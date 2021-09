Stanowisko komputerowe do pracy i nauki zdalnej - w jakie akcesoria warto je wyposażyć?

Stanowisko komputerowe najczęściej kojarzy nam się z komputerem stacjonarnym i monitorem lub laptopem. W obecnej sytuacji to jednak za mało. Abyśmy mogli komfortowo pracować i uczyć się zdalnie potrzebne są również wysokiej klasy akcesoria. Kamerka internetowa, słuchawki nauszne czy głośniki to obecnie niezwykle ważne dodatki.

W obecnych czasach praca i nauka zdalna nikogo już nie dziwią. Dzieci, nastolatkowie i dorośli z całego świata przyzwyczaili się do konieczności spędzania wielu godzin przed ekranem komputera. Aktualna sytuacja epidemiologiczna sprawiała, że powrót do szkoły i pracy po tegorocznych wakacjach jest nietypowy. W dobie pracy i nauki zdalnej oraz nauczania hybrydowego niezwykle ważne jest posiadanie sprawdzonego sprzętu, który pozwala na sprawne wykonywanie wielu zadań w tym samym czasie. Nie mniej istotne są akcesoria, które znacząco wpływają na komfort pracy.

Urządzenia peryferyjne są niezwykle przydatne podczas pracy i nauki zdalnej

W dzisiejszym materiale poruszamy kwestię wyposażenia stanowiska komputerowego do pracy, nauki i rozrywki. Z pozoru może wydawać się, że zakup odpowiednio wydajnego komputera stacjonarnego lub laptopa w zupełności wystarczy. Prawda jest jednak zupełnie inna. Decydując się na stworzenie stanowiska do pracy musimy pamiętać, że do komunikacji niezbędna będzie nam wysokiej jakości kamerka oraz słuchawki lub głośniki. Są to urządzenia peryferyjne, które często otrzymujemy razem z zestawem komputerowym. Warto wiedzieć jednak, że są to również elementy, na których producenci najcześciej oszczędzają. Oznacza to, że dostarczona z laptopem kamerka często posiada matrycę o niskiej rozdzielczości, a mikrofony nie radzą sobie z redukcją hałasu z otoczenia.

Jeżeli wiesz, że w ciągu najbliższych miesięcy będziesz pracować przed komputerem w domu, warto przeznaczyć nieco pieniędzy na zakup podstawowych akcesoriów, które znacząco zwiększą komfort pracy, nauki i rozrywki.

Kamerka internetowa - niezbędna na lekcjach, spotkaniach służbowych i egzaminach

Kamerka internetowa to urządzenie, o którego istnieniu bardzo często zapominamy. Praktycznie każdy nowoczesny laptop posiada wbudowaną kamerkę. Niestety często jest to niskiej jakości sensor o rozdzielczości HD z ciemną przysłona. Sprawy nie ułatwia fakt, że w niektórych nowych konstrukcjach obiektyw umieszczany jest w dolnej ramce matrycy lub w klawiaturze. Jego lokalizacja w takich miejscach sprawia, że na spotkaniach wyglądamy nienaturalnie i nieatrakcyjnie.

Kamerka Creative Live! Cam Sync 1080p

W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się posiadacze komputerów stacjonarnych. Klasyczne desktopy najczęściej w ogóle nie posiadają wbudowanej kamerki.

Jeżeli zamierzamy często uczestniczyć w wideorozmowach dobrym pomysłem jest zakup dedykowanej kamery internetowej takiej jak Creative Live! Cam Sync 1080p. Została ona wyposażona w szerokokątny obiektyw Full HD o polu widzenia 77 stopni. Całość uzupełnia jasna przysłona, która pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz nawet w słabo oświetlonym otoczeniu.

W momencie, gdy nie korzystamy z kamery możemy skorzystać z fizycznej osłony obiektywu, która gwarantuje prywatność. Producent zintegrował również z kamerką wysokiej klasy podwójny mikrofon typu MEMS.

Kamerka Creative Live! Cam Sync 1080p

Creative Live! Cam Sync 1080p posiada dedykowany uchwyt pozwalający na pełen obrót kamery w poziomie oraz regulację kąta nachylenia w pionie o 30 stopni. W obudowie znalazło się również miejsce na przymocowanie klasycznego statywu lub tripoda. Oznacza to, że kamerkę wykorzystamy nie tylko do wideorozmów, ale również podczas amatorskich realizacji wideo.

Warto zaznaczyć, że w obecnych czasach wysokiej jakości kamera internetowa przyda się również także podczas egzaminów, które bardzo często realizowane są w formie zdalnej. Dzięki wysokiej klasy sensorowi nie musimy obawiać się dyskusyjnej jakości obrazu, uniemożliwiającej identyfikację ucznia/studenta i jego najbliższego otoczenia.

