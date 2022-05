"Star Wars: Andor" - wszystko, co wiemy o serialu z Diego Luną. Trailer, fabuła, data premiery

Andor to serial przygotowany przez platformę Disney Plus, który poszerza uniwersum Gwiezdnych Wojen. Seria jest prequelem filmu Łotr 1. Gwiezdne Wojny – historie. Wydarzenia koncentrują się wokół postaci Cassiana Andora – pilota, oficera Sojuszu Rebeliantów i dowódcy jednostki Łotr 1, mającej ukraść plany Gwiazdy Śmierci.

Akcja serialu będzie się toczyć 5 lat przed wydarzeniami z filmu Łotr 1. Na początku sezonu rodzinna planeta Andora ulega zniszczeniu. Na tej podstawie przedstawione zostanie backstory bohatera i ukazane wydarzenia, które sprawią, że przystąpi do Rebelii.

Diego Luna uważa, że losy Andora

(...) to podróż migranta… Za tą historią kryje się przymus ucieczki, bardzo głęboki i bardzo silny. To coś, co kształtuje cię jako osobę. Na wiele sposobów definiuje to, kim jesteś i to, co chcesz zrobić.