Średniaki Samsunga bez tajemnic! Przeciek zdradza specyfikację Galaxy A53 i innych!

Średniaki Samsunga mają zadebiutować już w marcu. Tymczasem kolejny przeciek zdradza szczegóły specyfikacji technicznej aż czterech smartfonów, w tym Galaxy A53 5G!

Im bliżej premiery nowych średniaków Samsunga jesteśmy, tym więcej przecieków potwierdzających znane wcześniej informacje pojawia się w sieci. Coraz więcej wiemy o słabszych przedstawicielach serii Galaxy A, czyli Galaxy A13, Galaxy A23 oraz Galaxy A33 5G. Nie inaczej prezentuje się sytuacja w przypadku dwóch mocniejszych przedstawicieli rodziny, czyli Galaxy A53 5G oraz Galaxy A73 5G.

• ???????????????????????????? ???????????????????????? ????53 5G: 6.52" FHD+ 120Hz Amoled Display, Exynos 1200, 64MP+12MP+5MP+5MP Rear, 5000mAh+25W, Android 12



• ???????????????????????????? ???????????????????????? ????73 5G: 6.7" FHD+ 120Hz Amoled Display, Snapdragon 750G, 108MP+12MP+8MP+2MP Rear, 5000mAh+25W, Android 12 — Sam (@Shadow_Leak) February 23, 2022

W kolejnym przecieku potwierdzone zostały bowiem szczegóły specyfikacji technicznej nowych urządzeń koreańskiego producenta. Model Samsung Galaxy A53 5G ma posiadać wyświetlacz Super AMOLED Inifnity-O o przekątnej 6,52 cala, który charakteryzował będzie się rozdzielczością Full HD+ oraz 120 Hz częstotliwością odświeżania.

Za jego odpowiednio wydajną pracę odpowiedzialny ma być procesor Exynos 1200. Sęk jednak w tym, że producent jeszcze oficjalnie go nie zaprezentował. Mamy więc do czynienia z podobną sytuacją, jak w przypadku premiery Galaxy S22 oraz procesora Exynos 2200, który świat ujrzał na krótko przed debiutem samego smartfona. Smartfon ma pracować pod kontrolą Androida 12. Możemy zakładać obecność nakładki One UI 4.0, lub 4.1.

Całości specyfikacji dopełnia zestaw czterech aparatów na pleckach, na które składają się 64 MP obiektyw główny, 12 MP ultraszerokokątny oraz dwie 5 MP jednostki. Smartfon wyposażony będzie w baterię o pojemności 5000 mAh.

Co wiemy o innych smartfonach? Najmocniejszy z nich, czyli Galaxy A73 5G wyposażony będzie w chip Snapdragon 750G. Wyświetlacz? 6,7-calowy panel Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i 120 Hz częstotliwości odświeżania. Mówi się, że telefon otrzyma nawet 108 MP aparat główny i trzy wspierające go jednostki.

W przypadku tańszych urządzeń z serii musimy liczyć się z pewnymi kompromisami. Galaxy A23 5G zostanie wyposażony w chip MediaTek Dimensity 700 i wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,6 cala. 50 MP aparat główny wspierany będzie przez 8 MP obiektyw ultraszerokokątny i dwie 2 MP jednostki. Możemy liczyć na obecność 5000 mAh baterii i szybkie ładowanie 15 W. Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 11.

Za odpowiednio wydajną pracę Galaxy A33 5G odpowiedzialny będzie procesor MediaTek Dimensity 720. Główny aparat będzie się charakteryzował 48 MP rozdzielczością. Dodatkowo otrzymamy 8 MP obiektyw ultraszerokokątny, 5 MP makro i 2 MP czujnik głębi. Bateria i system prezentuje się podobnie jak w słabszym modelu. Kolejną różnicą jest obecność 6,4-calowego panelu AMOLED oferującego rozdzielczość Full HD+.

Spodziewamy się, że wszystkie smartfony trafią do sprzedaży w marcu. Najtańsze modele powinny kosztować nieco ponad 1000 złotych, Galaxy A53 5G około 2000 złotych, a cena najdroższego Galaxy A73 nieznacznie przekroczy 2000 złotych.

