Stalker 2 – premiera, wymagania, trailer, cena. Wszystko co wiemy na temat gry [28.07.2022]

Premiera Stalker 2: Serce Czarnobyla coraz bliżej. Sprawdźcie, co musicie wiedzieć przed powrotem do czarnobylskiej Zony.

Długo nam przyszło czekać na pełnoprawną kontynuację kultowego Stalkera z 2007 roku. Twórcy gry – studio GSC Game World, już w 2010 roku ogłosili rozpoczęcie prac nad grą. Niestety, dwa lata później, dowiedzieliśmy się, że projekt przerósł możliwości deweloperów i musiał zostać anulowany. Gdy większość entuzjastów Stalkera traciła już nadzieje na upragnioną kontynuację – w maju 2018 roku, GSC Game World niespodziewanie ogłosiło, że powróciło do prac na Stalker 2. Co wiemy do tej pory na temat gry?

Czym tak naprawdę jest Stalker 2?

Jeśli nie mieliście okazji zagrywać się w starsze odsłony cyklu, to musicie wiedzieć, ze Stalker 2 będzie pierwszoosobową strzelanką z elementami RPG i surwiwalu. Oryginał był chwalony przede wszystkim za znakomitą historię, niezwykła atmosferę czarnobylskiej Zony oraz wysoki poziom trudności. Możemy być pewni, że wszystko to powróci w kontynuacji, bowiem twórcy zamierzają dostarczyć nam możliwe jak najbliższe pierwowzorowi doświadczenia.

O czym jest Stalker 2? Trochę historii

Akcja gry Stalker 2 przenosi nas do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia (Zony), w alternatywnej wersji, dobrze nam znanej historii związanej z awarią elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W grach z serii Stalker, Zona stała się miejscem wyjątkowo niebezpiecznym i niestabilnym. Promieniowanie przekraczające wszelkie dopuszczalne normy, niebezpieczni mutanci oraz niezwykłe anomalie to tylko część problemów, na które natkniemy się podczas naszych wędrówek. Ta wyjątkowa strefa kryje w sobie jednak również wiele tajemnic i skarbów, a to przyciąga uwagę wielu organizacji i najemników, którzy nie zawsze będą do nas przyjaźnie nastawieni. Stalker 2 ma nam zaoferować nieliniową historię, w której główną rolę odegrają nasze wybory.

Czy muszę znać historię z poprzednich odsłon, aby dobrze bawić się w Stalker 2?

Cóż, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jak podkreślają sami twórcy Stalker 2 jest samodzielną produkcją, która zaoferuje nam nowe wydarzenia i bochaterów. Jednocześnie, przedstawiciele GSC Game World podkreślają, że aby w pełni „wejść” w świat Stalkera należy zapoznać się poprzednimi odsłonami cyklu, czyli: S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla, S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo oraz S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci.

Stalker 2 z największym otwartym światem w historii

Choć gry z serii Stalker zawsze oferowały nam ogromne obszary do zwiedzania, to tak naprawdę, ciężko było mówić w ich przypadku o prawdziwie otwartych światach. Za sprawą najnowszej odsłony ma się to zmienić. Studio GSC Game World potwierdziło, że Stalker 2 otrzyma otwarty świat pozbawiony ekranów ładowania, który ma być jednym z największych w historii gier. Co więcej, ma być on również jednym z najbardziej „żyjących”. Specjalny system - A-Life 2.0, będzie odpowiadał za zachowania SI względem siebie. Oznacz to, że niejednokrotnie napotkamy innych najemników, którzy walczą między sobą albo są atakowani przez mutanty. Świat będzie również żywo reagował na nasze decyzje i zachowania.

Czy Stalker 2 otrzyma wsparcie dla modów?

Oryginalna seria Stalker może pochwalić się niezwykłą społecznością graczy, którzy nawet 10 lat po jej premierze wciąż przemierzają tajemniczą Zonę. Oczywiście nie byłoby to możliwe gdyby nie tysiące modów, które na przestrzeni lat regularnie trafiały do produkcji. Choć obecnie trendy w branży są zupełnie inne niż w latach 2007-2010, to studio GSC Game World nie zamierza odwracać się od swoich graczy. Deweloper potwierdził już, że zamierza mocno wspierać moderów. Modowanie Stalker 2 ma być łatwe i przyjemne, a co ważniejsze dostępne już od pierwszego dnia po premierze.

