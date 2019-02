Standard microSD Express łączy w sobie szybkość PCI Express z wygodą microSD

Połączenie standardu PCI Express z rozmiarami, popularnością i wygodą microSD może stworzyć nowy standard nowych wymiennych pamięci masowych do laptopów, tabletów i smartfonów.

Źródło: SD Associtation

W czerwcu zeszłego roku SD Association ogłosiło SD Express, niewiarygodnie szybki standard kart SD, który obsługuje magistralę PCI Express do 985 Mb/s w komputerze PC. Standard nie został rozpowszechniony. Teraz, SD Association próbuje ponownie, stosując tę samą specyfikację do znacznie bardziej popularnej formy karty microSD: microSD Express.

Na papierze standard SD Express powinien był odnieść sukces. Dzięki obsłudze zarówno magistrali PCI Express, jak i warstwy dostępu do pamięci NVMe, karty SD Express mogłyby zapewnić zewnętrzną, wymienną pamięć masową tak szybką, jak wewnętrzne SSD -co byłoby doskonałą wiadomością dla użytkowników laptopów. Jednak większość laptopów i smartfonów (jeśli w ogóle obsługują wymienne pamięci masowe) korzysta obecnie z bardziej kompaktowej formy microSD.

Teraz, microSD Express powinien połączyć fantastyczną wydajność z popularnością formatu microSD. Umieszcza pojedynczy kanał PCIe w karcie microSD, tak, że może on osiągnąć przepustowość 985MBps. Oznacza to również, że standard powinien w przyszłości ulec zwiększeniu, tak aby mógł obsługiwać specyfikacje Gen4 (2GBps) i Gen5 (4GBps). SD Alliance twierdzi również, że nowe karty będą zużywać mniej energii niż zwykłe karty microSD, choć z takimi samymi tolerancjami mocy.

Na szczęście karty microSD Express są również kompatybilne wstecz, co oznacza, że można ich używać w starszych urządzeniach obsługujących karty microSD, nawet jeśli nie obsługują one nowego interfejsu microSD Express. Te starsze urządzenia nie będą w stanie zapisać danych na kartach tak szybko, jak urządzenie kompatybilne z microSD Express, co jest oczywiste.

Oto jak szybki jest nowy standard. Najnowszy Microsoft Surface Pro 6 obsługuje karty microSDXC, które są dostępne w trzech prędkościach: UHS-I, -II i -III. Ciężko jest obecnie znaleźć karty UHS-II oferującą przepustowość 300MBps. Prawie gigabajt na sekundę przepustowości, jak w standardzie microSD Express, byłoby znaczącym skokiem wydajności.