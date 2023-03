Średniak w natarciu, czyli czym Galaxy A54 5G pokona twojego najnowszego flagowca

Nowy przedstawiciel Samsunga właśnie pojawił się w sprzedaży i dużo wskazuje na to, że obok tej premiery nie można przejść obojętnie.

Galaxy A54 5G stanowczo podnosi poprzeczkę względem swoich poprzedników, wprowadzając nowe funkcje, które Samsung zwykł rezerwować dla droższych smartfonów. Oprócz ulepszonej konstrukcji i lepszej jakości budowy, Galaxy A54 otrzymał również znaczące ulepszenia względem aparatu i edycji zdjęć, których na próżno szukać w innych smartfonach ze średniej półki cenowej.

Smartfon zadebiutował właśnie na polskim rynku w cenie 2399 zł, a więc jest wyraźnie droższy od swojego poprzednika, który na premierę kosztował 2099 zł. Podwyżka cen nie jest tak duża, jak w przypadku flagowej serii, ale nadal pozostaje zauważalna. Tym razem jednak podwyżka ta ma swoje uzasadnienie w funkcjach, jakie oferuje ten model. Jeśli zdecydujesz się na zakup Galaxy A54 5G, możesz liczyć na następujące zaawansowane funkcji aparatu i edycji zdjęć:

AI Image Enhancer : Ta funkcja sprawia, że zdjęcia wyglądają na bardziej żywe i mniej nudne poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawy kolorów i kontrastu.

Auto Framing : Automatycznie dostosowuje kąt widzenia i pozwala kamerze na przybliżenie do pięciu osób podczas nagrywania wideo.

Auto Night Mode : Pozwala mierzyć ilość światła wokół obiektów i automatycznie przełączać się na tryb nocny.

: Pozwala mierzyć ilość światła wokół obiektów i automatycznie przełączać się na tryb nocny. Nightography : Tak Samsung nazywa funkcję, dzięki której aparaty ich smartfonów mogą przyjąć wystarczającą ilość światła, aby uchwycić wyraźne obrazy w nocy lub w słabych warunkach oświetleniowych. W tym przypadku termin ten jest używany do opisania większych pikseli. Sensor Galaxy A54 może rejestrować bardziej wizualnie żywe zdjęcia i filmy dzięki zwiększeniu rozmiaru pikseli o 56%.

Ulepszony OIS i VDIS : Galaxy A54 5G ma szerszy kąt OIS (optycznej stabilizacji obrazu), unowocześniony z 0,95 stopnia do 1,5 stopnia. Ponadto poprawia VDIS (Video Digital Image Stabilization) z wyższą częstotliwością 833 Hz (Galaxy A53 posiadał 200 Hz).

No Shake Night Mode : Dzięki ulepszonemu OIS i VDIS, Galaxy A54 otrzymał również tak zwany "No Shake Night Mode", pozwalając aparatowi uchwycić zdjęcia w słabym oświetleniu z większą ilością szczegółów i mniejszym rozmyciem. Dzięki temu Galaxy A54 ma obiecywać stabilne nagrywanie wideo bez subtelnych drgań i efektów rozmycia światła.

Object Eraser : Ta funkcja Galerii została zapowiedziana w 2021 roku wraz z premierą flagowej serii Galaxy S21. Teraz trafia ona do Galaxy 54 i pozwala użytkownikom natychmiast pozbyć się niechcianych obiektów ze zdjęć.

Remaster zdjęć i GIF-ów : W serii Galaxy S23 wprowadzono nowe funkcje One UI 5.1 dla galerii zdjęć, a teraz Galaxy A54 również może usunąć niechciane cienie i odbicia ze zdjęć. Galeria pozwala również użytkownikom na edycję GIF-ów i pozbycie się szumów często związanych z tym formatem obrazu.

: W serii Galaxy S23 wprowadzono nowe funkcje One UI 5.1 dla galerii zdjęć, a teraz Galaxy A54 również może usunąć niechciane cienie i odbicia ze zdjęć. Galeria pozwala również użytkownikom na edycję GIF-ów i pozbycie się szumów często związanych z tym formatem obrazu. Precyzyjne ustawianie ostrości: Galaxy A54 5G unowocześnia PDAF (Phase Detection Auto Focus) do All-pixel Autofocus (który jest w zasadzie Dual Pixel PDAF). W praktyce autofokus powinien być szybszy, bardziej precyzyjny i lepiej radzić sobie w słabych warunkach oświetleniowych.

Fot. Henry Burrell / Foundry

Galaxy A54 5G kontra Galaxy A53 5G

Pierwszą istotną różnicą między Galaxy A54 5G a Galaxy A53 5G jest zmodyfikowany design. Nowy model posiada obiektywy wtopione w plecki urządzenia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku flagowców Samsunga. Starsze urządzenie oferuje wyraźnie odstającą wysepkę z aparatami, z której koreański producent powoli rezygnuje. Różnice widoczne są również w wielkości wyświetlacza, który w tegorocznym modelu jest mniejszy i posiada przekątną 6.4-cala (zeszłoroczny wariant został wyposażony w 6.5-calowy ekran). Pozostałe elementy związane z wyglądem, takie jak ramki wokół wyświetlacza czy umiejscowienie kamerki do selfie, pozostają niemalże identyczne.

Najważniejszą zmianą dotyczącą specyfikacji jest użycie nowego procesora oraz 8 GB pamięci RAM w każdej wersji urządzenia. Chipset, który został wykorzystany do konstrukcji smartfona, to Exynos 1380. W testach syntetycznych wypada on wyraźnie lepiej od swojego poprzednika, a więc tegoroczny Galaxy A54 5G będzie zauważalnie wydajniejszy od swojego poprzendnika.

Nie sposób też nie wspomnieć o aparatach. Patrząc na ich liczbę i rozdzielczość można pomyśleć, że Samsung raczej zrobił krok wstecz, jednak jak wiadomo, nie liczy się ilość, ale jakość. Nie dość, że producent w końcu zrezygnował z dedykowanego czujnika głębi, to jeszcze główny aparat 50 MP ma o wiele większą matrycę niż 108 MP u poprzednika, dzięki czemu zdjęcia będą zdecydowanie jaśniejsze i lepiej oddające naturalne kolory. Wygląda więc na to, że Galaxy A54 będzie poważnym kandydatem do najlepszego fotograficznego średniaka 2023 roku.