Stalker 2 - platformy

Choć seria Stalker zawsze była powiązana z PC, to tym razem również gracze konsolowi będą mogli udać się do Zony. Niestety nie dotyczy to wszystkich posiadaczy konsol. Twórcy gry potwierdzili, że Stalker 2 powstaje wyłącznie z myślą o PC i Xbox Series X. Co więcej, już w dniu premiery, gra ma „wycisnąć ostatnie soki” z nowej konsoli Microsoftu. Potwierdzono już m.in. wsparcie dla rozdzielczości 4K, technologii ray tracing czy rozgrywki w 120 klatkach na sekundę.

Stalker 2 - wymagania sprzętowe na PC

Poznaliśmy oficjalne wymagania gry Stalker 2: Serce Czarnobyla na PC. Choć prezentują się one rozsądnie, to musicie się liczyć z tym, że produkcja GSC Game World zajmie sporo miejsca na waszych dyskach.

Stalker 2: Heart of Chernobyl - minimalne wymagania sprzętowe na PC:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Miejsce na dysku: 150 GB dostępnej przestrzeni

Stalker 2: Heart of Chernobyl - zalecane wymagania sprzętowe na PC:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Miejsce na dysku: 150 GB dostępnej przestrzeni

Stalker 2 - trailer i gameplay

Stalker 2 otrzymał już kilka trailerów prezentujących grę w akcji.

Podczas Xbox Games Showcase Extended zaprezentowano pierwsze minuty z rozgrywki w Stalker 2: Serce Czarnobyla.

Edycja kolekcjonerska i inne

Studio GSC Game World ujawniło jakie edycje gry trafią w ręce graczy. Oprócz standardowego wydania, możemy liczyć również na edycje: limitowaną, kolekcjonerską i ultimate.

Stalker 2: Heart of Chornobyl edycja limitowana

Stalker 2: Heart of Chornobyl edycja kolekcjonerska

Stalker 2: Heart of Chornobyl edycja ultimate

Stalker 2 - data premiery

Premiera Stalker 2: Heart of Chornobyl (Serce Czarnobyla) była już wielokrotnie przekładana. Obecnie twórcy ustalili debiut gry na PC i Xbox Series X / S na 2023 rok. Na dokładną datę premiery będziemy musieli jeszcze poczekać. GSC Game World musiało, ze względów bezpieczeństwa, przenieść swoją siedzibę z Kijowa do Pragi. Inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła nie tylko na pracę deweloperów, ale również na ich prywatne życie.

Aktualizacja 1 (18.01.2021) - Stalker 2 będzie wyglądał zachwycająco na konsoli Xbox Series X

Przedstawiciele studia GSC Game World postanowili podzielić się z nami kolejnymi informacjami na temat gry Stalker 2. Z obszernego materiału opublikowanego na łamach Xbox Wire, dowiadujemy się między innymi, ze pomimo pandemii prace nad grą przebiegają wyjątkowo sprawnie. Co więcej, dotyczy to wersji gry na wszystkich dostępnych platformach, czyli PC, Xbox Series X oraz Xbox Series S. Poznaliśmy również przydomek głównego protagonisty gry, który brzmieć będzie - Skif. Co nie jest żadnym zaskoczeniem, jest on jednym z wielu Stalkerów, którzy przemierzają "Czarnobylską Strefę Wykluczenia". Jak zapewniają twórcy, "jego działania będą kształtować nowy, wielki rozdział w historii Zony".

Potwierdzono także, że Stalker 2, już w dniu premiery, trafi do Xbox Game Pass. Oznacza to, że posiadacze abonamentu będą mogli zacząć zabawę, bez żadnych dodatkowych opłat. Co więcej, GSC Game World ujawniło także, iż wersja gry przygotowana z myślą o Xbox Series X działać będzie w natywnym 4K ze wsparciem technologii ray tracing.. Posiadacze konsoli Xbox Series S również będą mogli cieszyć się ray tracingiem, jednak już nie z rozdzielczością 4K.

