Square Enix nie ma zamiaru tworzyć gier na wyłączność PlayStation 5 i Xbox Series X

Japoński producent udzielił kilku ciekawych informacji na temat swojej przyszłości. Dowiedzieliśmy się m.in, że firma dalej zamierza silnie wspierać posiadaczy PlayStation 4 i Xbox One.

Choć PlayStation 5 i Xbox Series X pobudzają naszą wyobraźnię, to twórcy gier podchodzą do z nich ze znacznie większą rezerwą. Włodarze Square Enix podczas sesji Q&A, która nawiązywała do ostatniego raportu finansowego firmy, stwierdzili, że nie zamierzają w najbliższej przyszłości tworzyć gier na wyłączność konsol dziewiątej generacji. Japoński producent przez najbliższe lata zamierza traktować na równi posiadaczy wszystkich dostępnych na rynku konsol. Spory wpływ na ich decyzję ma wsteczna kompatybilność PS5 i Xbox Series X. Oczywiście, nie wykluczono, że w przyszłości stanowisko studia może się zmienić.

Na tej samej sesji Q&A, padło również pytanie dotyczące Final Fantasy VII Remake, a konkretnie, czy liczne opóźnienia związane z debiutem tytułu wpłyną negatywnie na plany wydawnicze kolejnych części gry (przypominamy, że Final Fantasy VII Remake zaplanowano jako kilkuczęściową sagę). Odpowiedź przedstawicieli Square Enix była krótka, ale dobitna i z całą stanowczością stwierdzono, że nie będą one mieć żadnego wpływu na proces produkcyjny kolejnych części.

Final Fantasy VII Remake to jedna z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Wydaje się, że w tym roku podobne zainteresowanie graczy wzbudza jeszcze tylko Cyberpunk 2077. Choć obydwie te produkcje w ostatnich tygodniach zaliczyły znaczną "obsuwę", to w Final Fantasy 7 zagramy już za nieco ponad miesiąc - 10 kwietnia, wyłącznie na PlayStation 4.

