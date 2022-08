Star Wars: Andor – kiedy premiera? Zwiastun, fabuła, obsada serialu Disney+

Cassian Andor to jeden z najbardziej heroicznych bohaterów z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Kiedy serial o jego losach pojawi się na Disney+? Czy jest już zwiastun produkcji? Oto wszystko, co wiemy na ten temat.

Spis treści

Star Wars: Andor – najważniejsze informacje

Andor to serial przygotowany przez platformę Disney Plus, który poszerza uniwersum Gwiezdnych Wojen. Seria jest prequelem filmu Łotr 1. Gwiezdne Wojny – historie. Wydarzenia koncentrują się wokół postaci Cassiana Andora – pilota, oficera Sojuszu Rebeliantów i dowódcy jednostki Łotr 1, mającej ukraść plany Gwiazdy Śmierci.

Tytuł: Star Wars: Andor

Star Wars: Andor Twórcy: Tony Gilroy

Tony Gilroy Gatunek: fantasy, przygodowy, szpiegowski

fantasy, przygodowy, szpiegowski Liczba potwierdzonych sezonów: 2

2 Liczba planowanych odcinków: 24

24 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Sezon 1

Akcja serialu będzie się toczyć 5 lat przed wydarzeniami z filmu Łotr 1. Na początku sezonu rodzinna planeta Andora ulega zniszczeniu. Na tej podstawie przedstawione zostanie backstory bohatera i ukazane wydarzenia, które sprawią, że przystąpi do Rebelii.

Diego Luna uważa, że losy Andora

(...) to podróż migranta… Za tą historią kryje się przymus ucieczki, bardzo głęboki i bardzo silny. To coś, co kształtuje cię jako osobę. Na wiele sposobów definiuje to, kim jesteś i to, co chcesz zrobić.

Początkowo Cassian zostanie przedstawiony jako skoncentrowany na sobie nihilista, ale stopniowo rozwinie się w prawdziwego wojownika. Oprócz przygód dorosłego Andora we flashbackach pojawią się także wydarzenia z jego dzieciństwa.

Według słów Tony'ego Gilroya:

Ten facet oddał życie za galaktykę, prawda? To znaczy, świadomie, trzeźwo, bez próżności i szukania uznania, poświęcił się. Kto tak robi? To chcemy odkryć w pierwszym sezonie. [Andor] jest tu naprawdę niechętny rewolucji, cyniczny, zagubiony i trochę splątany…

Ważną częścią serialu są oczywiście działania Imperium, które postępuje brutalnie i zdecydowanie. Gilroy stwierdził:

Imperium szybko się rozwija. Wymazują każdego, kto stanie im na drodze (...) Przejmują całe planety. Zacieśniają swoje łańcuchy dostaw. To są sposoby rozszarpywania i niszczenia kultur.

W serialu pojawi się także wątek Mon Mothmy, przywódczyni rebeliantów. Jako młoda senatorka wystąpiła już ona w Zemście Sithów, a także w Powrocie Jedi i Łotrze 1. W Andorze historia Mon będzie rozwijać się równolegle do losów Cassiana, by finalnie się z nią połączyć.

Klimat serialu ma być mroczny, utrzymany w stylu thrillera.

fot. Disney

Data premiery

Star Wars: Andor na Disney Plus pojawi się 21 września 2022 roku. Pierwszy sezon będzie się składał z 12 odcinków.

Co ciekawe, pojawiły się już informacje, że Andor zyska sezon 2.

Obsada

Podobnie jak w Łotrze 1 w rolę Cassiana Andora wcieli się Diego Luna.

W filmie pojawi się także:

Genevieve O'Reilly – Mon Mothma,

– Mon Mothma, Forest Whitaker – Saw Gerrera

– Saw Gerrera Stellan Skarsgård – Luthen

– Luthen Adria Arjona

Kyle Soller

Denise Gough

Robert Emms

Zwiastun

Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź serialu o losach Cassiana Andora:

Zdjęcia

Za sprawą magazynu Empire do sieci trafiło zdjęcie Andora w akcji – i to wraz z Luthenem, bohaterem granym przez Stellana Skarsgårda:

fot. Empire Magazine

"Andor" z sezonem 2! Disney dał zielone światło [05.07.2022]

Choć pierwszy sezon Andora jeszcze się nie ukazał, wiadomo już, że serial otrzyma kontynuację. Skąd taka szybkość w podejmowaniu decyzji przez Disneya? Wszystko dlatego, że według planu twórców akcja serialu ma rozgrywać się w ciągu 5 lat – sezon 1 przedstawi wydarzenia zaledwie z 1 roku życia Cassiana. Drugi sezon Andora był więc w planach od samego początku – co ciekawe, jego struktura będzie dość nietypowa. Będzie również liczył 12 odcinków, ale pokaże wydarzenia rozgrywające się na przestrzeni aż 4 lat.