Aktualizacja 2 (10.03.2021) - Wsparcie dla modów jest "rzeczą kluczową" dla GSC Game World

Poznaliśmy kolejne szczegóły na temat gry Stalker 2. Zakhar Bocharov - PR Manager studia GSC Game World, w jednym z ostatnich wywiadów podzielił się kilkoma nowymi informacjami na temat nadchodzącej produkcji. Dowiedzieliśmy się m.in., że dla twórców wsparcie dla modów jest rzeczą kluczową. Co więcej, pracują oni nad tym, aby możliwość modyfikacji gry trafiła również do wersji dedykowanej konsolom Xbox Series X i Series S.

Bocharov ujawnił także, że dzięki zastosowaniu silnika graficznego Unreal Engine, Stalker 2 będzie nie tylko znakomicie wyglądał, ale również płynnie działał. Deweloper w wywiadzie odniósł się również do samej rozgrywki. Na graczy czeka rozbudowana fabuła i poznanie wszystkich jej "smaczków" i niuansów będzie niemożliwe przy jednorazowym przejściu gry.

To gra, którą będziesz chciał kupić i ograć kilka razy z powodu historii. – Zakhar Bocharov

Na koniec przedstawiciel GSC Game World po raz kolejny wychwalał system A-Life 2.0, o którym więcej możecie przeczytać powyżej.

A-Life 2.0 to zupełnie inny poziom. To naprawdę świetny system, który bardzo dobrze działa i na pewno będziemy mieli coś do pokazania niebawem. - Zakhar Bocharov

Aktualizacja 3 (22.03.2021) - nowe informacje i materiały koncepcyjne

Przedstawiciele firmy Microsoft i studia GSC Game World ujawnili, że już 26 marca podczas wydarzenia Xbox Indie Showcase otrzymamy nowe informacje na temat gry Stalker 2. Musimy jednak od razu ostudzić wasz entuzjazm, twórcy tytułu zdradzili, że nie mamy co liczyć na nowy gameplay, ani żadne większe zapowiedzi. Zespół planuje jedynie opublikowanie krótkiego materiału o postępach w pracach nad nowym Stalkerem. Choć możemy liczyć na kilka nowych scen z nachodzącej produkcji, to na nic większego nie powinniśmy się nastawiać.

Przedstawiciele GSC Game World uraczyli nas również kilkoma nowymi materiałami koncepcyjnymi, które pokazują, że Zona może być również niezwykle urokliwa.

Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach możemy spodziewać się przynajmniej kilku dużych prezentacji i ogłoszeń związanych z grą Stalker 2.

Aktualizacja 4 (26.03.2021) - pierwszy dziennik deweloperski zaprezentowany

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do sieci trafił pierwszy dziennik deweloperski przygotowany przez twórców Stalker 2. Choć pierwotnie miał się on ukazać podczas wydarzenia "Xbox Indie Showcase", które odbędzie się już dzisiaj o godzinie 17:00, to ktoś z przedstawicieli marki Xbox nieco się pośpieszył i na oficjalnym kanale [email protected] możemy już sprawdzić, jak idą prace nad Stalker 2.

Aktualizacja 5 (21.04.2021) - Obszerny pokazy gry odbędzie się już w czerwcu?

Wciąż czekamy na pełnoprawny pokaz rozgrywki z gry Stalker 2. Twórcy wciąż twierdzą, że gra ukaże się w tym roku, jeśli tak, to najwyższa pora, aby pokazać graczom coś więcej, niż tylko krótkie urywki z produkcji. Możliwe, że dojdzie do tego podczas tegorocznych targów E3, które po rocznej przerwie powracają w glorii i chwale. Choć impreza odbędzie się tylko online, to swój udział potwierdziło już wielu czołowych producentów, w tym Nintendo, Ubisoft, Take-Two czy Microsoft. Biorąc pod uwagę bliskie relacje, jakie łączą GSC Game World i "giganta z Redmond" możemy śmiało założyć, że to właśnie podczas konferencji na E3 2021 zobaczymy obszerne materiały z oficjalnej kontynuacji Stalkera. Szczególnie, że Phil Spencer - szef marki Xbox, zapowiedział już, że podczas E3 zobaczymy "bogaty zestaw gier", które zmierzają na konsole Xbox. Targi E3 2021 odbędą się w dniach 12 - 15 czerwca. Cóż, póki co pozostaje nam cierpliwie czekać.

