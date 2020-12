Square Enix potwierdza - Project Athia na PS5 wyprzedzi grę na Xbox

Gra japońskich twórców zostanie pierwotnie wydana jedynie na PC oraz PS5. Ile będą musieli poczekać gracze Xbox Series X/S?

Twórcy Project Athia (nazwa robocza) stwierdzili, że użytkownicy najnowszych konsol Microsoftu będą musieli poczekać do 24 miesięcy dłużej na premierę gry niż fani Sony. Również na PC, najnowsze dzieło Square Enix zadebiutuje już w 2023 roku. To oznacza, że jedynymi pokrzywdzonymi w tej sytuacji są gracze Xbox Series X oraz Xbox Series S, którzy prawdopodobnie w Project Athia zagrają dopiero w roku 2025.

Informacja ta jest potwierdzona przez twórców PlayStation 5, którzy w jednym z filmów marketingowych przedstawili wspominaną grę jako nadchodzącą premierę, z zastrzeżeniem że na inne konsole nie będzie ona dostępna przez co najmniej dwa lata po premierze. Poniżej zamieszczamy dla was to wideo.

Square Enix zapewnia, że Project Athia wykorzysta pełną moc konsoli PS5, łącząc nowoczesne technologie ze sztuką.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Xbox Series X - gdzie kupić?