Standard PCIe 7.0 obiecuje niesamowite szybkości. Niestety - sporo na niego poczekasz

W tej chwili powszechnym standardem jest PCIe 4.0, a wersja 5.0 dopiero się przebija. Jednak już wiemy, co zaoferuje 7.0.

Być może zdarzyło Ci się kiedyś słyszeć o PCI-SIG (skrótowiec od Peripheral Component Interconnect Special Interest Group). Jest to konsorcjum, które opracowuje i wdraża standardy interfejsu PCIe. W tym roku obchodzi 30-lecie swojej działalności. Z tej okazji podano wstępną specyfikację PCIe 7.0 (inaczej PCIe Gen7). Zaznaczmy - wstępną. Finalna ma zostać ogłoszona w 2025 roku. Nie zmieniła się jednak tradycja, w myśl której każda generacja dubluje wyniki poprzednika. Tak więc PCIe 7.0 ma osiągać szybkość 128 Gbps na jednej linii. Czyli w slotach PCIe x16, z jakich korzystają wewnętrzne karty graficzne, można teoretycznie osiągnąć dwukierunkowe 512 Gbps. Z kolei dyski SSD NVMe, które zazwyczaj mają sloty x4, powinny osiągać 64 GB/s.

Na tym nie koniec. Nowa specyfikacja lepiej zarządza energią, pozwalając na jej oszczędność, ma kompatybilność wsteczną ze wszystkimi poprzednimi generacjami, a także korzysta z modulacji sygnału PAM4. Jak podaje PCI-SIG, w sieci Ethernet obsłuży szybkość 800 Gb/s. Takie szybkości transferu danych zainteresują przede wszystkim dla wymagających klientów, korzystających z komputerów kwantowych, centrów danych, firm potrzebujących dużej mocy do uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji. Na rynek konsumencki PCIe 7.0 wkroczy zapewne w okolicach 2030 roku.

Zobacz również:

Cieszy fakt, że wszystko się rozwija, jednak do zastosowań domowych mało kto będzie potrzebować aż takich transferów. Przynajmniej obecnie - w komputerach przyszłości może mieć to duże znaczenie. Biorąc jednak pod uwagę, jak wolno wdrażane jest PCIe 5.0, można ostrożnie stwierdzić, że potrzeba co najmniej dekady na rozpowszechnienie nowego standardu.

Źródło: Neowin, PCI-SIG