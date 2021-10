Squid Game - Netflix podał datę premiery 2 sezonu

Nowy serial Netflixa wzbudza ogromne zainteresowanie. Czy "Squid Game" doczeka się 2 sezonu? Pewien przeciek informuje, że tak! I to całkiem szybko.

Squid Game to serial koreańskiej produkcji, który w ostatnich tygodniach jest jednym z najczęściej oglądanych produkcji na platformie Netflix. Fabuła opowiada o ludziach, których życie zmusiło do zadłużeń. Niestety, przez to nie układa im się najlepiej, są więc w stanie zaryzykować wszystko dla lepszej przyszłości. Decydują się więc na udział w grach dla dzieci w zamian za wysoką zapłatę. Niestety, równie wysoka jest stawka, którą jest ich własne życie.

fot. Netflix

Squid Game

twórca Hwang Dong-hyuk

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Twórca: Hwang Dong-hyuk

Hwang Dong-hyuk Obsada: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo, Lee You-mi

Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo, Lee You-mi Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Korea

Korea Kategoria wiekowa: 16+

Widzowie zachodzą w głowę, kiedy premiera nowych odcinków serialu? Cóż, na dzień dzisiejszy przedstawiciele platformy Netflix nie potwierdzili jeszcze oficjalnie czy "Squid Game" doczeka się 2 sezonu. Biorąc jednak pod uwagę zakończenie pierwszego sezonu oraz plotki jest to prawdopodobne. Gdy tylko poznamy oficjalne stanowisko twórców — podamy szczegóły w artykule aktualizowanym na bieżąco.

Aktualizacja 30.09.2021

Tak jak wspominaliśmy, zakończenie pierwszego sezonu "Squid Game" sugeruje, że pojawi się kontynuacja historii. Niestety, twórca produkcji Hwang Dong-hyuk ostudził jednak oczekiwania fanów. Przykre słowa wypowiedział podczas wywiadu z serwisem Variety.

Nie mam dobrze dopracowanego planu na "Squid Game 2". Męczy mnie nawet myślenie o tym. Ale gdybym miał to zrobić, na pewno nie zrobiłbym tego sam. Rozważyłbym wykorzystanie grupy scenarzystów i chciałbym wielu doświadczonych reżyserów.

Z jego słów wynika jednoznacznie, że sam jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji o kontynuacji produkcji.

Aktualizacja 03.10.2021

W temacie daty premiery drugiego sezonu "Squid Game" narasta coraz więcej plotek i niedopowiedzeń. Ostatni najbardziej popularny przeciek tyczy się screena z oficjalnego francuskiego profilu Netflixa na Twitterze. Widać na nim plakat promujący kontynuację produkcji z wyznaczoną datą premiery 24 grudnia. Chodzi konkretnie o to zdjęcie:

fot. Facebook

Niestety, z bólem serca informujemy, że powyższy screen to z całą pewnością fake. Na oficjalnym koncie Netflix nigdy nie pojawił się powyższy plakat, a cała otoczka to zwykła manipulacja. Przypominamy, że sam twórca podkreślił, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o kontynuacji serialu "Squid Game". Jest to równoznaczne z tym, że 2 sezon nie jest nawet w fazie produkcji.