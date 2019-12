Stadia dodaje do katalogu trzy kolejne gry

Google Stadia powoli się rozrasta - wczoraj do katalogu dodano dwie gry, dzisiaj kolejną. Jednak nie są one darmowe.

Borderlands 3, Dragon Ball: Xenoverse 2 oraz Ghost Recon: Breakpoint pojawiły się w katalogu, ale nie są dostępne bezpłatnie dla subskrybentów Stadia. Za każdą należy zapłacić osobno, aby można było z niej korzystać. Fakt, że Google dało na nie duże zniżki, nie zmienia jednak faktu, że osoby, które wykupiły abonament, mogą poczuć się mocno zawiedzione - tym bardziej, że obniżki obowiązują tylko przez ograniczony czas. Borderlands 3 dostępne jest w trzech edycjach - podstawowa za 38,99 USD (zniżka 35%), Deluxe za 51,99 USD (35% mniej) oraz Super Deluxe za 77,99 USD (obniżka o 22%).

Ghost Recon: Breakpoint to również trzy edycje: standardowa, Gold oraz Ultimate - każda z nich przeceniona o 50% (odpowiednio 30, 50 i 60 USD). Ostatnia propozycja to Dragon Ball Xenoverse 2 - tutaj dostępne jest tylko jedno wydanie, za które trzeba zapłacić 49,99 USD. Warto zobaczyć, jak wielu będzie chętnych. Po poprzednim dodaniu gier do katalogu, Google rozsierdziło graczy, udostępniając część z nich za darmo subskrybentom wersji Pro. Być może nauczeni doświadczeniem, wstrzymają się z zakupem nowych gier do momentu upewnienia, że nie staną one darmowe.