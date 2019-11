Stadia wzbogaci się o dwa tytuły - ale tylko dla subskrybentów Pro

Chociaż Stadia sprawia problemy, Google pracuje nad przyciągnięciem do niej kolejnych użytkowników. W grudniu dodane zostaną dwa kolejne tytuły do usługi.

Google dało na start użytkownikom serwisu Stadia 22 gry - jednak dwie z nich były tylko dla członków Pro. W przyszłym miesiącu ilość ta zwiększy się do 24, jednak dwie kolejne produkcje również dedykowane są subskrybentom Pro. Pierwszym będzie Farming Simulator 19, wydany w 2018 roku. Tytuł ten cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników na świecie, a obecnie można nabyć go za ok. 90 zł. Drugi tytuł to nie żadna nowość, ale możliwość przypomnienia sobie przygód Lary Croft w Tomb Raider: Definitive Edition. Oryginalnie gra ukazała się w 2014 roku (choć pierwotnie miała zadebiutować pod koniec 2013 roku). Chronologicznie jest to dziesiąta odsłona serii, która otrzymała bardzo dobre opinie zarówno krytyków, jak i samych graczy. Edycja ta zawiera także różne bonus, jak komiks czy rozszerzenie.

Te dwie produkcje dołączają do dostępnych tylko dla użytkowników Pro gier Destiny 2 oraz Samurai Showdown. Koszt Stadia Pro to 9,99 USD/m-c, czyli ok. 40 zł. Wychodzi więc na to, że jest to opłacalny interes, ale niestety - wciąż czekamy, aż usługa Google będzie dostępna w Polsce. Wówczas również uzyskamy dostęp do wymienionych produkcji.