Squid Game 2 sezon - wszystko co musisz wiedzieć o kontynuacji [12.01.2023]

Squid Game 2 oficjalnie nadchodzi. Sprawdź, co już wiemy o kontynuacji znakomitego serialu Netflixa. Zebraliśmy dla was wszystkie plotki, przecieki i oficjalne informacje w jednym w jednym miejscu.

Spis treści

Squid Game to serial koreańskiej produkcji, który w ostatnich tygodniach jest jednym z najczęściej oglądanych produkcji na platformie Netflix. Dzieje się to za sprawą fascynującej i nieco brutalnej fabuły, którą umiejscowiono w niezwykle przyjaznym i uroczym otoczeniu. Pierwszy sezon kończy się w miejscu, który aż się prosi o kontynuację. Fani więc pytają: co z 2 sezonem Squid Game? Na początku jednak przypomnijmy sobie szczegóły produkcji.

Squid Game

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Twórca: Hwang Dong-hyuk

Hwang Dong-hyuk Obsada: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo, Lee You-mi

Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo, Lee You-mi Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Korea

Korea Kategoria wiekowa: 16+

Serial "Squid Game" jest dostępny do obejrzenia na Netflixie — zarejestruj się, najtańszy pakiet już od 29 zł za miesiąc.

Zobacz również:

Squid Game - fabuła

Fabuła opowiada o ludziach, którzy na skutek zrządzenia losu oraz podejmowanych pochopnie decyzji toną w długach. W związku z tym nie układa im się najlepiej w życiu, są więc w stanie zaryzykować wszystko dla lepszej przyszłości. Decydują się więc na udział w grach dla dzieci w zamian za wysoką nagrodę finansową. Nie biorą jednak pod uwagę faktu, że równie wysoka jest stawka, którą jest ich własne życie.

fot. Youngkyu Park/Netflix

Squid Game sezon 2 - data premiery

Widzowie zachodzą w głowę, kiedy premiera nowych odcinków serialu? Niestety, obecnie nie wiemy kiedy oficjalnie zadebiutuje drugi sezon "Squid Game". Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość, że zarówno twórca produkcji - Hwang Dong-hyuk, jak i przedstawiciele platformy Netflix potwierdzili już, że drugi sezon "Squid Game" powstanie!

Hwang Dong-hyuk podkreślił, że fani serialu nie dali zespołowi "większego wyboru" i kontynuacja po prostu musi powstać.

Było tak wiele presji, tak wiele żądań i tak wiele miłości dla drugiego sezonu. Więc czuję się prawie tak, jakbyście nie pozostawili nam wyboru - Huang Dong-hyuk.

Reżyser i scenarzysta "Squid Game" dodał również, że w przypadku drugiego sezonu najprawdopodobniej skorzysta z pomocy grupy scenarzystów i doświadczonych reżyserów, którzy pomogą mu zrealizować jego wizję.

Nie mam dobrze dopracowanego planu na "Squid Game 2". Męczy mnie nawet myślenie o tym. Ale gdybym miał to zrobić, na pewno nie zrobiłbym tego sam. Rozważyłbym wykorzystanie grupy scenarzystów i chciałbym wielu doświadczonych reżyserów.

Równocześnie w temacie daty premiery drugiego sezonu "Squid Game" narasta coraz więcej plotek i niedopowiedzeń. Ostatni najbardziej popularny przeciek tyczy się screena z francuskiego profilu Netflixa na Twitterze. Widać na nim plakat promujący kontynuację produkcji z wypisaną datą premiery 24 grudnia. Chodzi konkretnie o to zdjęcie:

fot. Facebook

Niestety, z bólem serca informujemy, że powyższy screen to z całą pewnością fake. Na oficjalnym koncie Netflix nigdy nie pojawił się powyższy plakat, a cała otoczka to zwykła manipulacja. W oczekiwaniu na drugi sezon południowokoreańskiej produkcji polecamy sprawdzić naszą listę filmów i serialu podobnych do Squid Game, tutaj.

Ze Squid Game zostanie usunięta kontrowersyjna scena

Według najnowszych wieści jedna ze scen sprawia ogromne problemy producentom serialu "Squid Game". Chodzi o tę z pierwszego odcinka, w której na wizytówce widać ośmiocyfrowy numer kontaktowy zaczynający się od ósemki. Okazuje się, że jest on autentyczny, a do właściciela urywają się telefony od fanów produkcji. Mężczyzna skarży się na ciągłe połączenia o każdej porze dnia i nocy, które wyczerpują mu baterię.