Aktualizacja 6 (07.05.2021) - Stalker 2 to gra na setki godzin. Elementy horroru będą mocno widoczne

Zakhar Bocharov ze studia GSC Game World udzielił niedawno wywiadu serwisowi GamingBolt, dzięki czemu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat długości gry, otwartego świata i samej rozgrywki w Stalker 2.

Deweloper stwierdził, że Stalker 2 będzie grą na setki godzin, szczególnie jeśli zdecydujemy się na wykonywanie zadań pobocznych i eksplorację świata.

To bardzo długa gra, nawet jeśli zdecydujesz się tylko podążać za głównym wątkiem. Jeśli zechcesz zająć się dalszą eksploracją i zadaniami pobocznymi, możesz spędzić w niej setki godzin – Zakhar Bocharov.

Bocharov dodał, że choć Stalker 2 będzie przede wszystkim skupiony na historii, to niemożliwe byłoby jej odpowiednie przedstawienie bez nowej technologii. Jest ona bowiem kluczowa przy stworzeniu dużego i wiarygodnego otwartego świata.

W Stalker 2 chodzi przede wszystkim o nową historię, a tej nie opowiemy bez otwartego świata. Gracz musi poczuć skalę i skutki swoich decyzji. To długa droga, dzięki czemu może zrobić odpowiednie wrażenie. To wielka podróż z własnym tempem i konsekwencjami. Chodzi też o to, by zobaczyć Strefę w jej odnowionym pięknie. Pozbawiony ekranów ładownia otwarty świat to coś, do czego seria zawsze dążyła. Mamy nadzieję, że gracze będą zachwyceni zarówno historią, jak i światem, który tworzymy. Są one dla nas bardzo wyjątkowe – Zakhar Bocharov.

Choć twórcy gry wspominali o tym już wcześniej, to podczas ostatniego wywiadu potwierdził to również Zakhar Bocharov - pełen obraz historii zawartej w Stalker 2 poznamy dopiero przechodząc grę kilkukrotnie. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, ale jednym z głównych będą decyzje gracza z głównego wątku, które odbiją się na całym przedstawionym świecie.

Nie zdradzając zbyt wiele, ujmijmy to w ten sposób: nie da się zobaczyć wszystkiego za jednym razem. Gracz będzie potrzebował kilku podejść, aby zobaczyć całą zawartość fabularną – Zakhar Bocharov.

Co nie jest wielkim zaskoczeniem, Zona ze Stalkera 2 jest mocno wzorowana na Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia, czyli obszarze na którym doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku. Jak ujawnił deweloper, jego zespół regularnie odwiedza te wciąż niebezpieczne tereny, aby nie tylko dokonać niezbędnych pomiarów i zdjęć, ale również czerpać inspirację.

Mając już na koncie trzy gry z tej serii sądzimy, że mamy jasną wizję tego, co gracze lubią i czego oczekują. Ponadto główny zespół znajduje się w Kijowie na Ukrainie, a my odwiedzamy Strefę Wykluczenia co kilka miesięcy - zarówno w celach zawodowych (fotogrametria), jak i by zaczerpnąć inspirację. Można więc powiedzieć, że jest to mieszanka istniejących doświadczeń i tłumaczenia kodu kulturowego. Całość jest tak silna, a jednocześnie tak subtelna, że naprawdę trudno to opisać słowami. Można być pewnym, że dla każdego jest to coś innego. Ale prawdopodobnie to jest właśnie ta „atmosfera”, o której ludzie mówią – Zakhar Bocharov.

W Stalker 2 nie zabraknie elementów znanych z gier typu surwiwal i horror. Twórcy chcą, aby gracz na każdym kroku czuł zagrożenie.

W Stalker 2 (jak i w całej serii) chodzi o to, by być małym i niemal bezbronnym w skrajnie stresujących i niebezpiecznych warunkach, walczyć ze śmiercią w każdej sekundzie, wiedząc, że jeśli zginiesz, Strefa nawet tego nie zauważy i nic się nie zmieni. Immersive simowe elementy w Stalker 2 mają sprawić, że poczujesz się jak ta osoba – Zakhar Bocharov.

