"Star Trek" i James Bond? Zobaczcie premiery HBO GO w tym tygodniu!

Prawdziwa gratka czeka fanów filmów o Jamesie Bondzie! Zobaczcie, co przygotowało dla nas w tym tygodniu HBO!

Spis treści

1 listopada będzie datą, którą fani klasycznych filmów o najlepszym agencie Jej Królewskiej Mości powinni mieć zakreśloną w kalendarzu. Już dziś bowiem do oferty HBO GO trafią wszystkie filmy o Jamesie Bondzie, wydane przed 1990 rokiem. W tym tygodniu obejrzymy także pierwszą odsłonę nowych przygód kapitana Jamesa Kirka w filmie Star Trek z 2009 roku.

Star Trek

Star Trek rozpoczyna największą przygodę wszech czasów - niezwykłą historię dziewiczej podróży młodej załogi na pokładzie najbardziej zaawansowanego technologicznie statku kosmicznego, U.S.S. Enterprise. W trakcie podróży wypełnionej akcją, humorem i czającym się w kosmosie niebezpieczeństwem, młodzi rekruci muszą znaleźć sposób na powstrzymanie zagrażającego ludzkości zła. Losy galaktyki znajdują się w rękach zaciekłych rywali - Jamesa Kirka, szukającego dreszczu emocji chłopaka z Iowa oraz wychowanego w społeczeństwie odrzucającym wszelkie emocje Spocka. Kiedy naturalny instynkt zderza się z opanowaniem i rozsądkiem, okazuje się, że to niezwykłe partnerstwo jest jedyną siłą będącą w stanie przeprowadzić załogę przez niewyobrażalne niebezpieczeństwo i udać się tam, gdzie nikt inny nie miał odwagi!

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : J.J. Abrams

: J.J. Abrams Scenariusz : Alex Kurtzman, Roberto Orci

: Alex Kurtzman, Roberto Orci Gatunek : sci-fi, akcja

: sci-fi, akcja Obsada : Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban, Eric Bana, Leonard Nimoy, Anton Yelchin, John Cho, Bruce Greenwood, Winona Ryder, Chris Hemsworth

: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban, Eric Bana, Leonard Nimoy, Anton Yelchin, John Cho, Bruce Greenwood, Winona Ryder, Chris Hemsworth Data premiery: 6 listopada

Goldfinger

Agent James Bond ma rozpracować multimilionera Aurica Goldfingera, podejrzanego o kradzież złota z wielu skarbców świata. Sekretarka bogacza zdradza Bondowi metodę, którą posługuje się jej pracodawca. Wkrótce zostaje zamordowana, a Goldfinger znika bez śladu. Agent 007 rusza za nim w pościg. W drodze do Europy poznaje żądną zemsty siostrę zabitej, Tilly. Niebawem ginie ona z rąk ochroniarza Aurica, Oddjoba. Bond zostaje schwytany i przewieziony do siedziby Goldfingera. Tam milioner przygotowuje się do napadu na skarbiec USA - Fort Knox.

Zobacz również:

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Reżyser : Guy Hamilton

: Guy Hamilton Scenariusz : Richard Maibaum, Paul Dehn

: Richard Maibaum, Paul Dehn Gatunek : sensacyjny

: sensacyjny Obsada : Sean Connery, Honor Blackman, Gert Fröbe, Shirley Eaton, Tania Mallet, Harold Sakata, Bernard Lee

: Sean Connery, Honor Blackman, Gert Fröbe, Shirley Eaton, Tania Mallet, Harold Sakata, Bernard Lee Data premiery: 1 listopada

Wszystkie premiery tego tygodnia w HBO GO:

poniedziałek (1 listopada)

Doktor No

Pozdrowienia z Rosji

Goldfinger

Operacja Piorun

Casino Royale

Żyje się tylko dwa razy

W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości

Diamenty są wieczne

Żyj i pozwól umrzeć

Człowiek ze złotym pistoletem

Szpieg, który mnie kochał

Moonraker

Tylko dla twoich oczu

Ośmiorniczka

Nigdy nie mów nigdy

Zabójczy widok

W obliczu śmierci

Licencja na zabijanie

To dla twojego dobra

Zakochany bez pamięci

Ocalić 895 pelikana

Sukcesja [odc. 3, sezon 3]

Niepewne [odc. 2, sezon 5]

Pohamuj entuzjazm [odc. 2, sezon 11]

Przegląd tygodnia. Wieczór z Johnem Oliverem [odc. 28, sezon 8]

wtorek (2 listopada)

We're here [odc. 2, sezon 2]

All American [odc. 2, sezon 4]

Angela Black [odc. 2, sezon 1]

środa (3 listopada)

Stargirl [odc. 13, sezon 2]

czwartek (4 listopada)

Opowieści mojego ojca

Love Life [odc. 4-6, sezon 2]

Batwoman [odc. 4, sezon 3]

Doom Patrol [odc. 9, sezon 3]

piątek (5 listopada)

Historia Deweya Coxa

Na wodach północy [odc. 1-5]

Na planie [odc. 45, sezon 18]

Młody Sheldon [odc. 5, sezon 5]

sobota (6 listopada)

Niezidentyfikowany

Duma i uprzedzenie

Star Trek

niedziela (7 listopada)

Miasto kłamstw

Zobacz także: "Zemsta rewolwerowca", "Arcane" i inne - zobaczcie nowości Netflixa na ten tydzień!