Wspólnie z firmą produkcyjną pracujemy nad rozwiązaniem tej sprawy, włączając w to edycję scen z numerami telefonów — informuje ABC rzecznik Netflixa

Cóż, jest to sytuacja, której nikt się nie spodziewał. Zwyczajowo w tego typu potrzebach podaje się numery fikcyjne. Trudno powiedzieć, dlaczego tym razem jeden z nich okazał się prawdziwy.

Squid Game (fot. Netflix)

Netflix komentuje doniesienia odnośnie 2 sezonu Squid Game

Tak jak się spodziewano, całe zamieszanie związane z drugim sezonem serialu Squid Game został skomentowany przez jedną z dyrektorek generalnych Netflixa. Bela Bajara udzieliła wywiadu dla serwisu Vulture. W jego trakcie padło pytanie o plany serwisu co do kontynuacji.

Bela Bajara poinformowała, że nie ma jeszcze podjętej ostatecznej decyzji w sprawie kontynuacji Squid Game. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że to czy 2 sezon powstanie, zależy jedynie od twórcy produkcji, Hwanga Dong-hyu. Ten z kolei na ten moment nie podaje jednoznacznej odpowiedzi. Biorąc jednak pod uwagę sukces produkcji, wydaje się wręcz nieprawdopodobne, by zrezygnował z kręcenia kontynuacji. Zawsze jednak zostaje niewielki procent niepewności, że Squid Game sezon 2 nie powstanie.

fot. Youngkyu Park/Netflix

Squid Game z rekordem oglądalności. Co z kontynuacją?

Powołując się na statystyki udostępnione przez portal Flix Patrol, serial Squid Game jest najlepszym serialem tego października. Okazuje się, że produkcja utrzymuje się na pierwszym miejscu na listach TOP 10 aż w 94 krajach na całym świecie. Co ciekawsze jednak, od dnia premiery Squid Game został obejrzany przez 111 milionów kont — a to znacznie więcej niż poprzedni hit Netflixa, Bridgertonowie.

Reżyser i twórca Squid Game chciałby stworzyć sezon 2

Popularność serialu Squid Game zdecydowanie przekroczyła największe marzenia reżysera Hwanga Dong-hyuka. Jak sam wspomina, doświadczenie to jest dla niego całkowicie oszałamiające. Nie da się ukryć, że aktualnie mężczyzna jest bardzo rozchwytywany przez liczne magazyny. W związku z tym ostatnio udzielił on wywiadu dla magazynu The Hollywood Reporter, gdzie podzielił się swoimi pomysłami na fabułę drugiego sezonu.

Jest kilka innych wątków [poza Gi-huna - przyp. red.] w serii, które nie zostały omówione. Na przykład historia policjanta i jego brata Lidera. Więc jeśli skończę tworzyć sezon drugi, chciałbym zbadać tę fabułę — co się stało między tymi dwoma braćmi? A potem mógłbym również przejść do historii tego rekrutera w garniturze, który gra w ddakji z Gi-hunem i daje mu kartę w pierwszym odcinku. I oczywiście moglibyśmy kontynuować historię Gi-huna, gdy się odwraca, i dowiedzieć się więcej o tym, jak skonfrontuje się z ludźmi, którzy tworzą rozgrywki. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale powiem tylko, że istnieje wiele możliwości dla fabuł drugiego sezonu.

Uważni fani z pewnością wychwycą, że twórca nie poruszył jeszcze jednego wątku, który interesuje widzów. Chodzi o sposób rekrutacji żołnierzy w różowych kombinezonach, ich motywacji oraz historii. Część z nich nie ukrywa, że bardzo chciałaby dowiedzieć się więcej.

Fanowski zwiastun zapowiada drugi sezon Squid Game

Na platformie YouTube pojawiła się wersja koncepcyjna zwiastuna 2 sezonu "Squid Game" opublikowana przez TeaserPRO. Została ona stworzona na podstawie rozmaitych scen dodatkowych oraz wyciętych fragmentów z innych materiałów filmowych. Oczywiście, nie jest to oficjalna zapowiedź Netflixa, a jedynie fanowski projekt, ale trzeba przyznać, że prezentuje się obiecująco. Zresztą, zobaczcie sami!

