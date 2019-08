Square Enix - Grywalna wersja Final Fantasy 7 Remake będzie dostępna podczas Gamescom 2019

Square Enix przedstawiło listę tytułów, które zabierze ze sobą do Kolonii na targi Gamescom 2019. Wśród nich nie zabraknie największych hitów producenta: Final Fantasy VII Remake i Marvel’s Avengers.

Największe europejskie targi dla fanów gier - Gamescom, rozpoczną się za niespełna dwa tygodnie. Nic zatem dziwnego, że kolejni wydawcy i producenci ujawniają co zabiorą ze sobą do Kolonii. Square Enix podało właśnie, że do europy zabierze ze sobą grywalne wersje Final Fantasy VII Remake oraz Marvel’s Avengers. Oznacza to, że odwiedzający targi Gamescom będą mogli sami wypróbować gry w akcji. Tylko na potrzeby Final Fantasy VII Remake, Square Enix przygotuje w Kolonii 72 stanowiska. Warto też podkreślić, że będzie to światowa premiera grywalnej wersji Marvel's Avengers.

Oczywiście to nie wszystko co japoński producent pokaże podczas targów Gamescom. Potwierdzono również obecność jRPGa Trails of Mana oraz Life is Strange 2, którego czwarty epizod zatytułowany "Faith" otrzyma nowy zwiastun.

Final Fantasy VII Remake zadebiutuje 3 marca 2020 roku, wyłącznie na konsoli PlayStation 4. Warto podkreślić, że będzie to pierwsza część odnowionej "Ostatecznej Fantazji 7". Na Marvel’s Avengers poczekamy nieco dłużej - do 20 maja 2020 roku, przygody superbohaterów zmierzają na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Google Stadia.

Targi Gamescom 2019 odbędą się w dniach 20 - 24 sierpnia, jednak już 19 sierpnia o godzinie 20:00 rozpocznie się ceremonia otwarcia. Poprowadzi ją znany branżowy dziennikarz - Geoff Keighley.