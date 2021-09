Stacje napełniania opakowań od Nivea - dobry krok w kierunku zrównoważonego rozwoju?

Marki świadomie podążają w kierunku praktyk przyjaznych środowisku, a pierwszą przeszkodą, jaką każda z nich musi pokonać, są plastikowe odpady.

NIVEA zamierza zredukować ilość odpadów plastikowych poprzez minimalizację i zamknięcie obiegu materiałów. Oznacza to wprowadzenie na rynek stacji napełniania pustych opakowań po żelu pod prysznic! Jest to dobry pierwszy krok, który ma swoje zalety, ale ma też pewne wady.

Największym minusem jest to, że żele pod prysznic same w sobie nie są dobre dla środowiska - do ich produkcji zużywa się dużo wody, a ponieważ zmiany klimatyczne sprawiają, że na świecie jest coraz goręcej i coraz bardziej sucho, kryzys wodny jest już dużym problemem w wielu krajach.

Stacja uzupełniania opakowań będzie testowana w wybranych lokalizacjach - firma będzie analizować dane na temat tego, jak konsumenci reagują na nową koncepcję butelek wielokrotnego użytku. Sam prototyp urządzenia został wykonany na drukarkach 3D. Stacja została starannie zaprojektowana, opracowana i skonstruowana przez zespół badań i rozwoju firmy Beiersdorf. Według wstępnego planu konsumenci będą mogli napełniać butelki do trzech razy przed wysłaniem ich do recyklingu i otrzymaniem nowej ze względów higienicznych.

Projektanci: Marta Suslow, Caroline Zia, Koushik Sreedhar, Bernhard Felten, Cecile Ratschow z Beiersdorf