Netflix oficjalnie potwierdza 2 sezon Squid Game i tzw. "Squid Game Universe"

Koniec z plotkami i spekulacjami. Jak donosi magazyn Variety, wicedyrektor Netflixa - Ted Sorandos, oficjalnie potwierdził prace nad drugim sezonem "Squid Game". Sorandos zapytany w wywiadzie o kontynuację południowokoreańskiego serialu stwierdził, że ta "bez wątpienia" powstanie. To jednak nie wszystko, decydent Netflixa ujawnił również, że streamingowy gigant ma w planach rozwinięcie całego "uniwersum" Squid Game, w którego skład wchodziłby nie tylko seriale, ale także: gry, gadżety, ubrania i "doświadczenia na żywo".

Uniwersum "Squid Game" dopiero się zaczyna - Ted Sorandos, Netflix

Warto przypomnieć, że główny twórca "Squid Game" - Huang Dong-hyuk, już pod koniec ubiegłego roku stwierdził w jednym z wywiadów, że serial powróci z drugiem sezon.

Było tak wiele presji, tak wiele żądań i tak wiele miłości dla drugiego sezonu. Więc czuję się prawie tak, jakbyście nie pozostawili nam wyboru - Huang Dong-hyuk.

Jednak po raz pierwszy otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Netflixa w tej sprawie. Cóż, milion fanów południowokoreańskiego serialu na całym świecie mogą już świętować powrót "Squid Game", kiedy dokładnie? Tego niestety nie wiemy.

W Squid Game 2 mogą powrócić postacie z pierwszego sezonu

W jednym z ostatnich wywiadów - Lee Jung-jae, aktor który wciela się w Squid Game w postać Seong Gi-huna, zdradził ciekawe informacje na temat fabuły drugiego sezonu serialu. Okazuje się bowiem, że w Squid Game 2 mogą powrócić postacie, z którymi, mogłoby się wydawać, pożegnaliśmy się już na dobre. Jakby to miało wyglądać w serialu? Zdaniem Lee Jung-jae, postacie, które mogły wydawać się martwe, w rzeczywistości były szybko wynoszone, a następnie przeprowadzano na nich operacje, w celu podtrzymania ich przy życiu.

Po nakręceniu 1. sezonu Squid Game wszyscy razem urządziliśmy burzę mózgów i zastanawialiśmy się, jak przywrócić wszystkich do życia. Mój pomysł polega na tym, żeby zamaskowani mężczyźni wynieśli ich wszystkich jak najszybciej i przeprowadzili na nich operację, która utrzyma ich przy życiu.

Ciężko stwierdzić czy ostatecznie twórcy serialu wykorzystają pomysł aktora, jednak w licznych plotkach na temat kontynuacji Squid Game coraz częściej przewijają się informacje o powrocie aktorki Jung Ho-yeon, której postać - Kang Sae-byeok, zginęła w pierwszym sezonie Squid Game.

Na premierę Squid Game 2 jeszcze poczekamy, ale twórcy ujawniają pierwsze szczegóły na temat scenariusza

Podczas rozdania nagród "Critics Choice Awards", Hwang Dong-hyuk - twórca serialu Squid Game został zapytany o premierę, potwierdzonego już, sezon 2. Niestety, reżyser i scenarzysta w jednym odparł jedynie "wszystko jest tu" i wskazał na swoją głowę. W dalszej części rozmowy przyznał on, że właściwe prace nad drugim sezonem jeszcze się nie rozpoczęły i scenariusz nie ma zapisanego ani jednego słowa. Na razie kontynuacja historii ze Squid Game jest jedynie w głowie twórcy. Oznacza to, że na premierę drugiego sezonu przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

Na pocieszenie dowiedzieliśmy się, że Lee Jung-jae powróci w Squid Game 2 jako Seong Gi-hun. Co więcej, aktor przyznał, że dowiedział się od reżysera, że jego bohater ponownie będzie walczył o życie na arenie Squid Game. Tym razem jednak jego cele i motywacje będą zupełnie inne. Jak stwierdził Lee Jung-jae, Seong Gi-hun powróci do walki i będzie chciał zrobić coś dla świata. Co to dokładnie oznacza? Tego nie wiemy, ale możliwe, że główny protagonista serialu ponownie zgłosi się do udziału w Squid Game, tym razem jednak, aby doprowadzić do upadku organizacji, która odpowiada za turniej.

