Stalker 2: Heart of Chernobyl - wymagania sprzętowe na PC i dostępne edycje

Poznaj edycje kolekcjonerskie i wymagania sprzętowe pecetowej wersji gry Stalker 2: Heart of Chernobyl.

Stalker 2: Heart of Chernobyl to najnowsza gra studia GSC Game World. Podczas targów E3 2021 poznaliśmy mnóstwo nowych informacji na temat produkcji. Przede wszystkim zaprezentowano nam pierwszy materiał z rozgrywki. Dodatkowo, ujawniono również datę premiery gry. Teraz z kolei poznaliśmy wymagania sprzętowe Stalker 2: Heart of Chernobyl i dostępne edycje kolekcjonerskie.

Stalker 2: Heart of Chernobyl - wymagania sprzętowe na PC

Stalker 2: Heart of Chernobyl - minimalne wymagania sprzętowe na PC:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Miejsce na dysku: 150 GB dostępnej przestrzeni

Stalker 2: Heart of Chernobyl - zalecane wymagania sprzętowe na PC:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Miejsce na dysku: 150 GB dostępnej przestrzeni

Stalker 2: Heart of Chernobyl - edycja kolekcjonerska, ultimate i limitowana

Studio GSC Game World ujawniło jakie edycje gry trafią w ręce graczy. Oprócz standardowego wydania, możemy liczyć również na edycje: limitowaną, kolekcjonerską i ultimate.

Stalker 2 Heart of Chernobyl edycja limitowana

Stalker 2 Heart of Chernobyl edycja kolekcjonerska

Stalker 2 Heart of Chernobyl edycja ultimate

Premiera gry Stalker 2: Heart of Chernobyl odbędzie się na PC i Xbox Series X / S - 28 kwietnia 2022 roku. Niestety, ale w tej chwili nic nie wiadomo o wersji na konsole PlayStation 4 i PS5.

