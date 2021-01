Stalker 2 – premiera, rozgrywka, platformy. Wszystko co wiemy na temat gry

Sprawdźcie, co musicie wiedzieć przed powrotem do Zony w Stalker 2.

Długo nam przyszło czekać na pełnoprawną kontynuację kultowego Stalkera z 2007 roku. Twórcy gry – studio GSC Game World, już w 2010 roku ogłosili rozpoczęcie prac nad grą. Niestety, dwa lata później, dowiedzieliśmy się, że projekt przerósł możliwości deweloperów i musiał zostać anulowany. Gdy większość entuzjastów Stalkera traciła już nadzieje na upragnioną kontynuację – w maju 2018 roku, GSC Game World niespodziewanie ogłosiło, że powróciło do prac na Stalker 2. Co wiemy do tej pory na temat gry?

Czym tak naprawdę jest Stalker 2?

Jeśli nie mieliście okazji zagrywać się w starsze odsłony cyklu, to musicie wiedzieć, ze Stalker 2 będzie pierwszoosobową strzelanką z elementami RPG i surwiwalu. Oryginał był chwalony przede wszystkim za znakomitą historię, niezwykła atmosferę czarnobylskiej Zony oraz wysoki poziom trudności. Możemy być pewni, że wszystko to powróci w Stalker 2, bowiem twórcy zamierzają dostarczyć nam możliwe jak najbliższe pierwowzorowi doświadczenia.

O czym jest Stalker 2? Trochę historii

Akcja gry Stalker 2 przenosi nas do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia (Zony), w alternatywnej wersji, dobrze nam znanej historii związanej z awarią elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W grach z serii Stalker, Zona stała się miejscem wyjątkowo niebezpiecznym i niestabilnym. Promieniowanie przekraczające wszelkie dopuszczalne normy, niebezpieczni mutanci oraz niezwykłe anomalie to tylko część problemów, na które natkniemy się podczas naszych wędrówek. Ta wyjątkowa strefa kryje w sobie jednak również wiele tajemnic i skarbów, a to przyciąga uwagę wielu organizacji i najemników, którzy nie zawsze będą do nas przyjaźnie nastawieni. Stalker 2 ma nam zaoferować nieliniową historię, w której główną rolę odegrają nasze wybory.

Czy muszę znać historię z poprzednich odsłon, aby dobrze bawić się w Stalker 2?

Cóż, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jak podkreślają sami twórcy Stalker 2 jest samodzielną produkcją, która zaoferuje nam nowe wydarzenia i bochterów. Jednocześnie, przedstawiciele GSC Game World podkreślają, że aby w pełni „wejść” w świat Stalkera należy zapoznać się poprzednimi odsłonami cyklu, czyli: S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla, S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo oraz S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci.

Stalker 2 z największym otwartym światem w historii

Choć gry z serii Stalker oferowały nam ogromne obszary do zwiedzania, to tak naprawdę, ciężko było mówić w ich przypadku o prawdziwie otwartych światach. Za sprawą najnowszej odsłony ma się to zmienić. Studio GSC Game World potwierdziło, że Stalker 2 otrzyma otwarty świat pozbawiony ekranów ładowania, który ma być jednym z największych w historii gier. Co więcej, ma być on również jednym z najbardziej „żyjących”. Specjalny system - A-Life 2.0, będzie odpowiadał za zachowania SI względem siebie. Oznacz to, że niejednokrotnie napotkamy innych najemników, którzy walczą między sobą albo są atakowani przez mutanty. Świat będzie również żywo reagował na nasze decyzje i zachowania.

Czy Stalker 2 otrzyma wsparcie dla modów?

Oryginalna seria Stalker może pochwalić się niezwykłą społecznością graczy, którzy nawet 10 lat po jej premierze wciąż przemierzają tajemniczą Zonę. Oczywiście nie byłoby to możliwe gdyby nie tysiące modów, które na przestrzeni lat regularnie trafiały do produkcji. Choć obecnie trendy w branży są zupełnie inne niż w latach 2007-2010, to studio GSC Game World nie zamierza odwracać się od swoich graczy. Deweloper potwierdził już, że zamierza mocno wspierać moderów. Modowanie Stalker 2 ma być łatwe i przyjemne, a co ważniejsze dostępne już od pierwszego dnia po premierze.

Stalker 2 – platformy i wymagania

Choć seria Stalker zawsze była powiązana z PC, to tym razem również gracze konsolowi będą mogli udać się do Zony. Niestety nie dotyczy to wszystkich posiadaczy konsol. Twórcy gry potwierdzili, że Stalker 2 powstaje wyłącznie z myślą o PC i Xbox Series X. Co więcej, już w dniu premiery, gra ma „wycisnąć ostatnie soki” z nowej konsoli Microsoftu. Potwierdzono już m.in. wsparcie dla rozdzielczości 4K, technologii ray tracing czy rozgrywki w 120 klatkach na sekundę.

Stalker 2 – data premiery

Stalker 2 nie ma jeszcze "sztywno" ustalonej daty premiery, ale studio GSC Game World niejednokrotnie podkreślało, że wszystko jest na dobrej drodze, aby gra zadebiutowała w 2021 roku. Niestety, biorąc pod uwagę sytuację związaną z koronawirusem, nie będzie dla nas wielkim zaskoczeniem jeśli okaże się, że Stalker 2 zadebiutuje dopiero w 2022 roku. Cóż, i tak warto czekać.

To na razie wszystkie informacje na temat gry Stalker 2. Możecie się spodziewać, że gdy tylko pojawią się nowe wieści, to od razu damy wam znać.