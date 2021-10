Squid Game - stroje z serialu już dostępne! Gdzie kupić?

Świat oszalał na punkcie Squid Game. Na rynku pojawiła się odzież i kostiumy inspirowane serialem, które można kupić także w Polsce. Gdzie? Podpowiadamy!

Squid Game to serial koreańskiej produkcji, który w ostatnich tygodniach jest jednym z najczęściej oglądanych produkcji na platformie Netflix. Dzieje się to za sprawą fascynującej i nieco brutalnej fabuły, którą umiejscowiono w niezwykle przyjaznym i uroczym otoczeniu. Główna historia opowiada o ludziach, którzy na skutek zrządzenia losu oraz podejmowanych pochopnie decyzji toną w długach. Decydują się więc na udział w grach dla dzieci w zamian za wysoką nagrodę finansową. Nie biorą jednak pod uwagę faktu, że wysoka jest także stawka, którą jest ich własne życie.

fot. Youngkyu Park/Netflix

W związku z popularnością serialu wydawało się nieuniknione, że rynek zostanie zapełniony licznymi gadżetami inspirowanymi koreańską produkcją. Zaskoczeniem jest jednak, że stało się to tak szybko. Na popularniej platformie Allegro.pl pojawiają się aukcje, na których można kupić stroje, maski, kostiumy, a nawet wizytówki z charakterystycznym logiem.

Na dzień dzisiejszy do kupienia są maski Lidera, Kwadratu, Koła oraz Trójkąta za średnią cenę 40 zł za sztukę. Poza nimi dostępne są różowe kombinezony z pełnym wyposażeniem za około 150 zł oraz charakterystyczne zielone dresy uczestników rozrywki w cenie 120 zł. Co ciekawe, pojawiają się także aukcje z wizytówkami, szklanymi kuleczkami, a nawet... bluzy! Obecnie za takową z logiem koła, trójkąta i kwadratu przyjdzie kupującym zapłacić nawet 80 zł. Dla największych fanów istnieje także możliwość wykupienie zestawu foremek do ciastek za 40 zł oraz plakat za 140 zł.

Squid Game

twórca Hwang Dong-hyuk

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Twórca: Hwang Dong-hyuk

Hwang Dong-hyuk Obsada: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo, Lee You-mi

Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo, Lee You-mi Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Korea

Korea Kategoria wiekowa: 16+

