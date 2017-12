Średnia półka z plusem

Laptop gamingowy za 5299 zł można zaliczyć do urządzeń ze średniej półki cenowej. Sprzęt tej klasy musi spełniać pewne kryteria. Nienaganna praca z nowymi grami oraz wygodne i atrakcyjne dla oka wzornictwo to standardy niezależnie od producenta. Aby zdobyć serca klientów, trzeba czegoś więcej. Sprawdziliśmy, jak z zadaniem poradził sobie MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro.

Obudowa laptopa wykonana jest z czarnego tworzywa wysokiej, jakości. Atrakcyjnym przełamaniem dobrych, lecz typowych materiałów, jest górna część klapki. Wykonano ją ze szczotkowanego, czarnego aluminium. Wnętrze komputera kryje 17,3-calową matrycę. Zależnie od wersji może być to klasyczny wyświetlacz Full HD lub ekran wyróżniający się częstotliwością odświeżania 120 Hz i responsywnością na poziomie 5 ms (również Full HD). Testowany przez nas model otrzymał bardziej zaawansowany wyświetlacz. Full HD). Testowany przez nas model otrzymał bardziej zaawansowany wyświetlacz.

GeForce GTX 1060 na pokładzie

Odpowiednią wydajność sprzętu ma zapewnić specyfikacja oparta na procesorze Intel Core i7-7700HQ, należącym do najwydajniejszych jednostek montowanych w seryjnie produkowanych laptopach. Ukłonem w stronę graczy jest obecność układu graficznego GeForce GTX 1060. Listę uzupełnia 8 GB pamięci RAM oraz dysk HDD 1TB. Dodatkowy wzrost wydajności można uzyskać, instalując w laptopie z uruchomieniem wszystkich gier dostępnych na rynku. Podczas testów z użyciem gry „Wiedźmin 3” komputer uzyskiwał akceptowalną płynność animacji na poziomie 30 kl./s po zdefiniowaniu ustawień graficznych na poziomie średnim. Podobne wyniki uzyskiwane były w „Rise of the Tomb Rider”, jednakże przy wysokich ustawieniach graficznych. Zabawa z „League of Legends”, „World of Tanks” oraz „Counter -Strike” była możliwa z animacjami sięgającymi poziomu 60 kl./s niezależnie od ustawień.

Dodatki na plus

Wspomniane na wstępie „coś więcej” to dodatki dostępne w komputerze, a których brakuje w konkurencyjnych modelach z tej samej półki cenowej. Tradycyjnie w laptopach gamingowych MSI lista atrakcji jest obszerna i obejmuje np. klawiaturę zaprojektowaną we współpracy z firmą Steelseries. Jej wyróżnikiem jest duża czcionka, znaczny rozstaw przycisków oraz programowalne podświetlenie RGB LED. Warte uwagi są również technologie wspierające zabawę w wirtualnej rzeczywistości. Testowany model posiada certyfikaty Nvidii i Vive dowodzące jego zdatności do napędzania zestawów wirtualnej rzeczywistości. Intensyfikację doznań VR ma zapewnić technologia Nahimic VR wspierająca emisję dźwięku 3D podczas eksplorowania wirtualnego świata. Miłym dodatkiem jest również 3-miesięczna licencja na usługę TriDef VR. Jest to oprogramowanie, które pozwala na wykorzystanie gogli VR podczas zabawy z niemal dowolną grą. Atrakcyjnie prezentuje się także system chłodzenia zastosowany w laptopie. Zestaw złożony z dwóch wentylatorów i sześciu rurek cieplnych współpracuje z technologią Shift pozwalającą użytkownikowi na zaawansowaną kontrolę całości. Odpowiednie doznania dźwiękowe zapewnia technologia Nahimic Audio, symulująca dźwięk 7.1. Nie zabrakło także wzmacniacza słuchawkowego ze złoconymi gniazdami mini-jack. Wszelkie specjalne rozwiązania MSI zastosowane w komputerze mogą być kontrolowane za pośrednictwem oprogramowania Dragon Center. Co ciekawe, program współpracuje również z dedykowaną aplikacją na urządzenia mobilne, pozwalając tym samym na zdalną obsługę laptopa ze smartfona.

Podsumowanie

Laptop MSI GP72MVR 7RFX to interesujący przedstawiciel średniej półki cenowej. Sprzęt zaspokoi wymagania użytkowników w zakresie mobilnej rozgrywki oraz zapewni kilka bonusów, które nie są oczywiste w przypadku konkurencyjnych konstrukcji. Na uwagę zasługują metalowe elementy obudowy oraz świetna klawiatura.