Squid Game sezon 2 z przybliżoną datą premiery!

Data premiery drugiego sezonu Squid Game pozostawała do tej pory zagadką. Twórca serialu Hwang Dong-hyuk postanowił nieco uchylić "rąbka tajemnicy" i w wywiadzie dla serwisu Variety zdradził, że "ma nadzieję, że drugi sezon Squid Game zobaczymy przed końcem 2024 roku". Niestety, nie ma tu mowy o pomyłce. Na Squid Game 2 będziemy musieli zatem poczekać jeszcze ponad 2 lata.

Dlaczego kolejny sezon serialu nie zadebiutuje szybciej? Przede wszystkim, nie wystartowały jeszcze nawet prace koncepcyjne nad Squid Game 2. Co więcej, Hwang Dong-hyuk zajęty jest obecnie innym projektem - filmem pod tytułem "K.O. Club" ("Killing Old People Club"), który inspirowany jest twórczością Umberto Eco. Dopiero po jego zrealizowaniu, Dong-hyuk powróci do prac na kontynuacją Squid Game.

Wiemy, które postacie powrócą w Squid Game 2. Twórcy szykują kilka niespodzianek

Nie jest żadną tajemnicą, że w drugim sezonie Squid Game powróci Seong Gi-hun, w którego wciela się Lee Jung-jae. Najprawdopodobniej ponownie będzie on głównym bohaterem opowieści, jednak tym razem jego motywacje będą zupełnie inne. Która z postaci może jeszcze powrócić w Squid Game 2? Hwang Dong-hyuk - twórca serialu, zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że zobaczymy najprawdopodobniej również "Lidera", czyli tajemniczą postać stojącą za organizacją zawodów w Squid Game. W postać tą wciela się jeden z najsłynniejszych obecnie aktorów z Korei Południowej - Lee Byung-hun.

Gi-hun na pewno powróci i myślę, że Lider też - Hwang Dong-hyuk

To jednak nie koniec, reżyserowi zależy, aby do obsady powróciła również Jung Ho-yeon, która w Squid Game wciela się w postać Kang Sae-byeok - uciekinierki z Korei Północnej. W przypadku tej ostatniej postaci problemem jest jednak jej historia z pierwszego sezonu. Jak wskrzesić, teoretycznie, martwą postać? Hwang Dong-hyuk już wcześniej sugerował, że ma kilka pomysłów na rozwiązanie tego problemu. Jednym z nich jest sugestia, że niektórzy śmiertelni ranni gracze Squid Game byli za kulisami operowani. Inny pomysł zakłada, że Kang Sae-byeok może mieć siostrę bliźniaczkę, co pozwoli Jung Ho-yeon powrócić na plan Squid Game 2.

Ja ostatecznie rozwiąże to twórca serialu? Cóż, tego nie dowiemy się zbyt szybko. Według ostatnich informacji nie rozpoczęto jeszcze nawet prac nad scenariuszem Squid Game 2. Sam twórca stwierdził nawet, że najwcześniej zobaczymy kolejne odcinki serialu dopiero w 2024 roku.

Squid Game 2 na pierwszym teaserze! Poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat drugiego sezonu

Choć wiedzieliśmy o tym już wcześniej, to Netflix wreszcie "oficjalnie" potwierdził, że Squid Game otrzyma drugi sezon. Ogłoszenie amerykańskiej korporacji może jednak sugerować, że prace nad Squid Game 2 ruszą już niebawem. Co więcej, na Twitterze pojawił się krótki teaser nowej serii.

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

To jednak nie wszystko, wiadomość dla fanów przekazał również Hwang Dong-Hyuk - twórca serialu. W krótkim komunikacie ujawnił on, że w Squid Game 2 powrócą: Gi-hun, Lider, oraz "mężczyzna w garniturze" (który rekrutuje do udział w rozgrywkach), a do tego poznamy "chłopaka" Young-hee - Cheoul-su. Najpewniej chodzi tu o nową "zabawę" - warto bowiem przypomnieć, że Young-hee to nazwa wielkiej lalki, która wykrywała i eliminowała poszczególnych uczestników Squid Game w pierwszym sezonie serialu. Niestety, wciąż nie otrzymaliśmy, nawet przybliżonej, daty premiery. Możemy zatem założyć, że Squid Game 2 zobaczymy najwcześniej w 2024 roku.

