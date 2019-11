Stabilna wersja MIUI 11 trafi na 12 kolejnych telefonów

Masz telefon marki Xiaomi? Jeśli tak, już wkrótce możesz spodziewać się nowej nakładki na Androida.

Xiaomi zaczęło rozprowadzać stabilną wersję swojej nakładki MIUI 11. Trafi ona do dwunastu modeli smartfonów - na początku przede wszystkim do użytkowników w Chinach, ale do końca listopada aktualizacja ma dotrzeć do każdego zakątka świata. Nakładka nie zmienia niczego w samym systemie operacyjnym, ale daje nowe możliwości użytkownikom oraz zwiększa ich wygodę. Niestety, jak na razie producent nie wspomina nic o aktualizacji do Androida 10.

MIUI 11 trafi w najnliższym czasie na następujące urządzenia:

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi Note 5A

Xiaomi Redmi 7A

Dobrze wiedzieć, że producent nie zapomina o starszych modelach i nawet dwuletnie smartfony dostaną nowy interfejs. W porównaniu z poprzednikiem, MIUI 11 ma bardziej dopracowany, estetyczniejszy interfejs, nowe, naturalne efekty i alarmy, obejmujący cały system tryb ciemny oraz mnóstwo nowych tematów, tapet i animacji.