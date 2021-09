Squid Game 2 sezon - kiedy premiera?

Nowy serial Netflixa wzbudza ogromne zainteresowanie. Czy "Squid Game" doczeka się 2 sezonu?

Squid Game to serial koreańskiej produkcji, który w ostatnich tygodniach jest jednym z najczęściej oglądanych produkcji na platformie Netflix. Fabuła opowiada o ludziach, których życie zmusiło do zadłużeń. Niestety, przez to nie układa im się najlepiej, są więc w stanie zaryzykować wszystko dla lepszej przyszłości. Decydują się więc na udział w grach dla dzieci w zamian za wysoką zapłatę. Niestety, równie wysoka jest stawka, którą jest ich własne życie.

fot. Netflix

Squid Game

twórca Hwang Dong-hyuk

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Twórca: Hwang Dong-hyuk

Obsada: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo, Lee You-mi

Gatunek: Thriller

Kategorie: Trzymający w napięciu

Kraj produkcji: Korea

Kategoria wiekowa: 16+

Widzowie zachodzą w głowę, kiedy premiera nowych odcinków serialu? Cóż, na dzień dzisiejszy przedstawiciele platformy Netflix nie potwierdzili jeszcze oficjalnie czy "Squid Game" doczeka się 2 sezonu. Biorąc jednak pod uwagę zakończenie pierwszego sezonu oraz plotki jest to prawdopodobne. Gdy tylko poznamy oficjalne stanowisko twórców — podamy szczegóły w artykule aktualizowanym na bieżąco.