Netflix zapowiada Squid Game: The Challenge

Squid Game to wciąż absolutny numer 1 Netflixa, nawet niezwykle popularne Stranger Things nie może się równać z południowokoreańskim serialem. Nic zatem dziwnego, że Netflix nie chce, abyśmy zapomnieli o widowisku. W oczekiwaniu na drugi sezon Squid Game będziemy mogli obejrzeć Squid Game: The Challenge - wyjątkowy program reality show inspirowany serialem.

W Squid Game: The Challenge rywalizować będzie 456 uczestników. Nagroda główna wyniesie z kolei 4,56 miliona dolarów. Przed widzami 10 odcinków zmagań, w których zawodnicy będą brali udział konkurencjach inspirowanych dziecięcymi zabawami. Część z nich będzie pochodzić bezpośrednio z serialu, inne zaś zostały stworzone specjalnie z myślą o reality show.

Nietflix nie ujawnił jeszcze, kiedy odbędzie się premiera programu, ale scenariusz do niego powstał już w zeszłym roku, natomiast obecnie trwa rekrutacja zawodników. Śmiało możemy zatem założyć, że Squid Game: The Challenge zobaczymy przed drugim sezonem serialu.

Squid Game 2 ze znacznie większym budżetem niż sezon 1

Drugi sezon Squid Game zaczyna nabierać coraz bardziej realnych kształtów. Po oficjalnej deklaracji Netflix'a również sami twórcy coraz chętniej wypowiadają się na temat kontynuacji. Hwang Dong-hyuk - autor sukcesu Squid Game, zdradził w wywiadzie dla magazynu Variety, że drugi sezon serialu otrzyma znacznie większy budżet niż cześć pierwsza. Nie powinno to w zasadzie nikogo dziwić, szczególnie, że Squid Game wciąż pozostaje najchętniej oglądaną produkcją oryginalną Netflixa w historii.

Przy okazji Hwang Dong-hyuk ujawnił również, że i on może liczyć na podwyżkę przy pracach nad Squid Game 2. Dobrze, że Netflix nie zapomina o twórcach i autorach swoich największych hitów i gwarantuje im nie tylko sporą swobodę twórczą, ale również realne profity.

Nowe informacje na temat Squid Game 2. Data zakończenia prac na scenariuszem, potencjalne spin-offy i wiele więcej

Po długiej przerwie, wreszcie otrzymaliśmy świeże informacje na temat 2. sezonu Squid Game. W wywiadzie dla magazynu The Hollywood Reporter, Hwang Dong-hyuk, ujawnił, że ma wyznaczony termin, tzw. "deadline", do którego musi skończyć prace nad scenariuszem do Squid Game 2. Twórca serialu musi mieć gotowy scenariusz najpóźniej do końca tego roku bądź początku 2023. Oznacza to, że pierwszy klaps padnie już za kilka miesięcy. Coraz bardziej realna zdaje się zatem data premiery serialu pod koniec 2023, bądź na początku 2024 roku.

Hwang Dong-hyuk odniósł się również do pomysłu Netflixa na stworzenie Squid Game: The Challenge, czyli wiernie odwzorowanego turnieju z serialu (oczywiście bez zabijania uczestników). Twórca zdradził, że nie widzi w tym nic złego, bowiem "uniwersum" Squid Game idealnie nadaje się na liczne spin-offy.

Twórcy (Netflix - przyp. red.) starają się pozostać wierni serialowi, więc proszą nas o schematy scenografii czy strojów, aby upewnić się, że naprawdę przypominają one rzeczywistą grę Squid Game - Hwang Dong-hyuk o Squid Game: The Challenge.

Dowiedzieliśmy się również, że pomimo popularności serialu, jego twórca nie ma zamiaru dostosowywać zawartości do oczekiwań widzów. Ponadto, Hwang Dong-hyuk ujawnił nam pierwsze informacje na temat fabuły Squid Game 2 i losów głównego bohatera widowiska - Seong Gi-huna.

