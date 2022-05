Star Wars: Acolyte – co wiemy o serialu? Fabuła, data premiery, obsada

Akcja serialu będzie rozgrywała się 100 lat przed wydarzeniami znanymi z Mrocznego widma, w epoce znanej jako Wielka Republika. W galaktyce Gwiezdnych Wojen był to okres pokoju i rozkwitu, okres rządów Jedi i stłumienia Ciemnej Strony Mocy. Do tej pory Wielka Republika pojawiała się tylko w książkach i komiksach związanych z uniwersum George'a Lucasa.

Showrunnerką i scenarzystką serii jest Leslye Headland, która na swoim koncie ma m.in. scenariusz do Russian Doll i Single Drunk Female.

Zobacz również:

W religijnej terminologii akolita to osoba pomagająca kapłanom w przeprowadzaniu nabożeństw. Według przewidywań w nowym serialu Disneya będzie to osoba służąca Ciemnej Stronie Mocy, współpracownik mrocznego mistrza. Tradycyjnie dla uniwersum Gwiezdnych Wojen, tytuł akolity był zarezerwowany dla ucznia Mistrza Sithów. Jest więc bardzo prawdopodobne, że tym razem fani zyskają spojrzenie na galaktykę z punktu widzenia czarnych charakterów.

Według zapowiedzi showrunnerki, widzowie zobaczą nieco inny obraz galaktyki niż ten, do którego przywykli. Mimo że wydarzenia rozgrywają się na wiek przez główną sagą, świat będzie bardziej zaawansowany technologicznie.

W wywiadzie dla Vanity Fair Headland przyznała, że epoka Skywalkerów przypomina nieco średniowiecze – wieki ciemne, w których zapomniano o odkryciach poprzednich stuleci. Wielka Republika zaprezentuje się więc jako imponująca utopia, era rozwoju nauki, która stopniowo popadła w ruinę. Serial skoncentruje się na wydarzeniach, które doprowadziły do tego upadku – Leslye Headland jest zainteresowana głównie odkryciem negatywnych aspektów idyllicznej Republiki:

Czego kosztem rozwijała się Republika? Czego nie dopilnowano? Na co przymykano oko, a co mogło, około wieku później, doprowadzić do wzlotu kogoś takiego jak Palpatine? Tak, to tylko jeden zły człowiek, ale człowiek, który całkowicie podkopuje cały system rządów. Pod powierzchnią musiało dziać się wiele innych rzeczy.