Star Wars: Ahsoka – kiedy premiera? Obsada, zwiastun, fabuła nowego serialu Disneya

Ahsoka Tano po raz pierwszy pojawia się w animowanym serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Jest wówczas młodą dziewczyną, padawanką Anakina Skywalkera. Postać występuje również w serialu Star Wars: Rebelianci – w finałowym odcinku Ahsoka wyrusza na poszukiwanie Wielkiego Admirała Thrawna, który zniknął wraz z Ezrą Bridgerem.

Tano pojawia się również w serialu The Mandalorian, w 5. odcinku drugiego sezonu pt. Jedi. W bohaterkę wciela się Rosario Dawson.

O fabule Ahsoki wciąż wiadomo niewiele. Serial będzie kontynuacją animowanych Wojen klonów, a wydarzenia będą rozgrywać się po Powrocie Jedi i w podobnym czasie co Mandalorian. W porównaniu do wcześniejszych wersji tym razem Ahsoka będzie dojrzałą bohaterką. Showrunner Dave Filoni zdradził, że:

Wędrowna samurajka, oto czym naprawdę jest w tym momencie. Zawsze porównywałem jej ścieżkę do tej fazy, w której był Gandalf. To ona ma wiedzę o świecie i może pomóc innym (...) Weszła na scenę jako padawanka: młoda, naiwna, zuchwała i agresywna. W Rebeliantach jest już bardziej tradycyjną rycerką, próbującą wymyślić, jak walczyć na wojnie.

Obecna Ahsoka będzie się wyraźnie różnić od poprzednich wcieleń:

W nowym serialu Disneya Ahsoka i jej towarzyszka Sabine Wren będą prawdopodobnie poszukiwać admirała Thrawna i zaginionego Jedi.

Według najnowszych informacji, Ahsoka na Disney+ pojawi się w środę, 23 sierpnia 2023 roku.

Po debiucie w serialu The Mandalorian jest już pewne, że w nowej serii Ahsokę Tano zagra Rosario Dawson. W wywiadzie dla Vanity Fair, aktorka stwierdziła:

Bardzo podoba mi się, że [Ahsoka] jest wędrowczynią, która po prostu chce czynić dobro we wszechświecie (...) Od samego początku starała się być czujna, dzielna, mądra i zawsze gotowa na wykorzenianie zła (...) Myślę, że to jeden z powodów, dla których tak wiele osób ją uwielbia. To dlatego ja ją uwielbiam. Ona naprawdę reprezentuje to, co najlepsze w Jedi.