Według twórcy Andora, Tony'ego Gilroya:

Skala serialu jest ogromna. Reżyserzy pracują w blokach po trzy odcinki, więc [w sezonie 1] zrobiliśmy cztery bloki po trzy odcinki każdy. Ten harmonogram zdjęć sprawia, że struktura sezonu 2 jest inna. Spojrzeliśmy i powiedzieliśmy: wow, to byłoby naprawdę interesujące, gdybyśmy używali każdego bloku do ukazania jednego roku.

Oznacza to, że w drugim sezonie każde trzy odcinki ukażą rok z życia Andora.

Andor – stroje, roboty i nowe detale fabuły. Co wiemy po Comic-Conie 2022? [26.07.2022]

Na tegorocznym Comic-Conie Gwiezdne Wojny nie miały co prawda zbyt rozbudowanego panelu, ale to nie znaczy, że nie otrzymaliśmy żadnych informacji o nadchodzących produkcjach. Na poświęconej uniwersum Star Wars wystawie kostiumów, znalazły się stroje pochodzące z serialu Andor. Wszystkich oczekujących na premierę serialu, mogą zaciekawić ich opisy.

Strój Cassiana Andora opisano w następujący sposób:

W ramach udziału w rozkwitającej rebelii Cassian Andor musi podjąć niebezpieczną misję na Aldhani.

Z kolei kostiumowi Mon Mothmy towarzyszył taki napis:

Mon Mothma, cesarska senatorka z Chandril, ostrożnie porusza się po niebezpiecznych meandrach polityki Coruscant, starając się wywołać rebelię.

Z tych opisów możemy wywnioskować, że w serialu Andor wraz z bohaterami na pewno odwiedzimy dwie lokacje: planetę Aldhani i Chandril.

Na Comic-Conie odwiedzający mogli też podejrzeć droida B2EMO, który będzie towarzyszyć rodzinie Cassiana Andora:

Mrok i dziwna istota na nowym zdjęciu z serialu. Andor to "zraniony człowiek" [26.07.2022]

Dzięki magazynowi Total Film do sieci trafiło właśnie nowe zdjęcie z serialu Andor. Możemy zobaczyć na nim głównego bohatera rozmawiającego w mrocznym pomieszczeniu z tajemniczą kosmitką:

fot. Total Film

Według Diego Luny, który udzielił wywiadu do nowego numeru Total Film, serialowy Andor to człowiek głęboko skrzywdzony, który szuka swojej drogi:

Spotkamy go w punkcie, w którym nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest zdolny do przemiany albo bycia częścią zmiany albo do poświęcenia się. Jest jednak człowiekiem, który walczył od szóstego roku życia. Jest bardzo ciekawą, mroczną, zranioną osobą. Nie wierzysz, że jest zdolny do tego, co zrobi w Łotrze 1.

Imperium, Rebelia i nowa data premiery na złowieszczym trailerze Andora [01.08.2022]

Drugi miesiąc wakacji Disney postanowił rozpocząć od przekazania fanom dwóch informacji: dobrej i złej. Dobra jest taka, że do sieci trafiła kolejna zapowiedź Andora, ukazująca spory wycinek serialowego świata. Zła wiadomość to przesunięta aż o trzy tygodnie data premiery serialu.

W nowym trailerze widzimy rodzinną planetę Cassiana pod rządami Imperium i rozwijający się ruch oporu. Na ten moment Andor sprawia wrażenie produkcji bardziej poważnej i "dorosłej", niż te, do których zdążył przyzwyczaić nas Disney. Wygląda też na to, że w serialu poajwi się naprawdę dużo postaci, a każda z nich będzie prowadzić swoją własną grę zmierzającą do utrzymania lub obalenia władzy Imperium.

Według najświeższych informacji Andor na platformie Disney+ pojawi się 21 września 2022 roku. Tego dnia udostępnione zostaną 3 odcinki serialu.

Jak okraść Imperium – tutorial Caspiana Andora [25.08.2022]

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że Andor to człowiek bystry i pomysłowy. W nadchodzącym serialu Disneya te cechy będą wyjątkowo przydatne, zwłaszcza, że Caspian najwyraźniej będzie się trudnił nielegalnym "pozyskiwaniem" towarów. W jaki sposób dokonać kradzieży i to w dodatku od samego Imperium Galaktycznego? Przekonajcie się sami:

