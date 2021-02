Średniak idealny? Galaxy F62 oficjalnie! Niska cena, 7000 mAh i 64 MP

Samsung oficjalnie zaprezentował model Galaxy F62. To jeden z najciekawszych smartfonów w portfolio producenta. Galaxy F62 może stać się poważnym konkurentem dla flagowych Galaxy S21.

Samsung Galaxy F62 był tematem sporej ilości plotek. Koreańczycy oficjalnie zaprezentowali nowego średniaka, a urządzenie zapowiada się rewelacyjnie.

Samsung Galaxy F62

Nowy model z rodziny Galaxy F posiada wydajny procesor znany ze starszych flagowych modeli z rodziny Galaxy Note 10, sporą ilośc pamięci, 64 MP aparat główny oraz gigantyczną baterię o pojemności 7000 mAh. Warto jeszcze nadmienić, że smartfon sprzedawany będzie za około 1250 zł netto.

Galaxy F62 został dziś zaprezentowany w Indiach. Samsung chwali się, że jest to urządzenie przeznaczone specjalnie dla młodszych użytkowników z pokolenia Gen Z oraz milenialsów.

Galaxy F62 posiada procesor Exynos 9825, który znalazł się wcześniej w Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+. To nadal bardzo wydajny układ, który bez problemu radzi sobie z konkurencyjnymi Snapdragonami 700.

Premiera Samsunga Galaxy F62

W połączeniu z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej decydując się na Galaxy F62 nie będziemy musieli martwić się o wydajność.

Smartfon posiada spory ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+.

Producent nie zapomniał również o 64 MP aparacie głównym, 12 MP aparacie ultraszerokokątnym oraz dwóch 5 MP aparatach pomocniczych.

W obudowie znalazło się miejsce dla czytnika kart pamięci w formacie microSD, a czytnik linii papilarnych został zintegrowany z przyciskiem zasilającym.

Za zasilanie odpowiada gigantyczny akumulator o pojemności 7000 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 25 W ładowania. Samsung nie chwali się, czy w zestawie znajdziemy odpowiednią ładowarkę.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 (sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację) z najnowszą wersją nakładki One UI 3.1.

W chwili obecnej nie wiemy czy urządzenie trafi do Europy, ale jeżeli Samsung zdecyduje się wprowadzić Galaxy F62 do sprzedaży w naszym kraju to Xiaomi, Poco i Realmy zyskają bardzo potężnego konkurenta.

Źródło: news.samsung.com