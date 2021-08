Stacja kosmiczna ISS do góry nogami przez rosyjski moduł

Dyrektor NASA musiał ogłosić „awarię statku kosmicznego” na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wszystko przez moduł Nauka.

Rosyjski moduł Nauka zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w czwartek, 29 lipca. Niestety nie obyło się bez problemów, m.in. z zakłóceniami łączności oraz nawigacją podczas dokowania. Gdy wydawało się już, że wszystko w porządku, sprawy przybrały naprawdę zły obrót. Słowo to nie zostało użyte bez przyczyny, bowiem kilka godzin po zadokowaniu silniki przytwierdzone do rosyjskiego modułu odpaliły się samoczynnie i spowodowały odchylenie całej stacji kosmicznej z jej trajektorii. Jak określili to naukowcy z amerykańskiej agencji kosmicznej, stacja utraciła „kontrolę nastawienia”. Według oficjalnego oświadczenia agencji NASA, odchylenie wynosiło około 45 stopni, jak się jednak okazuje, nie była to prawdziwa informacja.

Skutki poważniejsze, niż twierdziło NASA

The New York Times ujawnił, iż Zebulon Scoville (dyrektor lotów NASA) poinformował właśnie, że skutki uruchomienia silników modułu Nauka były poważniejsze, niż początkowo informowano. Dużo poważniejsze, ponieważ wbrew wcześniejszym zapewnieniom stacja nie „odchyliła się” o 45 stopni, ale wykonała obrót aż o 540 stopni po czym zatrzymała się przysłowiowo do góry nogami. Źródło: Michael Draeger/Pixabay Dyrektor stwierdził także, że w związku z zaistniałą sytuacją po raz pierwszy był zmuszony ogłosić "awarię statku kosmicznego”. Doniesienia te potwierdzili także przedstawiciele NASA, za pośrednictwem serwisu Space.com. Uspokojono jednocześnie, że tempo obrotu było na tyle niewielkie, że załoga przebywająca na stacji kosmicznej nie odczuła tego faktu i żadne systemy nie uległy w tym procesie awarii czy zakłóceniom.

Szczegóły awarii