Jak zatem doskonale widać w Stalker 2 czeka na nas wiele przygód i emocji z nimi związanymi. Kiedy dokładnie przyjdzie nam "posmakować" klimatu Zony? Tego niestety wciąż nie wiemy. Twórcy robią wszystko, aby wyrobić się z premierą jeszcze w 2021 roku.

Aktualizacja 7 (17.05.2021) - Stalker 2 najprawdopodobniej trafi również na PS5!

Choć twórcy gry Stalker 2 cały czas zarzekają się, że są skupieni na wersjach dedykowanych PC i konsolom Microsoftu - Xbox Series X i S, to okazuje się, iż jest to tylko "zagrywka" związana z tymczasową wyłącznością tytułu. Już wcześniej spekulowano, że Stalker 2 może trafić również na PlayStation 5, jednak przedstawiciele GSC Game World przy każdej okazji zaprzeczali tego typu rewelacjom.

Obecnie rozgrywa się potężna batalia sądowa pomiędzy Apple i Epic Games. Jest ona ściśle powiązana z dzieleniem się zyskami pomiędzy właścicielem App Store, a twórcami gier. Deweloperzy Fortnite'a starają się udowodnić, że Apple stosuje toksyczne i monopolistyczne praktyki, które negatywnie wpływają na twórców. Co to ma wspólnego z kontynuacją Stalkera? Otóż okazuje się, że bardzo wiele.

Podczas jednej z rozpraw w ramach procesu Apple vs Epic Games "wyciekły" dokumenty, które ujawniają, że Stalker 2 będzie ekskluzywny dla konsol Xbox Series X i S tylko przez trzy miesiące! Oznacz to, że tytuł GSC Game World możemy zobaczyć na PS5 znaczniej szybciej niż się spodziewaliśmy. Przypomnijmy, że według wcześniejszych, nader optymistycznych, informacji - Stalker 2 miał być dostępny na wyłączność sprzętu Microsoftu przynajmniej przez rok.

Aktualizacja 8 (02.06.2021) - Wysyp informacji na temat anulowanej wersji Stalker 2

Jak dobrze wiemy prace nad pierwszą wersję gry Stalker 2 rozpoczęto już w 2010 roku. Projekt ten jednak anulowano i dopiero w 2018 do niego powrócono. Niedawno do sieci "wyciekły" dokumenty związane z anulowaną wersją Stalker 2. Choć twórcy wielokrotnie podkreślali, że wersja z 2018 roku jest tworzona od podstaw, to wielce prawdopodobne, że pewne elementy z oryginalnego projektu mogły zostać wykorzystane przy tworzeniu nowego dzieła.

Na początek trochę o historii. Według "przecieku", zarys fabuły Stalker 2 miał podążać za wydarzeniami z Shadow of Chernobyl. Akcje gry miała zostać osadzona po trzech latach od zakończenia tamtej przygody - w 2015 roku. Gracze mieliby wcielić się w udręczonego, bezimiennego Stalkera, który powraca do elektrowni w Czarnobylu, szukając odpowiedzi na swoje wizje dotyczące Strefy Wykluczenia. Podczas swoich poszukiwań gracz spotkałby kilka znajomych postaci z poprzednich odsłon serii. Według dokumentów, gra miała mieć 10-godzinną kampanię, którą można było wydłużyć do 30 godzin dzięki misjom pobocznym. Jak więc doskonale wiemy, historia nowego Stalkera została znacząco rozbudowana bowiem GSC Game World ogłosiło, że gra otrzyma niemal 100 godzin zawartości.

Do sieci trafiły również materiały koncepcyjne przeciwników, mutantów i NPC. Możliwe, że niektóre z pomysłów zostaną wykorzystane także w nadchodzącej produkcji.

Aktualizacja 9 (15.06.2021) - Stalker 2: Heart of Chernobyl na pierwszym gameplay'u!

Podczas targów E3 2021 mieliśmy okazję po raz pierwszy zobaczyć w akcji grę Stalker 2. Co tu dużo pisać, pierwszy gameplay wygląda rewelacyjnie i już nie możemy się doczekać, aż wkroczymy do Zony. Zobaczcie to sami.