Widziałem wiele reakcji ludzi na ten serial, ale nie chcę tworzyć sezonu drugiego jako odpowiedzi na te reakcje. Filozofie, które umieściłem w sezonie pierwszym, wszystkie naturalnie rozciągają się na sezon drugi. Zamiast próbować spełnić oczekiwania widzów, pomyślałem po prostu o ostatnim momencie, kiedy Gi-hun odwrócił się od wejścia na pokład samolotu, i pomyślałem o tym, co zrobi dalej. Naturalnie będzie przepływ wydarzeń, które będą prowadzić aż do końca sezonu. Nie mogę jeszcze podzielić się żadnymi szczegółami, ale wiecie, że Seong Gi-hun stał się zupełnie nową osobą pod koniec pierwszego sezonu, więc sezon drugi będzie o tym, co ten nowy Gi-hun będzie robił i jak sprawy potoczą się z tym nowym rodzajem postaci - Hwang Dong-hyuk.

Leonardo DiCaprio w Squid Game 2?

Pora na nową dawkę informacji i ciekawostek na temat drugiego sezonu Squid Game. Nie jest żadną tajemnicą, że Netflix wpadł ostatnio w kłopoty. Spadek liczby subskrybentów i coraz gorsze opinie na temat produkcji oryginalnych trafiających na platformę, skłonił włodarzy firmy do przemyślenia dalszego jej rozwoju. Streamingowy gigant regularnie kasuje kolejne kontynuacje seriali i ostatnio zapowiedział, że mam zamiar skupić się na największych i najlepszych markach oryginalnych. Wśród nich z pewnością znajduje się Squid Game. Prace nad drugim sezonem już trwają, a oprócz tego powstaje Squid Game: The Challenge, czyli reality show. Coraz częściej mówi się również o Squid Game 3. Co ciekawe, również Hwang Dong-hyuk - twórca i reżyser serialu przyznał, że ma już w głowie pomysł na dalszy rozwój uniwersum Squid Game.

Coraz więcej mówi się o tym, że akcja serialu może opuścić Koreę Południową i trafić np. do USA, gdzie główne rolę mieliby odgrywać najbardziej znani aktorzy z Hollywood, w tym Leonardo DiCaprio, który jest wielkim fanem serialu. Co na to sam twórca widowiska? W jednym z ostatnich wywiadów został on o to zapytany i błyskawicznie udzielił odpowiedzi:

W sezonie 2. nie będzie żadnego znanego aktora z Hollywood. Akcja wciąż rozgrywa się w Korei.

Hwang Dong-hyuk nie wykluczył jednak możliwości pojawienia się Leonardo DiCaprio bądź innego znanego aktora z Hollywood w 3. sezonie Squid Game.

Jeśli będziemy mieć czas i możliwości, być może poprosimy Leo, aby dołączył do gry - Hwang Dong-hyuk

Póki co pozostaje nam zatem czekać na Squid Game 2, w którym ponownie zobaczymy w akcji najbardziej utalentowanych aktorów z Korei Południowej.

Bez szans na "happy end" - Squid Game 2 najprawdopodobniej dopiero w 2024 roku

Ostatnie działania Netflixa pokazały, że obecnie niewiele jest seriali czy marek na platformie, które mogą być spokojne o swoją przyszłość. W zasadzie jedynymi pewniakami są obecnie Stranger Things i Squid Game. Co więcej, przedstawiciele Netflix stwierdzili nawet, że to właśnie te dwie głośne produkcje są obecnie wzorem dla innych i są wyznacznikiem sukcesu na platformie. Warto jednak podkreślić, że w ostatnich latach niewielu serialom udało się nawet zbliżyć do tego wyniku, wyjątkiem jest Wednesday, której drugi sezon już potwierdzono.

Problem w tym, że najprawdopodobniej żaden z wymienionych seriali nie doczeka się kontynuacji w 2023 roku. W najgorszej sytuacji jest obecnie Squdi Game 2 bowiem na temat postępów prac w produkcji nie usłyszeliśmy nic nowego już od miesięcy. Hwang Dong-hyuk - twórca serialu, utrzymywał jakiś czas temu, że według niego optymistyczna data premiery drugiego sezonu to rok 2024. Choć początkowo nie dawaliśmy temu wiary (szczególnie, że włodarze Netflixa robią wszystko, aby przyspieszyć prace na kontynuacją), to coraz więcej wskazuje na to, że tak właśnie będzie i do serialu powrócimy najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku.

Możliwe zatem, że szybciej zobaczymy "Squid Game: na żywo", czyli Squid Game: The Challenge. Spekuluje się bowiem, że castingi do tego wyjątkowego programu dobiegają już końca. Możliwe zatem, że jeszcze w tym roku zobaczymy jak 456 śmiałków walczy o ponad 4,5 miliona dolarów.