Stalker 2 na rewelacyjnym gameplay'u. Nie uwierzycie, że to gra

Wreszcie się doczekaliśmy, studio GSC Game World zaprezentowało podczas targów E3 2021 pierwszy gameplay z gry Stalker 2. Po prostu musicie to zobaczyć.

Stalker 2 to jedna z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Gigantyczna społeczność skupiona wokół gier z serii od lat wyczekuje nowej odsłony cyklu od GSC Game World. Choć do tej pory poznaliśmy już sporo informacji na temat Stalker 2, to nie mieliśmy okazji zobaczyć jak wygląda gra w akcji. Na szczęście od czego są targi E3 2021 i pokaz Microsoftu.

Podczas Xbox Game Showcase wreszcie mogliśmy zobaczyć jak Stalker 2 wygląda w akcji i wiecie co? To najlepiej wyglądająca gra targów i być może najlepiej wyglądająca gra obecnej generacji. Stalker 2 ma wszystko, aby wyznaczać nowe trendy pod względem oprawy audio-wizualnej. Zresztą, zobaczcie to sami.

To jednak nie koniec wieści z obozu GSC Game World. Dowiedzieliśmy się również, że Stalker 2 nosić będzie podtytuł Heart of Chernobyl (Serce Czarnobyla), natomiast jej premiera odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku. Dotychczas potwierdzono jedynie wersje na PC i konsole Xbox. Stalker 2 będzie już w dniu premiery dostępny w usłudze Xbox Game Pass.