Aktualizacja 10 (21.07.2021) - Stalker 2: Heart of Chornobyl zauroczy nas realizmem - brak samochodów i "niezwykła" szybka podróż

Poznaliśmy nowe informacje na temat rozgrywki w Stalker 2. Zakhar Bocharov - przedstawiciel GSC Game World, ujawnił nam, że mapa świata gry będzie liczyć ponad 64 kilometry kwadratowe. Tak ogromny świat będziemy mogli jednak przemierzać tylko na własnych nogach. Jak wyjaśniają twórcy gry przez anomalie rozsiane po licznych terenach i obszarach, gracze nie będą mogli korzystać z żadnych pojazdów, czy to samochodów, motocykli, czy jakichkolwiek innych. Na szczęście do naszej dyspozycji oddana zostanie możliwość szybkiej podróży. Wraz z odkrywaniem kolejnych istotnych lokacji na naszej mapie będą pojawiać się punkty kontrolne, do których będziemy mogli się błyskawicznie przenosić. Jednak nawet w tym aspekcie Stalker 2 chce się wyróżniać na tle konkurencji i Zakhar Bocharov ujawnił, iż szybka podróż będzie odbywać się w "niezwykły sposób".

Aktualizacja 11 (02.12.2021) - Stalker 2 może zająć nawet połowę dysku na konsolach Xbox!

Wiemy już, że wydanie gry Stalker 2 na PC zajmie blisko 150 GB na naszych dyskach twardych. Okazuje się jednak, że w posiadacze konsol Xbox Series X/S będą musieli zarezerwować jeszcze więcej miejsca. Ile dokładnie? Na karcie produkty gry Stalker 2 w sklepie cyfrowym MS Store pojawiła się informacja, że gra zajmie około 180 GB miejsca na dysku. Oznacza to, że posiadacze Xbox Series S będą musieli przeznaczyć na instalację tytułu niemal połowę dostępnej przestrzeni. Przypomnijmy, że w przypadku "słabszej" konsoli amerykańskiego producenta gracze mają do dyspozycji zaledwie 364 GB przestrzeni na dane. Po instalacji Stalker 2 zostanie zatem niewiele miejsca na kolejne gry.

Aktualizacja 12 (13.01.2022) - Stalker 2: Heart of Chornobyl z problemami. Premiera gry znacząco opóźniona

Nie mamy najlepszych wieści dla wszystkich sympatyków serii Stalker, którzy wyczekiwali rychłej premiery najnowszej odsłony cyklu. Studio GSC Game World ogłosiło, że potrzebuje więcej czasu na dopracowanie swojej najnowszej produkcji i data premiery wyznaczona na 28 kwietnia 2022 roku jest już nieaktualna. Deweloperzy potrzebują dodatkowych siedmiu miesięcy na dostarczenie nam gry w idealnej formie. Nowa data premiery Stalker 2: Heart of Chernobyl to 8 grudnia 2022 roku.

Pocieszające jest, że gra wciąż zadebiutuje w bieżącym roku. Choć nie brakuje w nim ciekawych premier, to ogromną stratą byłby brak Stalkera. Miejmy nadzieję, że dodatkowy czas pozwoli twórcom na stworzenie produkcji idealnej dla fanów.

Aktualizacja 12 (03.03.2022) - Prace nad Stalker 2: Heart of Chernobyl wstrzymane! Premiera gry mocno zagrożona

Twórcy gry Stalker 2: Heart of Chernobyl - studio GSC Game World, w przejmującym materiale wideo na swoim kanale w serwisie YouTube poinformowali, że w związku z trwającą właśnie wojną na Ukrainie, zdecydowali się oni całkowicie wstrzymać prace nad nowym Stalkerem. Jak podkreślili przedstawiciele studia, w obecnej sytuacji "rozwój gry zjechał na boczny tor". Najbardziej istotne dla GSC Game World jest teraz niesienie pomocy innym deweloperom oraz ich rodzinom. Warto przy tym przypomnieć, że główna siedziba studia mieści się w Kijowie - stolicy Ukrainy, która obecnie jest oblegana i regularnie bombardowana przez wojska rosyjskie.