Kamerka Creative Live! Cam Sync 1080p

Kamera Creative Live! Cam Sync 1080p nagrywa w rozdzielczości Full HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Łączność z komputerem odbywa się z wykorzystaniem portu USB Typu A. Sugerowana cena detaliczna Creative Live! Cam Sync 1080p wynosi 229 zł.

Słuchawki nauszne z wbudowanym mikrofonem i pilotem - izolacja od otoczenia i wysoka jakość dźwięku

Podczas pracy i nauki zdalnej bardzo często musimy skupić się na słuchaniu. Z tego powodu wielu uczniów i pracowników zdalnych korzysta ze słuchawek nausznych. Dzięki temu akcesorium odcinamy się od otoczenia zewnętrznego, a jednocześnie otrzymujemy wysokiej jakości dźwięk. Dzięki ergonomicznej budowie nie odczujemy uczucia dyskomfortu i zmęczenia nawet po kilku godzinach pracy.

Słuchawki Creative Sound BlasterX H3

Dla uczniów, studentów i pracowników zdalnych polecamy słuchawki Creative Sound BlasterX H3. To przystępny cenowo, uniwersalny model, który świetnie sprawdzi się zarówno podczas wideokonferencji, jak i rozgrywek online ze znajomymi.

Słuchawki wyposażono w lekką konstrukcję z tworzywa sztucznego z możliwością złożenia. Muszle dookólne wykonano ze skóry ekologicznej, a same pady są grube i dobrze dopasowują się do kształtu uszu.

Za jakość dźwięku odpowiadają przetworniki FullSpectrum o średnicy 40 mm, które obsługują pełne pasmo przenoszenia. Creative Sound BlasterX H3 to również jedne z najgłośniejszych słuchawek w swoim segmencie cenowym.

Poza wysokiej jakość dźwiękiem decydując się na Creative Sound BlasterX H3 otrzymujemy wbudowany mikrofon z funkcją redukcji hałasu z otoczenia i możliwością odłączenia w przypadku, gdy z niego nie korzystamy.

Zewnętrzny mikrofon możemy odłączyć w dowolnym momencie

Całość uzupełnia pilot wbudowany w przewód. Pozwala on na szybkie wyciszenie mikrofonu oraz regulację głośności dźwięku.

Pilot pozwala szybko wyciszyć mikrofon i zmienić głośność słuchawek

Słuchawki Creative Sound BlasterX H3 kompatybilne są z wieloma urządzeniami - od komputerów przenośnych, aż po konsole do gier. Producent udostępnia również autorskie oprogramowanie na komputery z systemem operacyjnym Windows 10, które pozwala na dostosowanie dźwięku do własnych potrzeb.

Sugerowana cena detaliczna Creative Sound BlasterX H3 została ustalona na poziomie 159 zł.

Głośniki - przydadzą się podczas pracy zespołowej oraz grania

Nie powinniśmy również zapominać o głośnikach. Mogą się one przydać podczas pracy zespołowej w kilka osób przy jednym komputerze. Skorzystamy z nich również grając w gry lub oglądając filmy i seriale. W tych zadanych idealnie sprawdzą się głośniki Creative SBS E2900. Wielozadaniowy system składający się z dwóch przetworników i subwoofera powinien zadowolić większość użytkowników.

Głośniki Creative SBS E2900

Creative SBS E2900 mogą służyć jako głośniki do komputera, radio FM, odtwarzacz plików MP3 lub zewnętrzne źródło dźwięku dla naszych urządzeń mobilnych. Producent nie zapomniał również o gnieździe AUX. Dzięki niemu możemy zamienić opisywany model w soundbar do telewizora.

Głośniki Creative SBS E2900 możemy zamienić w soundbar

Całość uzupełnia oświetlenie LED umieszczone w głośniku niskotonowym.

Zestaw składa się z dwóch przetworników SBS E2000, subwoofera, anteny FM oraz dedykowanego pilota. Głośniki Creative SBS E2900 charakteryzują się mocą RMS na poziomie 60 W, która w szczytowym momencie może wzrosnąć do 120 W.

Pilot, dedykowane przyciski do obsługi i podświetlenie LED to cechy charakterystyczne głośników Creative SBS E2900

Za szybką i intuicyjną obsługę odpowiada pilot. Producent umieścił na głośniku niskotonowym najważniejsze przyciski do obsługi całego zestawu oraz niewielki wyświetlacz informujący o statusie pracy urządzenia. Sugerowana cena detaliczna Creative SBS E2900 wynosi 319 zł.