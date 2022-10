Stadler Form jak zawsze w formie – nowe nawilżacze wyglądają jak stylowe dekoracje wnętrz

Nowość od Stadler Form – nawilżacze ewaporacyjne, które wyglądają tak stylowo, że mogą pełnić funkcję dekoracyjną. Ale czy wygląd idzie tu w parze z funkcjonalnością?

Szwajcarska marka Stadler Form prezentuje nowość – nawilżacze ewaporacyjne z linii Karl. Jednak jeśli wydaje ci się, że to takie zwyczajne urządzenia, zdziwisz się. Zwykle elektronikę maskujemy, chowamy do szafy, staramy się usunąć użytkowe sprzęty z wnętrz. Z tymi nawilżaczami będzie inaczej – zostały tak dopracowane pod względem designu, że zechcesz mieć je zawsze na wierzchu. Autorem nowych modeli nawilżaczy Karl jest główny projektant marki, Matti Walker.

Nawilżacz powietrza – czy jest potrzebny?

Zimą szczególnie powinniśmy zadbać o nawilżanie powietrza, którym oddychamy, a więc procentową zawartość cząsteczek wody. Ogrzewamy w tym czasie nasze domy i mieszkania, chcąc utrzymać w nich optymalną temperaturę. Jednak źródła ciepła wysuszają powietrze. To natomiast prowadzi do przesuszania błon śluzowych, co z kolei może ułatwiać wirusom dotarcie do naszych organizmów.

W ogrzewanych pomieszczeniach powietrze jest suche. U wielu z nas może powodować to podrażnienie oczu, uczucie suchości w gardle czy spadek jakości snu. Dlatego istotne jest monitorowanie poziomu nawilżenia powietrza za pomocą higrometru. Jeżeli wartość ta spadnie poniżej 40%, nawilżacz powietrza pomoże przywrócić jej odpowiedni poziom w dzień i w nocy

– tłumaczy Martin Stadler, CEO Stadler Form.

Poziom nawilżenia powietrza w naszych domach powinien zatem oscylować w przedziale 40-60%. Wówczas możemy liczyć na odpowiedni stopień nawilżenia błon śluzowych. Nawilżacz rozwiązuje więc problem swędzących spojówek i przesuszonej skóry. Dodatkowo, cząsteczki wody łączą się z kurzem i patogenami, dzięki czemu opadają one na ziemię pod wpływem ciężaru i nie musimy ich wdychać.

Nowe nawilżacze Stadler Form Karl – styl połączony z funkcjonalnością

Nawilżacze powietrza kojarzą ci się z plastikiem? Marka Stadler Form udowadnia, że wcale nie musi tak być. Nowe urządzenia tej marki są bowiem pokryte tekstylnym pokrowcem. Wybrano tkaninę w kolorze antracytowym, która dodaje elegancji. Co istotne, można ją zdjąć i uprać. Jednak jest ona nie tylko dekoracją – osłania otwory, którymi nawilżacz zasysa powietrze, by usunąć większe zanieczyszczenia.

Stadler Form Karl to nawilżacz ewaporacyjny, co oznacza, że zastosowane w nim wkłady filtrujące nasiąkają wodą, w której są zanurzone. Następnie cząsteczki wody odprowadzane są do powietrza przy pomocy specjalnych wentylatorów, znajdujących się w górnym panelu. To technologia najbardziej zbliżona do naturalnego procesu nasycenia powietrza cząsteczkami wody. Co ważne, wkłady filtrujące zostały wykonane z włókien roślinnych i tekstylnych.

Zarówno modele Karl, jak i Karl big, są naprawdę kompaktowych rozmiarów. Jednak to tylko pozory – poradzą sobie z nawilżaniem powietrza w pomieszczeniach o powierzchni odpowiednio do 100 oraz do 150 m2. Dysponują trybem automatycznym, który samodzielnie dostosowuje pracę urządzenia do aktualnych potrzeb. Co ważne, producent zapewnia, że są energooszczędne. Wyłączą się automatycznie, gdy opróżnisz zbiornik na wodę.

Steruj nawilżaczem przy pomocy aplikacji

Nawilżaczem Stadler Form Karl można sterować zarówno przy pomocy panelu górnego, jak i specjalnej aplikacji Smart Life Smart Living. Dodatkowo, na ekranie smartfona znajdą się informacje dot. aktualnych wyników pomiarów poziomu wilgotności powietrza. Co istotne, z poziomu aplikacji włączymy też funkcję Child Lock, która zapobiega przypadkowemu przełączaniu trybów.