Deweloperzy z GSC Game World podkreślili jednak, że wrócą do pracy nad grą zaraz po zwycięstwie Ukrainy nad Rosją. Miejmy nadzieję, że stanie się tak już niebawem i zarówno twórcy gry Stalker 2, jak i wszyscy mieszkańcy Kijowa i Ukrainy będą mogli wrócić do normalnego życia.

Aktualizacja 13 - Stalker 2 zmienia tytuł, wszystko przez inwazję Rosji na Ukrainę

Twórcy gry Stalker 2 postanowili dodatkowo zamanifestować swój sprzeciw wobec agresywnej inwazji Rosji na ich ojczyznę i zdecydowali się zmienić nieco tytuł gry Stalker 2. Jak już wiemy pierwotnie gra miała nazywać się "Stalker 2: Heart of Chernobyl", obecnie jednak tytuł gry brzmi: "Stalker 2: Heart of Chornobyl". Choć zmiana może wydawać się kosmetyczna, to ma istotne znacznie dla samych twórców. Otóż "Chornobyl" to ukraińska odmiana nazwy Czarnobyl. Stosowana do tej pory przez dewelopera nazwa -"Chernobyl" to z kolei rosyjska odmiana tego słowa. Powodów decyzji studia GSC Game World chyba nie trzeba obecnie tłumaczyć.

Stalker 2: Heart of Chornobyl na Steam

Aktualizacja 14 - Stalker 2 nie dla graczy z Rosji. GSC Game World wydało jasny komunikat

Studio GSC Game World zostało zmuszone do wstrzymania prac na grą Stalker 2. Obecnie, dla ulokowanego w Kijowie zespołu, ważniejsze jest bezpieczeństwo, wolność i niepodległość Ukrainy. Włodarze studia, cały czas działają jednak nie tylko na linii frontu. Wczoraj informowaliśmy was o zmianie nazwy (patrz wyżej), która zrywa z rosyjskim pochodzeniem tytułu. Dzisiaj z kolei przedstawiciele studia GSC Game World zakomunikowali, że Stalker 2: Heart of Chornobyl nie trafi do graczy z Rosji. Wszystkie zamówienia przedpremierowe na fizyczne wydania gry zostaną anulowane. Gracze oczywiście otrzymają zwrot pieniędzy, ale na grę już nie będą mogli liczyć. Twórcy zamierzają honorować jedynie cyfrowe zamówienia przedpremierowe, ale wielce prawdopodobne, że kolejni gracze nie będą mogli kupić gry już nawet w tej formie.

GSC Game World zerwało również kontakt z ogromną społecznością swojej serii w Rosji. W ostatnim komunikacie do graczy z tamtego regionu włodarze studia napisali: "Jesteśmy deweloperami z Ukrainy. I zawsze tak będzie". Co nie pozostawia złudzeń, co do powodów swoich decyzji.

Aktualizacja 15 - GSC Game World stara się wrócić do normalności. Prace nad Stalker 2 mogą niebawem zostać wznowione

Wojna na Ukrainie, wywołana Rosyjską agresją, trwa już niemal od miesiąca. Niestety, nic nie zapowiada, aby miała się ona wkrótce skończyć. Pomimo licznych tragedii i wojennej zawieruchy, mieszkańcy Ukrainy starają się powrócić do normalnego życia. Wśród nich znajdują się pracownicy studia GSC Game World - twórcy Stalkera 2. Obecnie prace nad grą zostały zawieszone, jednak możliwe, że w przeciągu kilku tygodni uda się deweloperom wrócić do pracy. Prezes Stowarzyszenia Czeskich Twórców Gier - Pavel Barák, ujawnił, że w ostatnich dniach kontaktowali się z nim przedstawiciele studia GSC Game World w kwestiach prawnych i związanych z zatrudnieniem.

Mogę potwierdzić, że na początku ubiegłego tygodnia do Stowarzyszenia zwróciło się Studio GSC z informacją, że przygląda się ono Republice Czeskiej i okolicznym krajom. Potrzebowali od nas pomocy w kwestiach prawnych i związanych z zatrudnieniem – Pavel Barák.

