, gdy pojawiły się informacje na temat wyprodukowania szczepionek przez Chiny i Rosję, wielu ludzi patrzyło na te preparaty z przymrużeniem oka. Wszak oba te kraje słyną z wysokiego poziomu propagandy, chwalącego wszystko, co zostało stworzone w tych państwach. Jakiś czas temu świat obiegły badania nad szczepionką z Chin, przeprowadzone przez brazylijskich naukowców. Jak podano, skuteczność tej substancji jest znacznie niższa, niż Chiny podają oficjalnie. Oczywiście mocarstwu się to nie spodobało, o czym piszemy więcej w jednej z aktualizacji tematu Skutki uboczne szczepień.

Spodziewać by się można, że w przypadku rosyjskiej szczepionki, o znajomo brzmiącej nazwie - Sputnik V, będzie podobnie. Nic jednak bardziej mylnego, ponieważ właśnie okazało się, że preparat naszych wschodnich sąsiadów jest wyjątkowo skuteczny.

Sputnik V – co wiemy o szczepionce

Rosyjska szczepionka Sputnik V, jak najpopularniejsze na rynku specyfiki, wymaga podania dwóch dawek. Jest ona jednak wyjątkowa pod pewnymi względami. Podobnie jak preparat AstraZeneca/Oxford, Sputnik V jest szczepionką wektorową, co oznacza, że zawiera fragment nieaktywnego wirusa (niezdolnego do namnożenia i wywołania choroby), którego aplikacja do ludzkiego organizmu ma na celu sprowokowanie układu immunologicznego do wytworzenia odpowiednich przeciwciał.

Co ciekawe jednak, obie dawki wszystkich obecnych na rynku preparatów są takie same, a podwójna iniekcja ma za zadanie jedynie wzmocnić i utrwalić ich działanie. Natomiast w przypadku rosyjskiej szczepionki, skład obu podawanych dawek jest „niemal identyczny”, zawierają one bowiem innego endowirusa. Oznacza to, że substancja użyta do pierwszego zastrzyku zawiera w sobie fragment jednego rodzaju wirusa, a druga – innego. Według badań, to właśnie ta podwójna kombinacja sprawia, że reakcja układu odpornościowego jest tak wzmożona i skuteczna.

Badania nad skutecznością szczepionki Sputnik V

Autorem badań, których wstępne wyniki zamieszczono na łamach The Lancet jest światowej sławy, rosyjski badacz Denis Logunov. Z opublikowanych danych wynika, że badania przeprowadzono na dużej grupie ludzi (prawie dwudziestu tysięcy pacjentów), z której ponad 14 tyś osób otrzymało szczepionkę Sputnik V. W wyniku obserwacji i przeprowadzanych testów wykazano, że rosyjska szczepionka przeciw Covid-19 wykazuje 92% skuteczność ochrony przed koronawirusem.

Co więcej, wśród zaszczepionych, którzy zachorowali na Covid-19, nie odnotowano ani jednego przypadku ciężkiego przebiegu choroby. Jeśli natomiast chodzi o zaobserwowane skutki uboczne przyjęcia preparatu, to zanotowano je w zaledwie 0,2% przypadków. W zdecydowanej większości, były to objawy typowe dla wszelkich szczepionek, czyli osłabienie, ból w miejscu wkłucia o umiarkowane objawy grypopodobne.

Sputnik V już znalazł w na terenie Unii Europejskiej chętnych do zakupu. Węgry prowadzą już rozmowy w sprawie warunków dostaw, natomiast Niemcy wyraziły niedawno zainteresowanie rosyjskim preparatem i dopuszczają możliwość jego nabycia.