Czeski portal Vortex, również dotarł do podobnych informacji. Jak podają dziennikarze serwisu sytuacja jest dynamiczna, ale część zespołu GSC Game World jest już w drodze do Pragi, gdzie kontynuowane będą prace nad grą Stalker 2. Jest to z pewnością dobra wiadomość dla sympatyków twórczości ukraińskiego studia, ale i samych deweloperów, którzy będą mogli kontynuować swoją pracę bez obaw o swoje bezpieczeństwo. Warto przypomnieć, że główna siedziba studia mieści się w Kijowie, a więc obecnie najbardziej obleganym przez rosyjskie wojska mieście Ukrainy.

Aktualizacja 16 - Stalker 2 zablokowany przez Rosjan... choć już wcześniej zrobili to sami twórcy

GSC Game World wciąż stara się wrócić do normalności, co jest dziś dla ukraińskiego studia niełatwym zadaniem. W oczekiwaniu na nowe wieści odnoście postępów prac nad Stalker 2 do sieci trafiła dość zaskakująca wiadomość. Władze Federacji Rosyjskiej postanowili zablokować stronę Stalker 2. Nie byłoby w tym nic dziwnego, wszak rosyjscy propagandziści już dawno stracili kontakt z rzeczywistością, jednak warto przypomnieć, że już kilka miesięcy temu GSC Game World poinformowało, iż gra Stalker 2 nie będzie dostępny dla graczy z Rosji. Teraz jednak władze na Kremlu chcą wymazać z "rosyjskiej sieci" wszelkie wzmianki o grze ukraińskiego studia.

Aktualizacja 16 - Prace nad Stalker 2: Serce Czarnobyla zostały wznowione, ale gra zadebiutuje dopiero w 2023 roku

Twórcy gry Stalker 2: Serce Czarnobyla muszą obecnie mierzyć się z wieloma problemami, przez co rozwój gry zszedł w ostatnich miesiącach na dalszy plan. Microsoft podczas wydarzenia Xbox Games Showcase Extended sporo czasu poświęcił zarówno GSC Game World, jak i wojnie na Ukrainie oraz produkcji Stalker 2. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że życie wszystkich członków zespołu zostało wywrócone "do góry nogami". Po krótkiej przerwie deweloperom udało się przenieść siedzibę z Kijowa do Pragi, gdzie kontynuowane są prace nad kolejnym Stalkerem. Niestety, nie wszyscy pracownicy GSC Game World zdecydowali się na powrót do pracy, część z nich zdecydowała się dołączyć do armii i bronić niepodległości swojego kraju. Jak wyglądają obecnie prace nad grą i życie na Ukrainie studio zaprezentowało na krótkim materiale.

Deweloperzy doskonale zdają sobie jednak sprawę, że gracze są spragnieni nowych informacji na temat gry i z myślą o swojej społeczności, która wspiera serię od lat, opublikowali nowy zwiastun Stalker 2: Serce Czarnobyla. Na zaprezentowanym materiale możemy zobaczyć jak prezentują się pierwsze minuty w grze.

Aktualizacja 17 - Stalker 2 ma się dobrze - twórcy przypominają o grze i publikują nowe materiały z gry

Studio GSC Game World pomimo licznych trudności kontynuuje prace nad grą Stalker 2: Serce Czarnobyla. Deweloperzy z Ukrainy postanowili podzielić się z fanami produkcji nowymi materiałami z gry. Za pośrednictwem Twittera twórcy gry opublikowali wiadomość o następującej treści:

W Strefie — najbardziej niebezpiecznym i tajemniczym miejscu na Ziemi, rozgrywa się wiele różnych historii życia. Ale czego tu szukasz, stalkerze? Powiedz nam, dlaczego tak bardzo chcesz wyjść poza granicę!

Powyższa wiadomość została okraszona trzema nowymi screenshotami pochodzącymi bezpośrednio z gry.

Stalker 2 (fot. GSC Game World) Stalker 2 (fot. GSC Game World) Stalker 2 (fot. GSC Game World)

To na razie wszystkie informacje na temat gry Stalker 2. Możecie się spodziewać, że gdy tylko pojawią się nowe wieści, to od razu damy wam znać.